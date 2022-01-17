Hayatı uzatan iksir

DAĞLARI ve ovaları zeytin gibi mucizevi ağaçlarla dolu bir bölgede yaşadığımız için ne kadar şanslıyız...ABD’deki son bir araştırma zeytinyağının çağın hastalığı Alzhemier’ın da önemli bir ilacı olduğu ortaya çıkardı.Kalp hastalıkları ve kansere karşı koruyucu özellikleri zaten biliniyordu, şimdi akıl sağlığına yararları da anlaşıldı.Araştırma tam 28 yıl süren bir çalışmanın ürünü.
Harvard Üniversitesi’nde halk sağlığı çalışmaları yapan araştırmacılar, 1990-2018 yılları arasında 60 bin 882’si kadın, 31 bin 801’i erkek 93 bine yakın ABD vatandaşının beslenme biçimleriyle sağlıkları arasındaki ilişkiyi takip etmişler.
ALZHEMİER’E DA ÇARE
28 yıllık çalışma sonucunda her gün yarım çorba kaşığı zeytinyağı tüketenlerin kalp hastalıklarından ölme riskinin arada sırada ya da hiç tüketmeyenlere göre yüzde 19 daha az olduğu bulunmuş.
Sadece kalp değil, ölüme neden olan diğer rahatsızlıklara yakalanma risklerinin de yüzde 19 daha az olduğu ortaya çıkmış.
Her gün zeytinyağı tüketenler, Alzhemier ve Parkinson gibi sinir dokularının bozulması sonucu ortaya çıkan hastalıklardan ölüm risklerini de yüzde 29 azaltmışlar.
Zeytinyağı tüketenlerin kanserden ölüm riskleri yüzde 17, solunum hastalıklarına bağlı ölüm risklerinin ise yüzde 18 daha az olduğu tespit edilmiş.
İsveç Uppsala Üniversitesi’nden epidomolojist Dr. Susanna Larson, Alzhemier gibi hastalıklara karşı zeytinyağının koruyucu özelliğinin yeni bir bulgu olduğuna dikkat çekiyor.
Dr. Larson, “Çok az miktarda zeytinyağı tüketimi ölümü uzaklaştırabilir mi?” konulu makalede, her gün sadece tek bir çay kaşığı zeytinyağı tüketenlerin bile hiç tüketmeyenlere göre ölüm risklerinin yüzde 12 daha az olduğuna dikkat çekiyor.
Ancak her zeytinyağının aynı yararı sağlayamayabileceğini, bunun için araştırmaların sürdüğünü belirtiyor.
Üretim sırasında en doğal halinde kalan natürel sızma zeytinyağlarının koruyucu özelliklerinin yüksek olduğuna dikkat çekiyor.
TÜRKİYE FARKINDA DEĞİL
Ben kendi payıma, uzmanların tavsiye ettiği gibi her sabah ilaç niyetine aç karnına iki kaşık natürel sızma soğuk sıkım zeytinyağı içiyorum.
Ama böylesine değerli bir ürün dünyanın önde gelen zeytin ve zeytinyağı üreticilerinden Türkiye’de hak ettiği ilgiyi görmüyor.
Son yıllarda artsa bile kişi başı yıllık tüketim Türkiye’de hala 1.5–2 litre civarında.
Halbuki Yunanistan’da 13 litre, İspanya ve İtalya’da 10 litre, zeytinyağı üreticisi diğer ülkeler Tunus, Portekiz, Lübnan ve Suriye’de 6 litre.
Dikkat çekici olan, tüketimin en yüksek olduğu İspanya ve İtalya gibi ülkeler aynı zamanda dünyada insanların en uzun ömürlü olduğu ülkelerin başında geliyor.
GELECEĞİN İLACINA ÖZEL POLİTİKA
Bu tabloya bakınca, içeride yeterince tüketilmediği için başka ülkelere markasız ve ambalajsız dökme olarak ucuz fiyatlarla satılan zeytinyağlarımız için artık özel bir politika geliştirilmesi gerektiği ortaya çıkıyor.
Her şeyden önce zeytinin toplandığı gün sıkılması gerek.
Ancak işçilik maliyetleri yüksek olduğu için yavaş yavaş toplanıp günlerce çuvallarda bekletildikten sonra sıktırılan zeytinlerden elde edilen zeytinyağlarının ilaç özelliği taşıyan asit ve polifenol değerleri düşüyor.
Öncelikle bu koşulları değiştirecek eğitim, destek ve teşvik politikaları geliştirilmesi gerek.
Mucizevi bitki zeytinlerimizi altın gibi değerli yapacak bir gelecek bekliyor.
Gereğinin yapılması gerek.
