Kasiyerin isyanı

“BİR dokundum bin ah işittim” derler ya öyle oldu akaryakıt istasyonunda.“Yakıt fiyatlarına yetişemez olduk” dedim kasadaki gence kredi kartını uzatırken.Açtı ağzını yumdu gözünü, sözü kendine getirdi.
“Abi ben üniversite mezunuyum ama bak kasiyerlik yapıyorum” dedi.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Turizm Bölümü mezunuymuş.
Babası benzin istasyonunda pompacılık, annesi evlerde temizlik yaparak çocuklarını üniversitede okutmuş.
Genç delikanlı, “Sonuçta geldiğimiz nokta aynı. Babam akaryakıt istasyonunda pompacılığa devam, ben üniversite mezunu kasiyer. O zaman neden bu kadar emek harcadık, ailem neden bu kadar masraf yaptı?” dedi.
Henüz 25 yaşında olduğunu, önce pandemi, şimdi savaş nedeniyle turizm sektöründe önünü göremediğini söyleyen genç, “Artık çevremdeki küçüklere ‘Üniversiteye gitmeyin’ tavsiyesinde bulunuyorum” diyerek çaresizliğini dile getirdi.
YENİ ARAP BAHARI UYARISI
Görünen o ki pandemi ve son savaş dünyada yeni dengeler ve arayışlara yol açacak.
Umarım her ülkede çok büyüyen gelir uçurumlarını kapatacak yollar bulunur.
Yoksa üniversiteli kasiyerlerin sayısı arttıkça sosyal rahatsızlıklar artacak.
Böyle bir gelişmeye Dünya Bankası da ‘Yeni Arap Baharı’ uyarısıyla dikkat çekti.
Baş ekonomist Carmen Reinhart, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle artan gıda ve enerji fiyatlarının gıdaya erişim sorunu yaşayan ülkeleri zora sokup sosyal huzursuzluğa neden olabileceği uyarısında bulundu.
Reinhart, “Arap Baharı’nın arkasındaki hikayenin bir kısmı da gıda güvensizliğiydi” dedi.
Hatırlanacağı gibi 2007-2008’inı ardından 2011’de gıda fiyatlarındaki hızlı yükseliş sosyal çalkantılara yol açmış, 40 ülkede ayaklanmalar yaşanmıştı.
Mısır ve Mozambik fiyat artışlarından en fazla etkilenecek ülkelerin başında gösteriliyor.
Mısır, buğday ithalatının yüzde 80’ini Rusya’dan karşılıyor.
OSMANLI BOĞAZI KAPADIĞINDA
The Economist’in araştırmasına göre ise savaş dünya mal piyasalarında 1973’ten bu yana en büyük şoka yol açtı.
Araştırma, kabaran enerji faturalarının aç kalan midelerin politik istikrarsızlıklara yol açacağına dikkat çekiyor.
Batılı hükümetlerin Rusya’nın gıda ve enerji tehditlerini çok ciddiye alması gerektiğini söylüyor.
Tarihten çarpıcı bir örneğe yer veren dergi şu hatırlatmaları yapıyor:
Osmanlı İmparatorluğu Rus buğdayının İngiltere ve Fransa’ya tek ulaşım yolu olan Çanakkale Boğazı’nı Ekim 1914’te kapamıştı. O zaman Avrupa’nın buğday stokları 5 yıllık ortalamanın yüzde 12 üzerindeydi.
EGE’YE ÇOK İŞ DÜŞECEK
Bugün dünyanın buğday ihtiyacının yüzde 29’unu Rusya ve Ukrayna karşılıyor.
Kötü hasat, pandemi, lojistik sıkıntıları gibi nedenlerle dünya buğday stokları 5 yıllık ortalamanın yüzde 31 altında.
Piyasalardaki yangının alevleri 1’inci Dünya Savaşı döneminden çok daha yüksek.
Şubat ortasında buğday fiyatları son 5 yıl ortalamasının yüzde 49 üzerindeydi.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra yüzde 30 daha arttı.
Geleceğe yönelik belirsizlik kırmızı alarm veriyor.
Gelişmeler kendi kendine yeten tarım politikalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.
Tarımın kalbi Ege’ye önümüzdeki dönemde çok iş düşecek.
