Korona işsizliği geçti

GEÇTİĞİMİZ hafta hastanelere gidenler olağanüstü kalabalıklarla karşılaştılar.
Korona poliklinikleri önünde test yaptırmak için sıra bekleyenlerin kuyrukları uzayıp gidiyordu.
Diğer korona virüslerine göre 70 kat daha hızla yayılan Omicron varyantı maalesef 2022’nin ilk günlerini hepimize zehir etti.
Tahmin edildiği gibi günlük vaka sayısı 150 binleri aşarsa bu yılın ilk çeyreğinde de korona gündemimizi en fazla meşgul eden konu olacak.
Zaten araştırmalara göre 2021 yılında Kovid-19 salgını İzmirliler ve Ege Bölgesi için en büyük sorun olarak birinci sıraya yerleşmiş.
Kadir Has Üniversitesi tarafından her yıl tekrarlanan bir araştırmanın sonuçları yayımlandı geçen hafta.
‘2021 Türkiye Eğilimleri’ adlı araştırmada Ege için 2021’de en büyük sorunun koronavirüs olduğu ortaya çıkmış.
Daha önceki yıl 2020’de terörle mücadele birinci sırada gelirken, 2019’da hayat pahalılığı, 2018’de işsizlik, 2017’de işsizlik, 2016’de terörle mücadele ve 2015’te yine terörle mücadele o yılların en önemli sorunları olarak birinci sırada yer almış.
EGE EKONOMİSİ CANLANINCA
Burada dikkat çeken, Ege Bölgesi’nde 2017 ve 2018’de işsizlik birinci sorun olurken, son iki yılda arka sıralara düşmesi.
Bu gelişmede sanırım 2019 sonunda otoyolun açılmasından sonra İzmir’de hızla artmaya başlayan yatırımların etkisi var.
Yoğun göçle artan talebe bağlı olarak inşaat sektöründeki patlama İzmir’de işsizlik sorununun birinci sıradan alt sıralara kaymasına yol açmış olmalı.
Ayrıca, Ege Bölgesi’nde 2020 ve 2021’de ihracattaki patlamanın da işsizliğin birinci sorun olmaktan çıkmasında büyük katkısı olduğu açık.
2021 için diğer bölgelerde birinci sıradaki sorunların ne olduğuna bakacak olursak, Marmara’da korona, Akdeniz’de ekonomik sorunlar, Karadeniz’de terör, Doğu Anadolu’da mülteciler, Güneydoğu Anadolu’da mülteciler, İç Anadolu’da ekonomik sorunlar halkın karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlar olarak yer almış.
AİLEYLE DIŞARIDA AKŞAM YEMEĞİ
Araştırmada ilginç toplumsal göstergelerde var.
Örneğin, aileleriyle birlikte akşam yemeği için restorana gitme sıklığında Ege birinci sırada gelirken, İç Anadolu ikinci, Akdeniz üçüncü, Güneydoğu Anadolu dördüncü, Marmara beşinci sırada gelmiş.
Bilgisayar oyunlarına ayrılan sürede ise Akdeniz birinci sırada gelirken, Güneydoğu Anadolu ikinci, Ege üçüncü olmuş.
Bilgisayar oyunlarına ayılan sürenin ise günde ortalama 1.8 saati bulduğu hesaplanmış.
Bir başka ilginç gösterge, günde ortalama 2.3 saatin harcandığı sosyal medya hesaplarına ayrılan sürede görülüyor.
Buna göre Ege ortalama 2 saatle İç Anadolu ile birlikte sosyal medya hesaplarına en az süre ayıran bölge.
Bu konuda 2.9 saatle Karadeniz birinci, 2.6 saatle Akdeniz ikinci, 2.4 saatle Marmara üçüncü sırada yer alıyor.
Bu göstergelere bakacak olursak, işsizliğin yoğun, ekonomik yaşamın yavaş olduğu, mülteci gibi sorunların önde geldiği bölgelerde yapacak fazla iş olmadığı için sosyal medya ve bilgisayar oyunlarına daha fazla zaman ayrılabildiğini düşünebiliriz.
