Derste yüzde, teneffüste çenede

GEÇEN hafta İzmir Alsancak’ta bir okulun önünden geçerken bahçede oynayan öğrencileri gördüm.Eğer 20 çocuk gördüysem 19’unun ağzı kapalı değildi.
Ya maskeleri yoktu ya da çenelerinin altına inmişti.
Hastalığın çocuklar arasında yayıldığı ve çocuk cerrahi yoğun bakımlarının dolduğu şu günlerde gerçekten korkutucu bir görüntüydü.
Birkaç gün sonra ise Urla’da bir okulun önünden geçerken bahçede oynayan öğrencilerin hepsinin maskeli olduğunu gördüm.
Demek ki, çocuklar baş edilemez değilmiş, maskeyle dolaşmaları sağlanabiliyormuş.
Sanırım bu konuda önce ailelere, sonra da öğretmenler ve okul yönetimlerine çok iş düşüyor.
10-19 YAŞ BULAŞTIRICI
Son yapılan araştırmalar çocukların virüsten fazla etkilenmediği şeklindeki kanıların yanlış olduğunu gösterdi.
Çocuklar hastalığı 65 yaş üstüne göre daha hafif geçirse de çok bulaştırıcı olduklarına dikkat çekiliyor.
Özellikle 10-19 yaş grubunda bulaştırıcılık oranı çok yüksekmiş.
Bu çocuklar evlerine virüs taşıdıkları zaman neler olup bittiğini pek çok aile yaşadı.
DÜNYA SAVAŞI GİBİ
Vaka sayısının 7 milyona yaklaştığı Türkiye’de 65 bine yakın insanın öldüğü bir hastalıktan söz ediyoruz.
Uluslararası rakamlar ise dünya savaşı ölçülerinde 219 milyon insan hastalandı, ölen sayısı 5 milyona gidiyor.
Tek tesellimiz virüsün bütün dünyada bir yıl içinde tehlike olmaktan çıkacağı müjdelerinin gelmeye başlaması.
Ama daha koca bir yıl var önümüzde.
Biraz daha sabredip, maske, mesafe, hijyene dikkat edersek bu zor dönemi hastalanmadan atlatma şansı var.
Sanayi devrinin sonu
FINANCIAL Times baş ekonomi yorumcusu Martin Wolf, 30 yıldır yakından izlediğim bir isim.
Kendisiyle İstanbul’da bir toplantıda tanışmışlığım da var.
Wolf geçen hafta TÜSİAD’ın düzenlediği “Hırs ve değerler arasında yarış: Kapitalizm, liberalizm ve demokrasi” konulu sanal konferansa İngiltere’den katıldı.
İşin doğrusu dünyanın geleceği açısından bu kadar karamsar olmasını beklemiyordum.
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması, ABD’de Trump seçimi kaybedince Beyaz Saray’a darbe girişimleri Martin Wolf’un dünyanın geleceğiyle ilgili umutlarını karartmış.
ABD’de hikayenin bitmediği, Trump’ın partisi darbe girişimine karşı çıkmadığı için tehlikenin hala devam ettiğini, ABD ve Avrupa’da tek parti devletleri olabileceğini söylüyor.
Wolf’a göre Batı’da demokrasinin 20 yıl geriye düşmesinin iki önemli nedeni var.
Birincisi, sanayileşme devrinin sona ermesiyle orta sınıfın aşağı doğru gitmesi.
İkincisi, küreselleşmenin dünyada yarattığı eşitsizlik.
Yönetimlere ve elitlere güven kaybolduğu için kitlelerin nabza göre şerbet veren demagog, popülist politikacıların peşinden gittiği görüşünde.
EŞİTLİK İÇİN ÇARE DEMOKRASİ
İş insanlarının her koşuldan faydalanmayı bilen pragmatist yapıları olduğunu söyleyen Martin Wolf, “Ancak hukukun üstünlüğünün olmadığı, demokratik olmayan bir kapitalist sistemde rekabet olmaz. Kaynaklar yandaşlara gider. İki dudağın arasındaki bir kapitalist sistemde iş insanları yarınlarına güvenle bakamaz” diyor.
İş insanlarına kendi çıkarları için demokrasi ve hukukun üstünlüğü yönünde çaba harcayanları desteklemelerini öneriyor.
Türkiye için bir önerisi ise dünyada yeni dengelerin oluştuğu bu ortamda sadece Avrupa ve ABD ile değil, Çin ve diğer büyük güçlerle de iyi ilişkiler kurması yönünde.
