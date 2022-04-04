Dikkat ceza çarpabilir

DOĞRUDAN beni ilgilendiren olayları bu köşeye hiç taşımam. Ama yaşadıklarımı her sürücü yaşayabileceğinden sesini duyuramayanlar için bu yazıyı kaleme aldım. Belki ilgililer üzerinde düşünür.
Her şey e-devletten telefonuma gelen bir mesajla başladı. Aracıma 880 TL tutarında trafik cezası kesildiği bildiriliyordu. Şaşırdım. Çok yavaş araç kullanır, trafik kurallarına azami uyar, yanlış yerlere park etmem. 40 yılı aşkın sürücülük yaşamımda belki birkaç cezam olmuştu ama son 10-15 yılda hiç cezam yoktu. Merakla cezanın neden kesildiğini sorguladım. Karşıma yılda 1-2 kez yolumun düştüğü Seferihisar çıktı. Ama ceza tutanağında belirtilen Atatürk Caddesi’nde hiç anormal bir durum yaşamamıştım. Araçta yanımda ve trafik konusunda çok titiz olan eşime sorduğumda o da hiçbir şey hatırlayamadı. Sorgulama tutanağında cezanın 74/B maddesinden verildiği yazıyordu. İlgili maddeye baktığımda yayaların geçiş üstünlüğünü ihlal ettiğim gerekçesiyle cezanın verildiğini anladım. Ama cezanın hangi belgeye dayanılarak kesildiği yazmıyordu.
SEFERİHİSAR’DA YAŞANANLAR
“Fahri müfettiş mi acaba?” diye düşünüp üşenmedim Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gittim. Görevli polis, kamera olduğunu ve bir memurun kayıtları inceleyerek ceza kestiğini söyledi. Ancak benim kamera kayıtlarını görebilmem için sulh ceza hakimliğine gidip dava açmam gerekiyormuş. Kameranın olduğu nokta yol yapımı da olduğu için en fazla 10-15 kilometre hızla gidilebilen 5-6 metre genişliğinde bir yer. Benden önce yola inen bir yayayı görüp yol vermemem mümkün değildi.
KAMERA KAYDI EZİYET
Ama haklı ya da haksız olduğumu anlayabilmem için itiraz dilekçeleri hazırlatma, adliyeye başvurma, ayrıca vergi dairesine de cezaya itiraz ettiğimi belirten dilekçe vermem gibi bir sürü formalite gerekiyordu. Bu yaşta bu kadar bürokrasiyle uğraşacağıma emekli maaşımın hatırı sayılır bir kısmına denk düşen cezayı ödemeye karar verdim.
Aslında bu kadar formaliteye gerek olmadan, radarla kesilen hız cezalarının fotoğraflarının gösterildiği gibi 15-20 saniyelik kamera kaydı gösterilip yanlış yaptığıma ikna olsam buruk olmayacaktım. Zaten kasetin dakikası, saniyesi belli. Bir tuşla yapılabilecek bir şey. Ama nedense mahkemelere dilekçe verip hakimin kayıtları istemek için karar alması vs. birçok işlem isteniyor. Üstüne üstlük zaten başlarını kaşıyacak vakti olmayan adliyelerin üzerine yeni yükler biniyor.
880 TL’LİK BİR CEZA DAHA
Bu düşüncelerle Seferihisar’dan ayrılmamın üzerinden 1-2 saat geçmeden cep telefonuma e-devletten yeni bir mesaj geldi. Açtığımda 2 saat önce Seferihisar’da 880 TL yeni bir ceza daha kesildiğini okudum. Suç yine aynı suçtu.
Ama bu kez yine Atatürk Caddesi’nde Teos Mandıra’nın önünde başka bir kameradan ceza gelmişti. Halbuki caddeyi pür dikkat geçmiş, neyse ki hiçbir yaya yola çıkmamıştı. Sonra aklıma geldi. İki gidiş, iki gelişi olan yol dört şeritliydi. Ortada içinde ağaçlar, heykeller filan olan bir de refüj vardı. Benim gidiş yönümde yaya yoktu.
Ama refüjün öbür tarafında, ters istikametteki şeritte bir yaya olduğu için mi acaba bana ceza kesilmişti?
Eğer öyleyse refüjün öbür tarafında bir yaya yola inerse aksi yönde giden sürücülerin de mi durması gerekiyor?
YENİ YASA İYİ ANLATILSIN
Galiba yeni yasayı benim gibi vatandaşlar pek anlamadı. Belki de sürücüleri eğitecek yayınlar yapmak, afişler filan asmak gerekiyor. Kesilen cezalar dar gelirli ve emekli aylıklarında büyük delikler açan miktarlar.
Şehir efsanelerinde devletin paraya ihtiyacı olduğu için iyi niyetli olmayan cezalar kesildiği konuşuluyor.
Ben devletin vatandaşına tuzak kuracağına inanmadığım için bunlara itibar etmiyorum. Ama eziyet çekmeden kamera kaydının görülebilmesi ve yeni yasanın uygulamalarıyla ilgili vatandaşın daha fazla aydınlatılması gerektiğini düşünüyorum.
