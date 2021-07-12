Dolup, taşıyor ama...

GEÇEN hafta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlanırken, Körfez’in çevresine yerleşmiş İzmir’in denizden ne kadar yararlanabildiğine bir daha göz attım. Öncelikle bundan birkaç yıl önce vapur saatini kaçırdı diye 45 dakika bekleme yerine Körfez’in etrafını dolaşarak Bostanlı’dan Üçkuyular’a gelenlerin ya da tam aksi istikamette gidenlerin artık yüzlerinin güldüğünü gördüm. Sohbet ettiğim pek çok kişi artık 15 dakikada bir kalkan arabalı feribotları kullanmaya başlamış. Kent merkezinin trafiğine takılmadan Körfez’in tadını çıkararak seyahatten herkes memnun.



Bu memnuniyet istatistiklerde de görülüyor. İZDENİZ’in verilerine göre 2015’te sadece 513 bin otomobil feribotla Körfez’i geçerken, 2019 yılında bu sayı 1 milyonu aşmış. Geçen yıl pandemide gerileme olsa da bu yılın ilk beş ayında 420 bin otomobil Körfez’i yeni arabalı feribotarla geçmiş. Kısıtlamaların kalkması ve yaz hareketliğiyle yıl sonu 1 milyonu geçmesi sürpriz olmayacak.



1 MİLYON ARAÇ ŞEHRE GİRMEDİ

1 milyon aracın Körfez’i denizyoluyla geçmesi, İzmir içi trafiğe 1 milyon daha az otomobil girmesi demek. Bu gelişmenin hava kirliliğinden gürültüye, trafik sıkışıklığının yarattığı zaman kaybı ve stresten daha az yakıt tüketerek küresel ısınmayla mücadeleye kadar pek çok olumlu sonucu var.

Yeni gemiler alarak deniz ulaşımına ağırlık vermek, Büyükşehir Belediyesi’nin çok doğru kararlarından biri oldu. Ve Başkan Tunç Soyer, geçen hafta yeni bir müjde daha vererek deniz ulaşımını artırmak için yeni gemiler kiralanacağını söyledi. Güzel bir haber, deniz şehri İzmir’e bu politikalar yakışır.

İzmir turizmi