İzmir’in aklı takıldı

SON zamanlarda İzmir ve Ege Bölgesi’nde özellikle üniversiteli ve liseli gençlerin bilimsel çalışmalardaki başarılarına dair haberler görüyoruz. Yeni buluşlara imza atan bu gençler gelecek için umutlarımızı artırıyor.
Ancak az sayıdaki gencin başarılarını, ‘bilim vadisi’ olma iddiasındaki İzmir’in araştırma geliştirme çalışmalarında göremiyoruz. Bırakın ilerlemeyi, gerileme söz konusu.
Yeni buluşlar için Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan başvuru sayısında 10 yıl önce üçüncü sırada olan İzmir bugün dördüncü sırada. Aklını kullanıp araştırma geliştirme çalışmalarını artırmazsa ilk 10’daki yerini korumakta bile zorlanacak.
BURSA’NIN GERİSİNDE KALDI
Verilere göre 2007 yılında İzmir’den 135 patent başvurusu yapılmış, Bursa’dan 71 adet. 12 yıl sonra ise durum vahim. Bursa, 2019’da 526 yeni patent başvuru ile Türkiye üçüncülüğüne yükselirken; İzmir, 407 başvuru ile dördüncü sıraya düşmüş. Manisa, Kocaeli, Sakarya, Konya, Kayseri gibi illerin yükselişi devam ederse İzmir’in ilk 10’daki yerini koruyacağından bile şüphe ediliyor.
Teşvikler nedeniyle yatırımların kaydığı Manisa’nın yükselmesi İzmir’de patinajın nedenlerinden biri olabilir. Buna rağmen, Atatürk, Kemalpaşa, Torbalı, Aliağa gibi organize sanayi bölgeleriyle çevrili, Ege Serbest Bölgesi gibi ileri teknoloji yatırımlara ev sahipliği yapan İzmir’de teknolojik patent başvurularının yavaşlaması düşündürücü. Geleceğin dünyası için Türkiye’nin bilişim vadisi olmayı hedefleyen İzmir bu yöndeki çalışmalarını hızlandırmalı.
Üniversite İzmir’de okunur
BİLİMSEL araştırma derken biraz da İzmir ve Ege’deki üniversitelerin durumuna göz atalım. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZTO Başkanı Mahmut Özgener gibi meslek kuruluşları yöneticilerinin katılımıyla “Üniversite İzmir’de okunur” kampanyası çok yerinde bir karar. Özellikle bu pandemi döneminde daha bir anlamı var. Yaklaşık 150 bin üniversite öğrencisinin olduğu İzmir’e başka illerden gelen çok sayıda öğrenci var. Bu öğrenciler İzmir’e hem güçlü bir ekonomik kaynak getiriyor, hem de şehre genç bir ruh katıyor.
AKADEMİK PERFORMANS NASIL
İzmir’deki üniversitelerin akademik performansına bakacak olursak gönül daha iyi olmasını istese de tablo pek fena değil. URAP, ODTÜ tarafından kurulan Türkiye ve dünya üniversitelerinin akademik performanslarına göre sıralamalarını yapan bir kurum. Makale puanı, atıf puanı, bilimsel doküman puanı gibi kriterlere göre sıralama yapıyor.
Bu kurumun 2019-2020 için yaptığı sıralamada ilk 10 içinde Ege Üniversitesi, ilk 15’te Yüksek Teknoloji, ilk 20’de Dokuz Eylül, ilk 40’ta Katip Çelebi ve ilk 100’de Yaşar ile Ekonomi üniversitelerini görüyoruz.
Ege Bölgesi’nden ise ilk 50 içinde Pamukkale, Çanakkale 18 Mart, ilk 100’de ise Muğla Sıtkı Koçman, Balıkesir, Aydın Adnan Menderes ve Afyon Kocatepe üniversiteleri bulunuyor.
İzmir’in aklı takıldı
SON zamanlarda İzmir ve Ege Bölgesi’nde özellikle üniversiteli ve liseli gençlerin bilimsel çalışmalardaki başarılarına dair haberler görüyoruz. Yeni buluşlara imza atan bu gençler gelecek için umutlarımızı artırıyor.
Ancak az sayıdaki gencin başarılarını, ‘bilim vadisi’ olma iddiasındaki İzmir’in araştırma geliştirme çalışmalarında göremiyoruz. Bırakın ilerlemeyi, gerileme söz konusu.
Yeni buluşlar için Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan başvuru sayısında 10 yıl önce üçüncü sırada olan İzmir bugün dördüncü sırada. Aklını kullanıp araştırma geliştirme çalışmalarını artırmazsa ilk 10’daki yerini korumakta bile zorlanacak.
BURSA’NIN GERİSİNDE KALDI
Verilere göre 2007 yılında İzmir’den 135 patent başvurusu yapılmış, Bursa’dan 71 adet. 12 yıl sonra ise durum vahim. Bursa, 2019’da 526 yeni patent başvuru ile Türkiye üçüncülüğüne yükselirken; İzmir, 407 başvuru ile dördüncü sıraya düşmüş. Manisa, Kocaeli, Sakarya, Konya, Kayseri gibi illerin yükselişi devam ederse İzmir’in ilk 10’daki yerini koruyacağından bile şüphe ediliyor.
Teşvikler nedeniyle yatırımların kaydığı Manisa’nın yükselmesi İzmir’de patinajın nedenlerinden biri olabilir. Buna rağmen, Atatürk, Kemalpaşa, Torbalı, Aliağa gibi organize sanayi bölgeleriyle çevrili, Ege Serbest Bölgesi gibi ileri teknoloji yatırımlara ev sahipliği yapan İzmir’de teknolojik patent başvurularının yavaşlaması düşündürücü. Geleceğin dünyası için Türkiye’nin bilişim vadisi olmayı hedefleyen İzmir bu yöndeki çalışmalarını hızlandırmalı.
Üniversite İzmir’de okunur
BİLİMSEL araştırma derken biraz da İzmir ve Ege’deki üniversitelerin durumuna göz atalım. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZTO Başkanı Mahmut Özgener gibi meslek kuruluşları yöneticilerinin katılımıyla “Üniversite İzmir’de okunur” kampanyası çok yerinde bir karar. Özellikle bu pandemi döneminde daha bir anlamı var. Yaklaşık 150 bin üniversite öğrencisinin olduğu İzmir’e başka illerden gelen çok sayıda öğrenci var. Bu öğrenciler İzmir’e hem güçlü bir ekonomik kaynak getiriyor, hem de şehre genç bir ruh katıyor.
AKADEMİK PERFORMANS NASIL
İzmir’deki üniversitelerin akademik performansına bakacak olursak gönül daha iyi olmasını istese de tablo pek fena değil. URAP, ODTÜ tarafından kurulan Türkiye ve dünya üniversitelerinin akademik performanslarına göre sıralamalarını yapan bir kurum. Makale puanı, atıf puanı, bilimsel doküman puanı gibi kriterlere göre sıralama yapıyor.
Bu kurumun 2019-2020 için yaptığı sıralamada ilk 10 içinde Ege Üniversitesi, ilk 15’te Yüksek Teknoloji, ilk 20’de Dokuz Eylül, ilk 40’ta Katip Çelebi ve ilk 100’de Yaşar ile Ekonomi üniversitelerini görüyoruz.
Ege Bölgesi’nden ise ilk 50 içinde Pamukkale, Çanakkale 18 Mart, ilk 100’de ise Muğla Sıtkı Koçman, Balıkesir, Aydın Adnan Menderes ve Afyon Kocatepe üniversiteleri bulunuyor.