Doğalgaz nefes olacak

İSTANBUL doğalgaza 1992’de kavuştu.
İzmir’e ise tam 14 yıl sonra 2006’da geldi. Ancak, İzmir’e gelişinin üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen doğalgaz ulaşamadığı için hala kış aylarını kömür dumanı altında geçiren yerler var. Örneğin, son yılların popüler ilçesi Urla kış aylarını nefes almakta zorlanarak geçiriyor.
Neyse ki geçen yıl Kalabak doğalgazla buluştu. Bu sene de Urla merkeze yakın bazı mahallelere ilk kazmalar vurulmaya başlandı. Artık doğalgaz olmayan yerlerin elektriksiz köylerden farkı yok. Ne yazık ki, yaşam kalitesini yükselten bu temiz enerji Türkiye’ye gelişinden 30 yıl sonra İzmir’e sadece 40 kilometre uzaklıktaki bir ilçeyle daha yeni buluşuyor.
SENARYO ÜZERİNE SENARYO
Doğalgazın İzmir hikayesine geçen hafta Cumhurbaşkanı’nın Türkiye için vereceği müjde açıklamasından sonra odaklandım. Aldığım ilk bilgiler, Adana Karataş açıklarında Türkiye kıta sahanlığında çok büyük doğalgaz rezervleri bulunduğu şeklindeydi. Uzun zamandan beri üzerinde çalışılan ve doğalgaz ihtiyacının yüzde 70-80’ini karşılayacak kapasitede rezervlermiş bunlar.
Daha sonra Bloomberg haber ajansı Ereğli açıklarında bulunan rezervlerin haberini geçti. Haberin en inandırıcı yönü, yeni rezervlerin Romanya açıklarında 8 yıl önce bulunan Karadeniz’in en büyük doğal rezervi Neptün blokuna çok yakın bir bölgede olmasaydı. Perşembe akşamı Reuters haber ajansı Karadeniz’deki rezervlerin Türkiye’nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayabileceğini açıkladı.
Sonunda cuma günü müjdeyi aldık. İlk keşfedilen 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin 2023’te tüketiciyle buluşacağı açıklandı. Böylece denizin altında 1 metreküpü 1.2 TL’den yaklaşık 400 milyar liralık hazine keşfedilmiş oldu. Türkiye’nin 7 yıllık doğalgaz ihtiyacına denk bir miktar. Yılda ortalama 14 milyar dolarlık doğalgaz ithalatı yaptığımızdan artık 70 ile 80 milyar dolar dışarı gitmeyip Türkiye’de kalacak.
YAŞAMI NASIL ETKİLEYECEK
Şimdi bu müjdenin günlük hayatımıza etkisine bakalım. İzmir’de Kemalpaşa’dan Bayındır ve Kınık’a 1 milyon 117 bin aboneye doğalgaz ulaşmış durumda. Dışa bağımlı olduğumuzdan her yere doğalgaz ulaştırmada biraz ağır davranıldığını anlıyoruz. Rezervlerinin 3 yılda işletmeye alınacak olması ve yeni kaynakların da bulunma ihtimalinin yüksek olması, doğalgazın İzmir’in her yerine daha hızlı ulaşımını sağlayabilir.
Geçen yıl doğalgaz kullanan tüketiciler yıllık ortalama bin 700 TL fatura ödemiş. Doğalgaz yurtdışından alındığı için döviz kurundaki her değişim tüketicinin faturasına yansıyordu. Artık ithalata bağımlılık azalacağından fiyatlar daha az oynar. Doğalgaz alımı için yurtdışına gidecek döviz azalacağından içeride eğitimden sağlığa yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlar artabilecek.
Önce Karadeniz, sonra Akdeniz’deki doğalgaz rezervleri, ayrıca güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Türkiye dünya liginde yeni rotalara yelken açabilir.
Doğalgaz nefes olacak
İSTANBUL doğalgaza 1992’de kavuştu.
İzmir’e ise tam 14 yıl sonra 2006’da geldi. Ancak, İzmir’e gelişinin üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen doğalgaz ulaşamadığı için hala kış aylarını kömür dumanı altında geçiren yerler var. Örneğin, son yılların popüler ilçesi Urla kış aylarını nefes almakta zorlanarak geçiriyor.
Neyse ki geçen yıl Kalabak doğalgazla buluştu. Bu sene de Urla merkeze yakın bazı mahallelere ilk kazmalar vurulmaya başlandı. Artık doğalgaz olmayan yerlerin elektriksiz köylerden farkı yok. Ne yazık ki, yaşam kalitesini yükselten bu temiz enerji Türkiye’ye gelişinden 30 yıl sonra İzmir’e sadece 40 kilometre uzaklıktaki bir ilçeyle daha yeni buluşuyor.
SENARYO ÜZERİNE SENARYO
Doğalgazın İzmir hikayesine geçen hafta Cumhurbaşkanı’nın Türkiye için vereceği müjde açıklamasından sonra odaklandım. Aldığım ilk bilgiler, Adana Karataş açıklarında Türkiye kıta sahanlığında çok büyük doğalgaz rezervleri bulunduğu şeklindeydi. Uzun zamandan beri üzerinde çalışılan ve doğalgaz ihtiyacının yüzde 70-80’ini karşılayacak kapasitede rezervlermiş bunlar.
Daha sonra Bloomberg haber ajansı Ereğli açıklarında bulunan rezervlerin haberini geçti. Haberin en inandırıcı yönü, yeni rezervlerin Romanya açıklarında 8 yıl önce bulunan Karadeniz’in en büyük doğal rezervi Neptün blokuna çok yakın bir bölgede olmasaydı. Perşembe akşamı Reuters haber ajansı Karadeniz’deki rezervlerin Türkiye’nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayabileceğini açıkladı.
Sonunda cuma günü müjdeyi aldık. İlk keşfedilen 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin 2023’te tüketiciyle buluşacağı açıklandı. Böylece denizin altında 1 metreküpü 1.2 TL’den yaklaşık 400 milyar liralık hazine keşfedilmiş oldu. Türkiye’nin 7 yıllık doğalgaz ihtiyacına denk bir miktar. Yılda ortalama 14 milyar dolarlık doğalgaz ithalatı yaptığımızdan artık 70 ile 80 milyar dolar dışarı gitmeyip Türkiye’de kalacak.
YAŞAMI NASIL ETKİLEYECEK
Şimdi bu müjdenin günlük hayatımıza etkisine bakalım. İzmir’de Kemalpaşa’dan Bayındır ve Kınık’a 1 milyon 117 bin aboneye doğalgaz ulaşmış durumda. Dışa bağımlı olduğumuzdan her yere doğalgaz ulaştırmada biraz ağır davranıldığını anlıyoruz. Rezervlerinin 3 yılda işletmeye alınacak olması ve yeni kaynakların da bulunma ihtimalinin yüksek olması, doğalgazın İzmir’in her yerine daha hızlı ulaşımını sağlayabilir.
Geçen yıl doğalgaz kullanan tüketiciler yıllık ortalama bin 700 TL fatura ödemiş. Doğalgaz yurtdışından alındığı için döviz kurundaki her değişim tüketicinin faturasına yansıyordu. Artık ithalata bağımlılık azalacağından fiyatlar daha az oynar. Doğalgaz alımı için yurtdışına gidecek döviz azalacağından içeride eğitimden sağlığa yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlar artabilecek.
Önce Karadeniz, sonra Akdeniz’deki doğalgaz rezervleri, ayrıca güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Türkiye dünya liginde yeni rotalara yelken açabilir.