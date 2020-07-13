Çeşme - Karşıyaka 3 saat

GEÇEN hafta pazar günü Çeşme’den Karşıyaka’ya tam 3 saatte gidebildiğinden yakınıyordu bir yakınım.
İzmir – İstanbul arasının bile 3.5 saate düştüğü bir zamanda Balıkesir’e 1.5, Bursa’ya 2.5 saatte gidebilir hale geldik, ama İzmir’de trafiğe takılırsanız yandınız. Bir saatlik yol 3 saati buluyor.
Aslında hiç şaşmamak gerek. Sadece hafta sonları değil, artık hafta içinde de Çeşme otoyolu vızır, vızır işliyor. Sadece İzmir değil, İstanbul, Bursa, Manisa, Ankara plakaları da yolları dolduruyor.
Türkiye’nin her yerinden gelip Urla, Çeşme, Mordoğan, Karaburun yönüne gidip gelenler otoyolda buluşuyor. Ama yaz aylarında özellikle dönüş yolunda İzmir yönüne akan trafik, çevre yoluna çıkmayanlar için Üçkuyular feribot iskelesinin önündeki döner kavşaktaki trafik ışıklarında düğüm oluyor.
Aslında bu ışıklar olmasa akış çok daha rahat olacak. Ama sürücüler hala döner kavşaklardaki trafik kurallarını öğrenemeyip, ada etrafında dönen araca yol vermek yerine, önce ben geçeyim kültürsüzlüğüyle yola atladığı için ortalık karman çorman oluyor. Bu durumda döner kavşaklara mecburen trafik lambaları konuyor. O zaman da kırmızı ışıklarla trafik sürekli kesildiği için otoyolda kuyruklar uzadıkça uzuyor.
Avrupa’da trafiği kesintisiz akıtmak için trafik ışıklarını kaldırıp döner kavşaklar yapılmaya uzun yıllar önce başlandı. Ama orada sürücüler kurallara uyup, döner kavşağa önce giren araçlara yol verdiklerinden, sırası gelen giriyor ve trafik kesintisiz akıyor.
Doldur - boşalt Bostanlı
İZMİR - Çeşme otoyol trafiğinin tek derdi tabii ki, döner kavşak değil. Üçkuyular feribot iskelesindeki gemi kuyruğu da bir felaket. Benim anlayamadığı yeni ve hızlı gemiler gelmesine rağmen neden seferlerin hala 35 dakikada bir yapılıyor olması. Pek çok sürücü “Bu kadar bekleyeceğime Körfez’i dolaşırım” deyip kendini şehir trafiğine atıyor.
Halbuki, en azından yüksek sezonlarda mesela İstanbul’daki Eminönü - Harem hattı gibi doldur – boşalt yapıp, gemi dolunca hemen hareket edilebilir. Talebin yüksek olduğu saatlerde sefer aralıkları çok kısalabilir. Kısa aralıklı seferlerle Üçkuyular - Bostanlı arasında trafiğin devamlı akıtan gemilerden bir köprü kurulmuş olur.
Sanırım sefer sayılarını sıklaştırmaya yetecek sayıda gemi artık var. Bu ay başında 1 Temmuz Denizcilik Bayramı’nda yeni bir hızlı feribot daha sefere konuldu. Merakla “Gemi sayıları arttı, acaba seferler sıklaştı mı?” diye tarifeye baktım. Ama değişen bir şey yoktu. Yine seferler 35 dakikada bir yapılıyordu.
Şartları zorlayıp, hiç olmazsa 1 ay test sürüşleriyle doldur - boşalt seferler düzenlenerek potansiyel ölçülemez mi acaba...
Çeşme - Karşıyaka 3 saat
GEÇEN hafta pazar günü Çeşme’den Karşıyaka’ya tam 3 saatte gidebildiğinden yakınıyordu bir yakınım.
İzmir – İstanbul arasının bile 3.5 saate düştüğü bir zamanda Balıkesir’e 1.5, Bursa’ya 2.5 saatte gidebilir hale geldik, ama İzmir’de trafiğe takılırsanız yandınız. Bir saatlik yol 3 saati buluyor.
Aslında hiç şaşmamak gerek. Sadece hafta sonları değil, artık hafta içinde de Çeşme otoyolu vızır, vızır işliyor. Sadece İzmir değil, İstanbul, Bursa, Manisa, Ankara plakaları da yolları dolduruyor.
Türkiye’nin her yerinden gelip Urla, Çeşme, Mordoğan, Karaburun yönüne gidip gelenler otoyolda buluşuyor. Ama yaz aylarında özellikle dönüş yolunda İzmir yönüne akan trafik, çevre yoluna çıkmayanlar için Üçkuyular feribot iskelesinin önündeki döner kavşaktaki trafik ışıklarında düğüm oluyor.
Aslında bu ışıklar olmasa akış çok daha rahat olacak. Ama sürücüler hala döner kavşaklardaki trafik kurallarını öğrenemeyip, ada etrafında dönen araca yol vermek yerine, önce ben geçeyim kültürsüzlüğüyle yola atladığı için ortalık karman çorman oluyor. Bu durumda döner kavşaklara mecburen trafik lambaları konuyor. O zaman da kırmızı ışıklarla trafik sürekli kesildiği için otoyolda kuyruklar uzadıkça uzuyor.
Avrupa’da trafiği kesintisiz akıtmak için trafik ışıklarını kaldırıp döner kavşaklar yapılmaya uzun yıllar önce başlandı. Ama orada sürücüler kurallara uyup, döner kavşağa önce giren araçlara yol verdiklerinden, sırası gelen giriyor ve trafik kesintisiz akıyor.
Doldur - boşalt Bostanlı
İZMİR - Çeşme otoyol trafiğinin tek derdi tabii ki, döner kavşak değil. Üçkuyular feribot iskelesindeki gemi kuyruğu da bir felaket. Benim anlayamadığı yeni ve hızlı gemiler gelmesine rağmen neden seferlerin hala 35 dakikada bir yapılıyor olması. Pek çok sürücü “Bu kadar bekleyeceğime Körfez’i dolaşırım” deyip kendini şehir trafiğine atıyor.
Halbuki, en azından yüksek sezonlarda mesela İstanbul’daki Eminönü - Harem hattı gibi doldur – boşalt yapıp, gemi dolunca hemen hareket edilebilir. Talebin yüksek olduğu saatlerde sefer aralıkları çok kısalabilir. Kısa aralıklı seferlerle Üçkuyular - Bostanlı arasında trafiğin devamlı akıtan gemilerden bir köprü kurulmuş olur.
Sanırım sefer sayılarını sıklaştırmaya yetecek sayıda gemi artık var. Bu ay başında 1 Temmuz Denizcilik Bayramı’nda yeni bir hızlı feribot daha sefere konuldu. Merakla “Gemi sayıları arttı, acaba seferler sıklaştı mı?” diye tarifeye baktım. Ama değişen bir şey yoktu. Yine seferler 35 dakikada bir yapılıyordu.
Şartları zorlayıp, hiç olmazsa 1 ay test sürüşleriyle doldur - boşalt seferler düzenlenerek potansiyel ölçülemez mi acaba...