Derste yüzde, teneffüste çenede
GEÇEN hafta İzmir Alsancak’ta bir okulun önünden geçerken bahçede oynayan öğrencileri gördüm.Eğer 20 çocuk gördüysem 19’unun ağzı kapalı değildi.
Ya maskeleri yoktu ya da çenelerinin altına inmişti.
Hastalığın çocuklar arasında yayıldığı ve çocuk cerrahi yoğun bakımlarının dolduğu şu günlerde gerçekten korkutucu bir görüntüydü.
Birkaç gün sonra ise Urla’da bir okulun önünden geçerken bahçede oynayan öğrencilerin hepsinin maskeli olduğunu gördüm.
Demek ki, çocuklar baş edilemez değilmiş, maskeyle dolaşmaları sağlanabiliyormuş.
Sanırım bu konuda önce ailelere, sonra da öğretmenler ve okul yönetimlerine çok iş düşüyor.
10-19 YAŞ BULAŞTIRICI
Son yapılan araştırmalar çocukların virüsten fazla etkilenmediği şeklindeki kanıların yanlış olduğunu gösterdi.
Çocuklar hastalığı 65 yaş üstüne göre daha hafif geçirse de çok bulaştırıcı olduklarına dikkat çekiliyor.
Özellikle 10-19 yaş grubunda bulaştırıcılık oranı çok yüksekmiş.
Bu çocuklar evlerine virüs taşıdıkları zaman neler olup bittiğini pek çok aile yaşadı.
DÜNYA SAVAŞI GİBİ
Vaka sayısının 7 milyona yaklaştığı Türkiye’de 65 bine yakın insanın öldüğü bir hastalıktan söz ediyoruz.
Uluslararası rakamlar ise dünya savaşı ölçülerinde 219 milyon insan hastalandı, ölen sayısı 5 milyona gidiyor.
Tek tesellimiz virüsün bütün dünyada bir yıl içinde tehlike olmaktan çıkacağı müjdelerinin gelmeye başlaması.
Ama daha koca bir yıl var önümüzde.
Biraz daha sabredip, maske, mesafe, hijyene dikkat edersek bu zor dönemi hastalanmadan atlatma şansı var.
Sanayi devrinin sonu
FINANCIAL Times baş ekonomi yorumcusu Martin Wolf, 30 yıldır yakından izlediğim bir isim.
Kendisiyle İstanbul’da bir toplantıda tanışmışlığım da var.
Wolf geçen hafta TÜSİAD’ın düzenlediği “Hırs ve değerler arasında yarış: Kapitalizm, liberalizm ve demokrasi” konulu sanal konferansa İngiltere’den katıldı.
İşin doğrusu dünyanın geleceği açısından bu kadar karamsar olmasını beklemiyordum.
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması, ABD’de Trump seçimi kaybedince Beyaz Saray’a darbe girişimleri Martin Wolf’un dünyanın geleceğiyle ilgili umutlarını karartmış.
ABD’de hikayenin bitmediği, Trump’ın partisi darbe girişimine karşı çıkmadığı için tehlikenin hala devam ettiğini, ABD ve Avrupa’da tek parti devletleri olabileceğini söylüyor.
Wolf’a göre Batı’da demokrasinin 20 yıl geriye düşmesinin iki önemli nedeni var.
Birincisi, sanayileşme devrinin sona ermesiyle orta sınıfın aşağı doğru gitmesi.
İkincisi, küreselleşmenin dünyada yarattığı eşitsizlik.
Yönetimlere ve elitlere güven kaybolduğu için kitlelerin nabza göre şerbet veren demagog, popülist politikacıların peşinden gittiği görüşünde.
EŞİTLİK İÇİN ÇARE DEMOKRASİ
İş insanlarının her koşuldan faydalanmayı bilen pragmatist yapıları olduğunu söyleyen Martin Wolf, “Ancak hukukun üstünlüğünün olmadığı, demokratik olmayan bir kapitalist sistemde rekabet olmaz. Kaynaklar yandaşlara gider. İki dudağın arasındaki bir kapitalist sistemde iş insanları yarınlarına güvenle bakamaz” diyor.
İş insanlarına kendi çıkarları için demokrasi ve hukukun üstünlüğü yönünde çaba harcayanları desteklemelerini öneriyor.
Türkiye için bir önerisi ise dünyada yeni dengelerin oluştuğu bu ortamda sadece Avrupa ve ABD ile değil, Çin ve diğer büyük güçlerle de iyi ilişkiler kurması yönünde.