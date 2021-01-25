‘Ege Mutfağı’nın tam zamanı

DÜNYANIN en sağlıklı coğrafyalarından birinde yaşıyoruz. Otlarıyla, balıklarıyla ve en önemlisi de zeytinyağıyla ‘Akdeniz Diyeti’ için gerekli zenginliklerle dolu Ege... ABD’nin ünlü televizyon kanalı ABC News geçen hafta ‘Akdeniz Diyeti’nin 2020 yılında da dünyanın en sağlıklı diyeti olarak seçildiği haberini verdi. Böylece dört yıl üst üste dünyanın en sağlıklı diyeti seçilmiş oldu.
Salgın nedeniyle bu yıl yapılabilir mi bilmiyorum ama Ege otlarının festival zamanı yaklaştı. Turpotu, radika, cibes, hardal otu, istifno, arapsaçı gibi otlarla enginar, rezene gibi Ege’nin ünlü sebzeleri pazarlarda boy göstermeye başladı bile. ‘Akdeniz Diyeti’ denince Yunanistan, İtalya ve İspanya akla geliyor. Halbuki ben kendi payıma mutfağıyla ünlü Girit’e ilk gittiğimde çarşı pazar dolaşırken bir tutam ot görememiştim. Nedenini sorduğumda, adada ot olduğunu ama toplatma maliyeti çok yüksek olduğundan tezgaha gelemediğini söylemişlerdi. İzmir’de ise hangi pazara, hangi manava gitseniz mevsimine göre mutlaka çeşit çeşit Ege otu bulabilirsiniz.
AKDENİZ DİYETİ ÖMÜR UZATIYOR
Ağırlıklı olarak balık, sağlıklı yağlar, bitkisel besin ve işlenmemiş hububattan oluşan ‘Akdeniz Diyeti’ sadece ömrü uzatmıyor. Alzheimer, kanser, yaşlılarda görme bozukluklarını önlemedeki yararları da somut olarak kanıtlanmış durumda.
‘Akdeniz Diyeti’ yemeklerinin tariflerinin de verildiği ABC News televizyonunun programında Nutrition anda Dietetics Akademisi’nin araştırmasına dikkat çekildi. ‘Akdeniz Diyeti’, yüksek tansiyon, kolesterol ve kalp ve daha pek çok rahatsızlığa derman olduğundan İspanya, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerde kalp rahatsızlığı ve kanser hastalıkları batılı diğer ülkelere göre çok daha düşükmüş.
Programa katılan kardiyoloji uzmanları açıklamalarında özellikle sızma zeytinyağına dikkat çekiyor. Fenoller ve doymamış yağ bileşenlerinden oluşan sızma zeytinyağının kandaki yağ miktarını düşürüp iyi kolesterol HDL oranını yükselterek kalp rahatsızlıkları, damarlarda tıkanma ve iltihap riskini azalttığı belirtiliyor.
ZİRVELER İZMİR İÇİN FIRSAT
Tunç Soyer, uluslararası deneyimlere sahip bir Başkan... Girişimleriyle 2021’de Dünya Kültür Zirvesi, 2022’de Terra Madre, 2026 Botanik EXPO gibi uluslararası etkinlikleri İzmir’e kazandırdı. ‘Akdeniz Diyeti’nin dünyada yükselen bir yıldız olduğu bir dönemdeyiz. Sadece Ege’de farklı zeytin türlerinden üretilen Ayvalık’tan Memecik’e birçok zeytinyağı çeşidi mevcut. Onlarca balık ve birçok ot türünün en doğal haliyle sofraya çıkarılabildiği Ege Mutfağı’nın tanıtımı için bu etkinlikler büyük fırsat olacak.
Pandeminin de sonu gelecek elbet. Elimizin altındaki değerlere değer katmanın tam zamanı.
‘Ege Mutfağı’nın tam zamanı
DÜNYANIN en sağlıklı coğrafyalarından birinde yaşıyoruz. Otlarıyla, balıklarıyla ve en önemlisi de zeytinyağıyla ‘Akdeniz Diyeti’ için gerekli zenginliklerle dolu Ege... ABD’nin ünlü televizyon kanalı ABC News geçen hafta ‘Akdeniz Diyeti’nin 2020 yılında da dünyanın en sağlıklı diyeti olarak seçildiği haberini verdi. Böylece dört yıl üst üste dünyanın en sağlıklı diyeti seçilmiş oldu.
Salgın nedeniyle bu yıl yapılabilir mi bilmiyorum ama Ege otlarının festival zamanı yaklaştı. Turpotu, radika, cibes, hardal otu, istifno, arapsaçı gibi otlarla enginar, rezene gibi Ege’nin ünlü sebzeleri pazarlarda boy göstermeye başladı bile. ‘Akdeniz Diyeti’ denince Yunanistan, İtalya ve İspanya akla geliyor. Halbuki ben kendi payıma mutfağıyla ünlü Girit’e ilk gittiğimde çarşı pazar dolaşırken bir tutam ot görememiştim. Nedenini sorduğumda, adada ot olduğunu ama toplatma maliyeti çok yüksek olduğundan tezgaha gelemediğini söylemişlerdi. İzmir’de ise hangi pazara, hangi manava gitseniz mevsimine göre mutlaka çeşit çeşit Ege otu bulabilirsiniz.
AKDENİZ DİYETİ ÖMÜR UZATIYOR
Ağırlıklı olarak balık, sağlıklı yağlar, bitkisel besin ve işlenmemiş hububattan oluşan ‘Akdeniz Diyeti’ sadece ömrü uzatmıyor. Alzheimer, kanser, yaşlılarda görme bozukluklarını önlemedeki yararları da somut olarak kanıtlanmış durumda.
‘Akdeniz Diyeti’ yemeklerinin tariflerinin de verildiği ABC News televizyonunun programında Nutrition anda Dietetics Akademisi’nin araştırmasına dikkat çekildi. ‘Akdeniz Diyeti’, yüksek tansiyon, kolesterol ve kalp ve daha pek çok rahatsızlığa derman olduğundan İspanya, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerde kalp rahatsızlığı ve kanser hastalıkları batılı diğer ülkelere göre çok daha düşükmüş.
Programa katılan kardiyoloji uzmanları açıklamalarında özellikle sızma zeytinyağına dikkat çekiyor. Fenoller ve doymamış yağ bileşenlerinden oluşan sızma zeytinyağının kandaki yağ miktarını düşürüp iyi kolesterol HDL oranını yükselterek kalp rahatsızlıkları, damarlarda tıkanma ve iltihap riskini azalttığı belirtiliyor.
ZİRVELER İZMİR İÇİN FIRSAT
Tunç Soyer, uluslararası deneyimlere sahip bir Başkan... Girişimleriyle 2021’de Dünya Kültür Zirvesi, 2022’de Terra Madre, 2026 Botanik EXPO gibi uluslararası etkinlikleri İzmir’e kazandırdı. ‘Akdeniz Diyeti’nin dünyada yükselen bir yıldız olduğu bir dönemdeyiz. Sadece Ege’de farklı zeytin türlerinden üretilen Ayvalık’tan Memecik’e birçok zeytinyağı çeşidi mevcut. Onlarca balık ve birçok ot türünün en doğal haliyle sofraya çıkarılabildiği Ege Mutfağı’nın tanıtımı için bu etkinlikler büyük fırsat olacak.
Pandeminin de sonu gelecek elbet. Elimizin altındaki değerlere değer katmanın tam zamanı.
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