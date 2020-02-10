İZMİR – İstanbul arası hemen her saat uçak var. Acil bir durum olsa gece yarısı saat 03’te 04’te bile İstanbul’a uçmak mümkün.
Devlet Hava Meydanları (DHMİ) verilerine göre, Türkiye’deki hava limanlarında toplam yolcu trafiği 2019 yılında 210 milyona ulaştı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan ise geçen yıl iç hatlardan 9 milyon, dış hatlardan 3.3 milyon toplam 12 milyon 300 bin yolcu geçti.
Bir de uçak trafiğine bakalım... Türkiye’de geçen yıl iniş – kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 840 bin, dış hatlarda 713 bin olmuş. Kuleler, üst geçişlerle birlikte 2 milyondan fazla uçuşa hizmet vermiş.
İZMİR’DE 83 BİN UÇUŞ
İzmir’de ise iniş - kalkış yapan uçak trafiği toplam 83 bin olmuş... İzmir uçaklarının en çok gidip geldiği Sabiha Gökçen için bu sayı 235 bin, İstanbul Havalimanı için 330 bin...
Geçen hafta yaşanan kaza, yılda 12 milyon yolcunun seyahat ettiği İzmir’de uçağa binenleri tedirgin etti. O uçaktan kurtulanlar ölümü çok yakınlarında hissetti. Uçakta çok yakınları olanlar vardı. Veya herhangi birimizin çocuğu, eşi o uçakta olabilirdi.
Kara kutu incelemeleri bitmedi. Ancak uzman görüşlerinden, teknolojiler çok gelişmiş olsa bile son noktada insan faktörünün devreye girdiğini, yolcuların yaşamlarını riske sokabilecek son kararın birkaç kişiye bağlı olduğu anlaşıldı. Rüzgarlardaki ani patlamalar gibi olaylara karşı verilen kararlar doğru mu, yanlış mı, hepsi kara kutunun içinde. O nedenle çıkarılacak dersler çok önemli.
12 MİLYON YOLCU
İzmir’de 12 milyon, Türkiye’de 210 milyon yolcu uçuran, yılda 2 milyondan fazla uçağı indirip kaldıran kuruluşların omuzlarındaki yük çok ağır... En iyi personele, en iyi donanıma sahip olmak zorundalar. Son kazadan sonra güven tazelemek için ne gerekiyorsa yapılmalı.
Tarım Fuarı çiftçiyi eğitmeli
GEÇEN hafta Avrupa’nın dördüncü büyüğü olduğu belirtilen İzmir Tarım Fuarı’nı ziyaret ettim. Dövizdeki yükselişten olmalı, birkaç yıl öncesinin bazı yabancı tarım makinelerini göremedim. Buna karşı bazı yerli üreticilerin daha önce ithal edilen makineleri kendi markalarıyla ürettiklerini gördüm. Güzel bir gelişme...
ÜÇYÜZ BİN ÇİFTÇİ BİR ARADA
Üç yüz bin ziyaretçiyi geçmesi beklenen fuarda büyük bir kalabalık vardı. Her ne kadar, işten çok seyirci kalabalık gibi görünse de büyük bölümü çiftçiydi. Köylerden, ilçelerden yapılan organizasyonlarla çoluk, çocuk gelen çiftçi aileleri için fuar güzel bir buluşma alanı olmuş. Hem yeni ürünlerle ufukları açılıyor hem de satıcılardan ve düzenlenen panellerden işin uzmanlarından daha iyi ürün yetiştirme veya hayvan bakımı hakkında bilgi alıyorlardı.
YANLIŞ İLAÇ KULLANIMI
Belki, bazı çalışmalar vardı dikkatimden kaçmıştır. Ama hazır o kadar çiftçi bir araya gelmişken, ilaç kullanımıyla ilgili eğitici bilgi ve sloganlarla fuar alanı donatılsaydı diyorum. Malum bizim çiftçimizde ürününü zararlılardan korumak için dönüm başına örneğin 1 litre yerine iki, üç kat daha fazla ilaç kullanma eğilimi var. Tek gelir kaynaklarını doğanın risklerinden korumak için bunu yapıyorlar. Halbuki, hem yararı yok hem de fazla zehirle bu ürünleri tüketenlerin yaşamlarını tehlikeye sokuyorlar.
Fuar alanı, çiftçinin yazılı ve görsel araçlarla eğitimi için mükemmel bir platform. Bu fırsat daha iyi değerlendirilebilir...