Hayatı uzatan iksir
DAĞLARI ve ovaları zeytin gibi mucizevi ağaçlarla dolu bir bölgede yaşadığımız için ne kadar şanslıyız...ABD’deki son bir araştırma zeytinyağının çağın hastalığı Alzhemier’ın da önemli bir ilacı olduğu ortaya çıkardı.Kalp hastalıkları ve kansere karşı koruyucu özellikleri zaten biliniyordu, şimdi akıl sağlığına yararları da anlaşıldı.Araştırma tam 28 yıl süren bir çalışmanın ürünü.
Harvard Üniversitesi’nde halk sağlığı çalışmaları yapan araştırmacılar, 1990-2018 yılları arasında 60 bin 882’si kadın, 31 bin 801’i erkek 93 bine yakın ABD vatandaşının beslenme biçimleriyle sağlıkları arasındaki ilişkiyi takip etmişler.
ALZHEMİER’E DA ÇARE
28 yıllık çalışma sonucunda her gün yarım çorba kaşığı zeytinyağı tüketenlerin kalp hastalıklarından ölme riskinin arada sırada ya da hiç tüketmeyenlere göre yüzde 19 daha az olduğu bulunmuş.
Sadece kalp değil, ölüme neden olan diğer rahatsızlıklara yakalanma risklerinin de yüzde 19 daha az olduğu ortaya çıkmış.
Her gün zeytinyağı tüketenler, Alzhemier ve Parkinson gibi sinir dokularının bozulması sonucu ortaya çıkan hastalıklardan ölüm risklerini de yüzde 29 azaltmışlar.
Zeytinyağı tüketenlerin kanserden ölüm riskleri yüzde 17, solunum hastalıklarına bağlı ölüm risklerinin ise yüzde 18 daha az olduğu tespit edilmiş.
İsveç Uppsala Üniversitesi’nden epidomolojist Dr. Susanna Larson, Alzhemier gibi hastalıklara karşı zeytinyağının koruyucu özelliğinin yeni bir bulgu olduğuna dikkat çekiyor.
Dr. Larson, “Çok az miktarda zeytinyağı tüketimi ölümü uzaklaştırabilir mi?” konulu makalede, her gün sadece tek bir çay kaşığı zeytinyağı tüketenlerin bile hiç tüketmeyenlere göre ölüm risklerinin yüzde 12 daha az olduğuna dikkat çekiyor.
Ancak her zeytinyağının aynı yararı sağlayamayabileceğini, bunun için araştırmaların sürdüğünü belirtiyor.
Üretim sırasında en doğal halinde kalan natürel sızma zeytinyağlarının koruyucu özelliklerinin yüksek olduğuna dikkat çekiyor.
TÜRKİYE FARKINDA DEĞİL
Ben kendi payıma, uzmanların tavsiye ettiği gibi her sabah ilaç niyetine aç karnına iki kaşık natürel sızma soğuk sıkım zeytinyağı içiyorum.
Ama böylesine değerli bir ürün dünyanın önde gelen zeytin ve zeytinyağı üreticilerinden Türkiye’de hak ettiği ilgiyi görmüyor.
Son yıllarda artsa bile kişi başı yıllık tüketim Türkiye’de hala 1.5–2 litre civarında.
Halbuki Yunanistan’da 13 litre, İspanya ve İtalya’da 10 litre, zeytinyağı üreticisi diğer ülkeler Tunus, Portekiz, Lübnan ve Suriye’de 6 litre.
Dikkat çekici olan, tüketimin en yüksek olduğu İspanya ve İtalya gibi ülkeler aynı zamanda dünyada insanların en uzun ömürlü olduğu ülkelerin başında geliyor.
GELECEĞİN İLACINA ÖZEL POLİTİKA
Bu tabloya bakınca, içeride yeterince tüketilmediği için başka ülkelere markasız ve ambalajsız dökme olarak ucuz fiyatlarla satılan zeytinyağlarımız için artık özel bir politika geliştirilmesi gerektiği ortaya çıkıyor.
Her şeyden önce zeytinin toplandığı gün sıkılması gerek.
Ancak işçilik maliyetleri yüksek olduğu için yavaş yavaş toplanıp günlerce çuvallarda bekletildikten sonra sıktırılan zeytinlerden elde edilen zeytinyağlarının ilaç özelliği taşıyan asit ve polifenol değerleri düşüyor.
Öncelikle bu koşulları değiştirecek eğitim, destek ve teşvik politikaları geliştirilmesi gerek.
Mucizevi bitki zeytinlerimizi altın gibi değerli yapacak bir gelecek bekliyor.
Gereğinin yapılması gerek.