Kasiyerin isyanı
“BİR dokundum bin ah işittim” derler ya öyle oldu akaryakıt istasyonunda.“Yakıt fiyatlarına yetişemez olduk” dedim kasadaki gence kredi kartını uzatırken.Açtı ağzını yumdu gözünü, sözü kendine getirdi.
“Abi ben üniversite mezunuyum ama bak kasiyerlik yapıyorum” dedi.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Turizm Bölümü mezunuymuş.
Babası benzin istasyonunda pompacılık, annesi evlerde temizlik yaparak çocuklarını üniversitede okutmuş.
Genç delikanlı, “Sonuçta geldiğimiz nokta aynı. Babam akaryakıt istasyonunda pompacılığa devam, ben üniversite mezunu kasiyer. O zaman neden bu kadar emek harcadık, ailem neden bu kadar masraf yaptı?” dedi.
Henüz 25 yaşında olduğunu, önce pandemi, şimdi savaş nedeniyle turizm sektöründe önünü göremediğini söyleyen genç, “Artık çevremdeki küçüklere ‘Üniversiteye gitmeyin’ tavsiyesinde bulunuyorum” diyerek çaresizliğini dile getirdi.
YENİ ARAP BAHARI UYARISI
Görünen o ki pandemi ve son savaş dünyada yeni dengeler ve arayışlara yol açacak.
Umarım her ülkede çok büyüyen gelir uçurumlarını kapatacak yollar bulunur.
Yoksa üniversiteli kasiyerlerin sayısı arttıkça sosyal rahatsızlıklar artacak.
Böyle bir gelişmeye Dünya Bankası da ‘Yeni Arap Baharı’ uyarısıyla dikkat çekti.
Baş ekonomist Carmen Reinhart, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle artan gıda ve enerji fiyatlarının gıdaya erişim sorunu yaşayan ülkeleri zora sokup sosyal huzursuzluğa neden olabileceği uyarısında bulundu.
Reinhart, “Arap Baharı’nın arkasındaki hikayenin bir kısmı da gıda güvensizliğiydi” dedi.
Hatırlanacağı gibi 2007-2008’inı ardından 2011’de gıda fiyatlarındaki hızlı yükseliş sosyal çalkantılara yol açmış, 40 ülkede ayaklanmalar yaşanmıştı.
Mısır ve Mozambik fiyat artışlarından en fazla etkilenecek ülkelerin başında gösteriliyor.
Mısır, buğday ithalatının yüzde 80’ini Rusya’dan karşılıyor.
OSMANLI BOĞAZI KAPADIĞINDA
The Economist’in araştırmasına göre ise savaş dünya mal piyasalarında 1973’ten bu yana en büyük şoka yol açtı.
Araştırma, kabaran enerji faturalarının aç kalan midelerin politik istikrarsızlıklara yol açacağına dikkat çekiyor.
Batılı hükümetlerin Rusya’nın gıda ve enerji tehditlerini çok ciddiye alması gerektiğini söylüyor.
Tarihten çarpıcı bir örneğe yer veren dergi şu hatırlatmaları yapıyor:
Osmanlı İmparatorluğu Rus buğdayının İngiltere ve Fransa’ya tek ulaşım yolu olan Çanakkale Boğazı’nı Ekim 1914’te kapamıştı. O zaman Avrupa’nın buğday stokları 5 yıllık ortalamanın yüzde 12 üzerindeydi.
EGE’YE ÇOK İŞ DÜŞECEK
Bugün dünyanın buğday ihtiyacının yüzde 29’unu Rusya ve Ukrayna karşılıyor.
Kötü hasat, pandemi, lojistik sıkıntıları gibi nedenlerle dünya buğday stokları 5 yıllık ortalamanın yüzde 31 altında.
Piyasalardaki yangının alevleri 1’inci Dünya Savaşı döneminden çok daha yüksek.
Şubat ortasında buğday fiyatları son 5 yıl ortalamasının yüzde 49 üzerindeydi.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra yüzde 30 daha arttı.
Geleceğe yönelik belirsizlik kırmızı alarm veriyor.
Gelişmeler kendi kendine yeten tarım politikalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.
Tarımın kalbi Ege’ye önümüzdeki dönemde çok iş düşecek.