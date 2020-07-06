Gözümüz ‘Gar’ önünde

SÖZE, Kıbrıs Şehitleri girişinde İzmir’e yeni bir kimlik katan tarihi desenlerle bezenmiş yaya geçidine övgüyle başlayayım. İnsanı öne çıkaran bir anlayışla yapılan düzenleme birkaç yıl sonrasının yeni İzmir’i için de işaret fişeği.
Ancak bütün bu olumlu gelişmeler trafik sıkışıklığı gerçeğini yok etmiyor. Okullar kapalı ve kent boşalmasına rağmen İzmir’de trafik alışılmadık şekilde yoğun. Bunun en önemli nedeni korona salgını. İnsanlar virüs bulaşacak korkusuyla toplu ulaşım yerine özel araçlarını kullanıyor.
Salgının ilanı öncesi 10 Mart 2020 tarihinde İzmir’de toplu taşımada günlük kullanım 1 milyon 900 bin imiş. Bu rakam salgın şiddetlendiğinde 200 binlere kadar inmiş. Şu an ise 900 bine çıkmış. Özetle toplu kullanım yarı yarıya azalmış. İnsanlar özel araçlarına yönelmiş.
Ne yazık ki, İzmirlilerin metro ve tramvaylarla toplu ulaşımın rahatlığını keşfetmeye başladığı bir dönemde salgın geldi. Normal yaşama dönüş ise birkaç yılı bulabilir. Ayrıca bilim insanları artık her 20 yılda bir bu tip yeni salgınlarla karşılaşabileceğimizi söylüyor.
PROJE İKİ AYA HAZIR
İzmir trafiğinin kabuslarından biri Alsancak Garı önü. Karşıyaka, Bornova, Çankaya, Konak her yönü etkiliyor. Neyse ki Başkan Tunç Soyer müjdeyi verdi. Gar önündeki trafiği yer altına alacak proje iki aya kadar hazır olacakmış.
Aslında proje yıllardır gündemde. Ancak inşaat sırasında değişecek trafik güzergahları, çevreye vereceği sıkıntılar gibi nedenlerle hep gecikti.
Projeye göre Alsancak Hocazade Camisi önünden yerin altına girecek yol eski Havagazı Fabrikası’nın oradan çıkacak. Altgeçidin üstü sadece yayaların kullanacağı, bisiklet yollarının olacağı ve tramvayın geçeceği bir meydan olacak. Aslında bölge, gençlik merkezine dönüşecek Havagazı Fabrikası, müze olacak eski Tekel fabrikası gibi projelerle gerçek bir kültür ve sanat adası olacak.
Kritik soru ne zaman? Başkan Soyer, “Tarihe iz bırakacağımız en önemli projelerden biri olacak, mutlaka yapacağız” demişti. Şimdi merakla Başkan’ın, “İki aya hazır olacak” dediği yeni projeyi bekliyoruz.
Yangın alarmı
BU yıl orman yangınları ağustos sıcaklarını beklemeden 1 Temmuz’dan itibaren başladı. Önce Urla Yağcılar, sonra Menderes. Bir hafta içinde iki orman yangını korkutucu bir gelişme.
Urla’daki yangına kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımların yol açtığı anlaşıldı. Geçen yıl İzmir tarihinin en büyük yangınını yaşayan Menderes’teki de büyük bir ihtimalle dikkatsizlikten çıktı.
İstatistiki olarak yangınların pikniklerin yapıldığı özellikle hafta sonları arttığı biliniyor. Bu yıl ormanlarda pikniğe kesin yasaklar ve ağır cezalar uygulanmazsa aynı felaketler yaşanabilir. Bir ağacın genç bir yaşa gelmesi bile 30 yılı buluyor. Küresel felaketlerin yaşandığı bir dönemde ormanlarımızı birkaç kendini bilmezin mangal ateşine bırakamayız.
Gözümüz ‘Gar’ önünde
SÖZE, Kıbrıs Şehitleri girişinde İzmir’e yeni bir kimlik katan tarihi desenlerle bezenmiş yaya geçidine övgüyle başlayayım. İnsanı öne çıkaran bir anlayışla yapılan düzenleme birkaç yıl sonrasının yeni İzmir’i için de işaret fişeği.
Ancak bütün bu olumlu gelişmeler trafik sıkışıklığı gerçeğini yok etmiyor. Okullar kapalı ve kent boşalmasına rağmen İzmir’de trafik alışılmadık şekilde yoğun. Bunun en önemli nedeni korona salgını. İnsanlar virüs bulaşacak korkusuyla toplu ulaşım yerine özel araçlarını kullanıyor.
Salgının ilanı öncesi 10 Mart 2020 tarihinde İzmir’de toplu taşımada günlük kullanım 1 milyon 900 bin imiş. Bu rakam salgın şiddetlendiğinde 200 binlere kadar inmiş. Şu an ise 900 bine çıkmış. Özetle toplu kullanım yarı yarıya azalmış. İnsanlar özel araçlarına yönelmiş.
Ne yazık ki, İzmirlilerin metro ve tramvaylarla toplu ulaşımın rahatlığını keşfetmeye başladığı bir dönemde salgın geldi. Normal yaşama dönüş ise birkaç yılı bulabilir. Ayrıca bilim insanları artık her 20 yılda bir bu tip yeni salgınlarla karşılaşabileceğimizi söylüyor.
PROJE İKİ AYA HAZIR
İzmir trafiğinin kabuslarından biri Alsancak Garı önü. Karşıyaka, Bornova, Çankaya, Konak her yönü etkiliyor. Neyse ki Başkan Tunç Soyer müjdeyi verdi. Gar önündeki trafiği yer altına alacak proje iki aya kadar hazır olacakmış.
Aslında proje yıllardır gündemde. Ancak inşaat sırasında değişecek trafik güzergahları, çevreye vereceği sıkıntılar gibi nedenlerle hep gecikti.
Projeye göre Alsancak Hocazade Camisi önünden yerin altına girecek yol eski Havagazı Fabrikası’nın oradan çıkacak. Altgeçidin üstü sadece yayaların kullanacağı, bisiklet yollarının olacağı ve tramvayın geçeceği bir meydan olacak. Aslında bölge, gençlik merkezine dönüşecek Havagazı Fabrikası, müze olacak eski Tekel fabrikası gibi projelerle gerçek bir kültür ve sanat adası olacak.
Kritik soru ne zaman? Başkan Soyer, “Tarihe iz bırakacağımız en önemli projelerden biri olacak, mutlaka yapacağız” demişti. Şimdi merakla Başkan’ın, “İki aya hazır olacak” dediği yeni projeyi bekliyoruz.
Yangın alarmı
BU yıl orman yangınları ağustos sıcaklarını beklemeden 1 Temmuz’dan itibaren başladı. Önce Urla Yağcılar, sonra Menderes. Bir hafta içinde iki orman yangını korkutucu bir gelişme.
Urla’daki yangına kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımların yol açtığı anlaşıldı. Geçen yıl İzmir tarihinin en büyük yangınını yaşayan Menderes’teki de büyük bir ihtimalle dikkatsizlikten çıktı.
İstatistiki olarak yangınların pikniklerin yapıldığı özellikle hafta sonları arttığı biliniyor. Bu yıl ormanlarda pikniğe kesin yasaklar ve ağır cezalar uygulanmazsa aynı felaketler yaşanabilir. Bir ağacın genç bir yaşa gelmesi bile 30 yılı buluyor. Küresel felaketlerin yaşandığı bir dönemde ormanlarımızı birkaç kendini bilmezin mangal ateşine bırakamayız.