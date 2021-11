Kadına şiddet salgını

GEÇEN hafta İzmir’de yapılan Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi’ne katılan konuşmacılardan biri kültürü şöyle tarif ediyordu:“Kültür uzun vadeli etkileşim demektir. Farklı topluluklar, farklı topraklar arasındaki köklü ilişkiler kültürü oluşturur. İnsanla toprak arasındaki ilişkiler sonucu yerler, binalar meydana gelir. Bunlar elle tutulur kültürel miraslardır. Şenlikler, birlikte olma şekilleri gibi etkileşimler ise elle tutulamayan soyut kültürel miraslardır.”





Hindistan’dan Brezilya’ya, Güney Kore’den Almanya’ya dünyanın dört bir yanından bizzat gelerek ya da internet üzerinden sanal olarak katılan binden fazla konuşmacı ve katılımcı vardı zirvede.

UNESCO’dan, Avrupa Birliği’nden, Birleşmiş Milletler’den uzmanlar, bilim insanları, siyasetçiler, sivil toplum kuruluş temsilcileri, kısacası kültür hakkında söyleyecek çok şeyi olan hemen herkes İzmir’de buluştu.

İklim krizinden kültürün turizme etkisine onlarca konunun tartışıldığı zirvede fikir vermesi için bir Fransız konuşmacının şu sözlerine ve önerisine kulak verelim:

MİLYARLARCA KİŞİDEN VERİ

“Kültürel miras kavramını daha uzağa taşımamız gerekiyor. Dijitalleşmeyi, büyük datayı konuşmalıyız. Dünyanın her yerinden veriler toplanıyor. Bunları kullanarak yeni bir kültürel miras yaratabiliriz. İnternet sayesinde müthiş görüş alışveriş fırsatları doğuyor. Gezegenin her yerinden insanlarla sürekli iletişim içinde olabiliyoruz. 2000’li yılların başında veri akışında ikinci bir aşamaya geçildi. Facebook, Google, Ali Baba gibi şirketler ve sosyal medya dijitalleşmeyi hızlandırıp araştırma, fikir alışverişi ve diğer alışverişler için çok yeni hizmetler sunuyor. Her saniye her birimizden 1.7 mega oktet değerinde veri alınıyor. Dünyada 2020 yılında toplanan veri miktarı 2010’dan 30 kat fazla.

UNESCO İLE FACEBOOK ÖPÜŞSÜN