Dikkat ceza çarpabilir
DOĞRUDAN beni ilgilendiren olayları bu köşeye hiç taşımam. Ama yaşadıklarımı her sürücü yaşayabileceğinden sesini duyuramayanlar için bu yazıyı kaleme aldım. Belki ilgililer üzerinde düşünür.
Her şey e-devletten telefonuma gelen bir mesajla başladı. Aracıma 880 TL tutarında trafik cezası kesildiği bildiriliyordu. Şaşırdım. Çok yavaş araç kullanır, trafik kurallarına azami uyar, yanlış yerlere park etmem. 40 yılı aşkın sürücülük yaşamımda belki birkaç cezam olmuştu ama son 10-15 yılda hiç cezam yoktu. Merakla cezanın neden kesildiğini sorguladım. Karşıma yılda 1-2 kez yolumun düştüğü Seferihisar çıktı. Ama ceza tutanağında belirtilen Atatürk Caddesi’nde hiç anormal bir durum yaşamamıştım. Araçta yanımda ve trafik konusunda çok titiz olan eşime sorduğumda o da hiçbir şey hatırlayamadı. Sorgulama tutanağında cezanın 74/B maddesinden verildiği yazıyordu. İlgili maddeye baktığımda yayaların geçiş üstünlüğünü ihlal ettiğim gerekçesiyle cezanın verildiğini anladım. Ama cezanın hangi belgeye dayanılarak kesildiği yazmıyordu.
SEFERİHİSAR’DA YAŞANANLAR
“Fahri müfettiş mi acaba?” diye düşünüp üşenmedim Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gittim. Görevli polis, kamera olduğunu ve bir memurun kayıtları inceleyerek ceza kestiğini söyledi. Ancak benim kamera kayıtlarını görebilmem için sulh ceza hakimliğine gidip dava açmam gerekiyormuş. Kameranın olduğu nokta yol yapımı da olduğu için en fazla 10-15 kilometre hızla gidilebilen 5-6 metre genişliğinde bir yer. Benden önce yola inen bir yayayı görüp yol vermemem mümkün değildi.
KAMERA KAYDI EZİYET
Ama haklı ya da haksız olduğumu anlayabilmem için itiraz dilekçeleri hazırlatma, adliyeye başvurma, ayrıca vergi dairesine de cezaya itiraz ettiğimi belirten dilekçe vermem gibi bir sürü formalite gerekiyordu. Bu yaşta bu kadar bürokrasiyle uğraşacağıma emekli maaşımın hatırı sayılır bir kısmına denk düşen cezayı ödemeye karar verdim.
Aslında bu kadar formaliteye gerek olmadan, radarla kesilen hız cezalarının fotoğraflarının gösterildiği gibi 15-20 saniyelik kamera kaydı gösterilip yanlış yaptığıma ikna olsam buruk olmayacaktım. Zaten kasetin dakikası, saniyesi belli. Bir tuşla yapılabilecek bir şey. Ama nedense mahkemelere dilekçe verip hakimin kayıtları istemek için karar alması vs. birçok işlem isteniyor. Üstüne üstlük zaten başlarını kaşıyacak vakti olmayan adliyelerin üzerine yeni yükler biniyor.
880 TL’LİK BİR CEZA DAHA
Bu düşüncelerle Seferihisar’dan ayrılmamın üzerinden 1-2 saat geçmeden cep telefonuma e-devletten yeni bir mesaj geldi. Açtığımda 2 saat önce Seferihisar’da 880 TL yeni bir ceza daha kesildiğini okudum. Suç yine aynı suçtu.
Ama bu kez yine Atatürk Caddesi’nde Teos Mandıra’nın önünde başka bir kameradan ceza gelmişti. Halbuki caddeyi pür dikkat geçmiş, neyse ki hiçbir yaya yola çıkmamıştı. Sonra aklıma geldi. İki gidiş, iki gelişi olan yol dört şeritliydi. Ortada içinde ağaçlar, heykeller filan olan bir de refüj vardı. Benim gidiş yönümde yaya yoktu.
Ama refüjün öbür tarafında, ters istikametteki şeritte bir yaya olduğu için mi acaba bana ceza kesilmişti?
Eğer öyleyse refüjün öbür tarafında bir yaya yola inerse aksi yönde giden sürücülerin de mi durması gerekiyor?
YENİ YASA İYİ ANLATILSIN
Galiba yeni yasayı benim gibi vatandaşlar pek anlamadı. Belki de sürücüleri eğitecek yayınlar yapmak, afişler filan asmak gerekiyor. Kesilen cezalar dar gelirli ve emekli aylıklarında büyük delikler açan miktarlar.
Şehir efsanelerinde devletin paraya ihtiyacı olduğu için iyi niyetli olmayan cezalar kesildiği konuşuluyor.
Ben devletin vatandaşına tuzak kuracağına inanmadığım için bunlara itibar etmiyorum. Ama eziyet çekmeden kamera kaydının görülebilmesi ve yeni yasanın uygulamalarıyla ilgili vatandaşın daha fazla aydınlatılması gerektiğini düşünüyorum.