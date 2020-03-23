EXPO profesörünün uyarısı

PROFESÖR Gökhan Hotamışlıgil’i İzmirliler tanır. Harvard Üniversitesi’nde Nobel’e aday çalışmalar yapan, şişmanlık genini bulan bilim insanı. EXPO yarışında Paris’te kürsüye çıkıp İzmir’in sağlık temasını desteklemişti.
Hotamışlıgil, 16 Mart günü gazeteci Murat Yetkin’e tüm ülkelerde salgının hızının aynı olduğunu söyleyerek, “Sadece başlangıç zamanları farklı. Türkiye’nin önünde Amerika olmak için 1 hafta, İtalya olmak için en fazla 2 hafta vakit var” dedi.
Yine de hala fırsat olduğunu söyleyen bilim adamı, Türkiye doğru adımları atarsa ABD ve İtalya kadar kötü olmayacağı görüşünde. Prof. Dr. Hotamışgil’e göre virüsle savaşta başarının şartı bireysel temizlik, izolasyon ve toplumsal tecrit...
Salgın önlenebilirdi
KORONAVİRÜS nedeniyle evlere kapandık. Bu ortamda Netflix’te ‘Pandemik’ adlı bir belgesel dikkatimi çekti. Malum, bulaşıcı hastalığın bütün dünyayı sarması olayına ‘Pandemik’ dendiğini mecburen öğrendik. Muhtemelen 2018’de hazırlanan belgesele o tarihlerde konuşan bilim insanları, bütün dünyayı saracak öldürücü bir grip salgının kaçınılmaz olduğunu söylemiş.
Bu bilim insanlarından Jake Glanville, ‘Evrensel Grip Aşısı Programı’ için çalışmalar yapıyor. Geliştirmekte olduğu aşının hem geçmişte, hem de gelecekte ortaya çıkacak bütün grip virüs türlerini etkisiz hale getireceğini söylüyor. Böylece virüsler her yıl evrim geçirse bile aşı korumaya devam edecek.
YILLAR ÖNCE SÖYLENDİ
Yaratıcı buluşları fazla bir bilim adamı olan Jake Glanville ve ekibi o tarihlerde şunları söylemiş:
“1918’de Birinci Dünya Savaşı sonunda askerler ülkelerine dönerken İspanyol Gribi taşıdı. 18 ayda 50 milyondan fazla insan öldü. O zaman uçak bile yoktu. Bugün bir kıtadan diğerine birkaç saatte gidilebiliyor. Bu ölümcül virüsün bir başka çeşidinin ortaya çıkacağı kesin. Zamanını bilmiyoruz ama her an olabileceğini var saymalıyız. Salgın başlarsa yüz milyonlarca kişi ölebilir. Bizim üzerinde çalıştığımız aşı 2025’te insanlarda kullanılmaya başlanabilir. Ama çalışmaların devamı için 2 milyon dolara ihtiyacımız var. Devletin kaynaklarından yararlanmak için bizim gibi küçük şirketlere sıra gelmiyor.”
Glanville’nin tek amacı geliştirdiği aşıyı dünyanın her köşesine, parası olmayanlar dahil herkese ulaştırabilmek. Bunun için büyük ilaç şirketlerinden gelen ortaklık tekliflerini kabul etmiyor. Sadece devletten ya da Melinda-Bill Gates Vakfı gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlardan destek istiyor. Ama onlardan gelen yanıtın da zaman aldığını söylüyor.
30 MİLYON KİŞİ ÖLEBİLİR
Aslında Microsoft’un kurucusu Bill Gates tehlikenin farkına varmış. 2017’de Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada şunları söylemiş:
“Bilim adamlarının modellemesine göre solunum kaynaklı patojen bir yılda 30 milyondan fazla insanı öldürebilir. Bunun gerçekleşme ihtimali hayli yüksek. Devletler birbirleriyle savaşa hazırlandıkları kadar salgın hastalıklarla da savaşa hazırlanmalı.”
Trump yönetimi salgının ABD’de 1.2 milyon kişiyi öldürebileceği raporundan sonra işi ciddiye aldı. Şimdi Amerikan ekonomisini kurtarmak için 1 trilyon 200 milyar dolar harcayacak. Zamanında desteklenseydi sadece 2 milyon dolarla aşı belki bugüne hazır olacaktı. Bilimsel araştırmaları ciddiye almayanların bedelini bugün bütün dünya ödüyor.