Korona işsizliği geçti
GEÇTİĞİMİZ hafta hastanelere gidenler olağanüstü kalabalıklarla karşılaştılar.
Korona poliklinikleri önünde test yaptırmak için sıra bekleyenlerin kuyrukları uzayıp gidiyordu.
Diğer korona virüslerine göre 70 kat daha hızla yayılan Omicron varyantı maalesef 2022’nin ilk günlerini hepimize zehir etti.
Tahmin edildiği gibi günlük vaka sayısı 150 binleri aşarsa bu yılın ilk çeyreğinde de korona gündemimizi en fazla meşgul eden konu olacak.
Zaten araştırmalara göre 2021 yılında Kovid-19 salgını İzmirliler ve Ege Bölgesi için en büyük sorun olarak birinci sıraya yerleşmiş.
Kadir Has Üniversitesi tarafından her yıl tekrarlanan bir araştırmanın sonuçları yayımlandı geçen hafta.
‘2021 Türkiye Eğilimleri’ adlı araştırmada Ege için 2021’de en büyük sorunun koronavirüs olduğu ortaya çıkmış.
Daha önceki yıl 2020’de terörle mücadele birinci sırada gelirken, 2019’da hayat pahalılığı, 2018’de işsizlik, 2017’de işsizlik, 2016’de terörle mücadele ve 2015’te yine terörle mücadele o yılların en önemli sorunları olarak birinci sırada yer almış.
EGE EKONOMİSİ CANLANINCA
Burada dikkat çeken, Ege Bölgesi’nde 2017 ve 2018’de işsizlik birinci sorun olurken, son iki yılda arka sıralara düşmesi.
Bu gelişmede sanırım 2019 sonunda otoyolun açılmasından sonra İzmir’de hızla artmaya başlayan yatırımların etkisi var.
Yoğun göçle artan talebe bağlı olarak inşaat sektöründeki patlama İzmir’de işsizlik sorununun birinci sıradan alt sıralara kaymasına yol açmış olmalı.
Ayrıca, Ege Bölgesi’nde 2020 ve 2021’de ihracattaki patlamanın da işsizliğin birinci sorun olmaktan çıkmasında büyük katkısı olduğu açık.
2021 için diğer bölgelerde birinci sıradaki sorunların ne olduğuna bakacak olursak, Marmara’da korona, Akdeniz’de ekonomik sorunlar, Karadeniz’de terör, Doğu Anadolu’da mülteciler, Güneydoğu Anadolu’da mülteciler, İç Anadolu’da ekonomik sorunlar halkın karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlar olarak yer almış.
AİLEYLE DIŞARIDA AKŞAM YEMEĞİ
Araştırmada ilginç toplumsal göstergelerde var.
Örneğin, aileleriyle birlikte akşam yemeği için restorana gitme sıklığında Ege birinci sırada gelirken, İç Anadolu ikinci, Akdeniz üçüncü, Güneydoğu Anadolu dördüncü, Marmara beşinci sırada gelmiş.
Bilgisayar oyunlarına ayrılan sürede ise Akdeniz birinci sırada gelirken, Güneydoğu Anadolu ikinci, Ege üçüncü olmuş.
Bilgisayar oyunlarına ayılan sürenin ise günde ortalama 1.8 saati bulduğu hesaplanmış.
Bir başka ilginç gösterge, günde ortalama 2.3 saatin harcandığı sosyal medya hesaplarına ayrılan sürede görülüyor.
Buna göre Ege ortalama 2 saatle İç Anadolu ile birlikte sosyal medya hesaplarına en az süre ayıran bölge.
Bu konuda 2.9 saatle Karadeniz birinci, 2.6 saatle Akdeniz ikinci, 2.4 saatle Marmara üçüncü sırada yer alıyor.
Bu göstergelere bakacak olursak, işsizliğin yoğun, ekonomik yaşamın yavaş olduğu, mülteci gibi sorunların önde geldiği bölgelerde yapacak fazla iş olmadığı için sosyal medya ve bilgisayar oyunlarına daha fazla zaman ayrılabildiğini düşünebiliriz.