Kara kutu
İZMİR – İstanbul arası hemen her saat uçak var. Acil bir durum olsa gece yarısı saat 03’te 04’te bile İstanbul’a uçmak mümkün.
Devlet Hava Meydanları (DHMİ) verilerine göre, Türkiye’deki hava limanlarında toplam yolcu trafiği 2019 yılında 210 milyona ulaştı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan ise geçen yıl iç hatlardan 9 milyon, dış hatlardan 3.3 milyon toplam 12 milyon 300 bin yolcu geçti.
Bir de uçak trafiğine bakalım... Türkiye’de geçen yıl iniş – kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 840 bin, dış hatlarda 713 bin olmuş. Kuleler, üst geçişlerle birlikte 2 milyondan fazla uçuşa hizmet vermiş.
İZMİR’DE 83 BİN UÇUŞ
İzmir’de ise iniş - kalkış yapan uçak trafiği toplam 83 bin olmuş... İzmir uçaklarının en çok gidip geldiği Sabiha Gökçen için bu sayı 235 bin, İstanbul Havalimanı için 330 bin...
Geçen hafta yaşanan kaza, yılda 12 milyon yolcunun seyahat ettiği İzmir’de uçağa binenleri tedirgin etti. O uçaktan kurtulanlar ölümü çok yakınlarında hissetti. Uçakta çok yakınları olanlar vardı. Veya herhangi birimizin çocuğu, eşi o uçakta olabilirdi.
Kara kutu incelemeleri bitmedi. Ancak uzman görüşlerinden, teknolojiler çok gelişmiş olsa bile son noktada insan faktörünün devreye girdiğini, yolcuların yaşamlarını riske sokabilecek son kararın birkaç kişiye bağlı olduğu anlaşıldı. Rüzgarlardaki ani patlamalar gibi olaylara karşı verilen kararlar doğru mu, yanlış mı, hepsi kara kutunun içinde. O nedenle çıkarılacak dersler çok önemli.
12 MİLYON YOLCU
İzmir’de 12 milyon, Türkiye’de 210 milyon yolcu uçuran, yılda 2 milyondan fazla uçağı indirip kaldıran kuruluşların omuzlarındaki yük çok ağır... En iyi personele, en iyi donanıma sahip olmak zorundalar. Son kazadan sonra güven tazelemek için ne gerekiyorsa yapılmalı.
Tarım Fuarı çiftçiyi eğitmeli
GEÇEN hafta Avrupa’nın dördüncü büyüğü olduğu belirtilen İzmir Tarım Fuarı’nı ziyaret ettim. Dövizdeki yükselişten olmalı, birkaç yıl öncesinin bazı yabancı tarım makinelerini göremedim. Buna karşı bazı yerli üreticilerin daha önce ithal edilen makineleri kendi markalarıyla ürettiklerini gördüm. Güzel bir gelişme...
ÜÇYÜZ BİN ÇİFTÇİ BİR ARADA
Üç yüz bin ziyaretçiyi geçmesi beklenen fuarda büyük bir kalabalık vardı. Her ne kadar, işten çok seyirci kalabalık gibi görünse de büyük bölümü çiftçiydi. Köylerden, ilçelerden yapılan organizasyonlarla çoluk, çocuk gelen çiftçi aileleri için fuar güzel bir buluşma alanı olmuş. Hem yeni ürünlerle ufukları açılıyor hem de satıcılardan ve düzenlenen panellerden işin uzmanlarından daha iyi ürün yetiştirme veya hayvan bakımı hakkında bilgi alıyorlardı.
YANLIŞ İLAÇ KULLANIMI
Belki, bazı çalışmalar vardı dikkatimden kaçmıştır. Ama hazır o kadar çiftçi bir araya gelmişken, ilaç kullanımıyla ilgili eğitici bilgi ve sloganlarla fuar alanı donatılsaydı diyorum. Malum bizim çiftçimizde ürününü zararlılardan korumak için dönüm başına örneğin 1 litre yerine iki, üç kat daha fazla ilaç kullanma eğilimi var. Tek gelir kaynaklarını doğanın risklerinden korumak için bunu yapıyorlar. Halbuki, hem yararı yok hem de fazla zehirle bu ürünleri tüketenlerin yaşamlarını tehlikeye sokuyorlar.
Fuar alanı, çiftçinin yazılı ve görsel araçlarla eğitimi için mükemmel bir platform. Bu fırsat daha iyi değerlendirilebilir...