EXPO profesörünün uyarısı
PROFESÖR Gökhan Hotamışlıgil’i İzmirliler tanır. Harvard Üniversitesi’nde Nobel’e aday çalışmalar yapan, şişmanlık genini bulan bilim insanı. EXPO yarışında Paris’te kürsüye çıkıp İzmir’in sağlık temasını desteklemişti.
Hotamışlıgil, 16 Mart günü gazeteci Murat Yetkin’e tüm ülkelerde salgının hızının aynı olduğunu söyleyerek, “Sadece başlangıç zamanları farklı. Türkiye’nin önünde Amerika olmak için 1 hafta, İtalya olmak için en fazla 2 hafta vakit var” dedi.
Yine de hala fırsat olduğunu söyleyen bilim adamı, Türkiye doğru adımları atarsa ABD ve İtalya kadar kötü olmayacağı görüşünde. Prof. Dr. Hotamışgil’e göre virüsle savaşta başarının şartı bireysel temizlik, izolasyon ve toplumsal tecrit...
Salgın önlenebilirdi
KORONAVİRÜS nedeniyle evlere kapandık. Bu ortamda Netflix’te ‘Pandemik’ adlı bir belgesel dikkatimi çekti. Malum, bulaşıcı hastalığın bütün dünyayı sarması olayına ‘Pandemik’ dendiğini mecburen öğrendik. Muhtemelen 2018’de hazırlanan belgesele o tarihlerde konuşan bilim insanları, bütün dünyayı saracak öldürücü bir grip salgının kaçınılmaz olduğunu söylemiş.
Bu bilim insanlarından Jake Glanville, ‘Evrensel Grip Aşısı Programı’ için çalışmalar yapıyor. Geliştirmekte olduğu aşının hem geçmişte, hem de gelecekte ortaya çıkacak bütün grip virüs türlerini etkisiz hale getireceğini söylüyor. Böylece virüsler her yıl evrim geçirse bile aşı korumaya devam edecek.
YILLAR ÖNCE SÖYLENDİ
Yaratıcı buluşları fazla bir bilim adamı olan Jake Glanville ve ekibi o tarihlerde şunları söylemiş:
“1918’de Birinci Dünya Savaşı sonunda askerler ülkelerine dönerken İspanyol Gribi taşıdı. 18 ayda 50 milyondan fazla insan öldü. O zaman uçak bile yoktu. Bugün bir kıtadan diğerine birkaç saatte gidilebiliyor. Bu ölümcül virüsün bir başka çeşidinin ortaya çıkacağı kesin. Zamanını bilmiyoruz ama her an olabileceğini var saymalıyız. Salgın başlarsa yüz milyonlarca kişi ölebilir. Bizim üzerinde çalıştığımız aşı 2025’te insanlarda kullanılmaya başlanabilir. Ama çalışmaların devamı için 2 milyon dolara ihtiyacımız var. Devletin kaynaklarından yararlanmak için bizim gibi küçük şirketlere sıra gelmiyor.”
Glanville’nin tek amacı geliştirdiği aşıyı dünyanın her köşesine, parası olmayanlar dahil herkese ulaştırabilmek. Bunun için büyük ilaç şirketlerinden gelen ortaklık tekliflerini kabul etmiyor. Sadece devletten ya da Melinda-Bill Gates Vakfı gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlardan destek istiyor. Ama onlardan gelen yanıtın da zaman aldığını söylüyor.
30 MİLYON KİŞİ ÖLEBİLİR
Aslında Microsoft’un kurucusu Bill Gates tehlikenin farkına varmış. 2017’de Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada şunları söylemiş:
“Bilim adamlarının modellemesine göre solunum kaynaklı patojen bir yılda 30 milyondan fazla insanı öldürebilir. Bunun gerçekleşme ihtimali hayli yüksek. Devletler birbirleriyle savaşa hazırlandıkları kadar salgın hastalıklarla da savaşa hazırlanmalı.”
Trump yönetimi salgının ABD’de 1.2 milyon kişiyi öldürebileceği raporundan sonra işi ciddiye aldı. Şimdi Amerikan ekonomisini kurtarmak için 1 trilyon 200 milyar dolar harcayacak. Zamanında desteklenseydi sadece 2 milyon dolarla aşı belki bugüne hazır olacaktı. Bilimsel araştırmaları ciddiye almayanların bedelini bugün bütün dünya ödüyor.