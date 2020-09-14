DOĞASI ve coğrafyasının tüm cömertliğiyle sunduğu zenginlikler İzmir’i binlerce yıldır dimdik ayakta tutuyor.
Savaşlar, depremler, salgın hastalıklar, yangınlar İzmir’i bir türlü yok edememiş. Mesela bir zamanlar Akdeniz’in en büyük limanları olan Efes, Teos, Milet şimdi harabe ama İzmir hala ayakta. Büyük hatalar yapılmazsa binlerce yıl sonra da yine ayakta olacak.
En erken 2021 yılı kış aylarında kontrol altına alınabileceği düşünülen koronavirüs salgınının 2022 sonuna kadar bütün dünyada hem insan sağlığı, hem de ülke ekonomileri için tehdit olması bekleniyor. İşte bu kritik dönemde coğrafi ve doğal avantajları İzmir’in zor bir dönemi daha atlatmasına yardımcı olabilir. Sadece sanayi veya turizm değil, tarım, sanayi, turizm, sağlık, eğitim, lojistik, dış ticaret gibi ekonominin kilit sektörlerinin tümüne sahip olan İzmir bu özellikleriyle adeta beşibiryerde altın gibi bir şehir. Nitekim bu zenginliğin faydaları bu dönemde görülmeye başlandı bile.
KRİZ FIRSAT YARATTI
Örneğin turizm bu yıl büyük bir darbe yedi ama Ege’nin gıda ürünlerine dünyanın her yerinden yoğun talep geliyor ve bölge ekonomisine destek oluyor. Tarım ve gıda ürünleri ihracatında rekorlar kırılıyor. Son müjde ise geçen hafta hazır giyim ve konfeksiyon ihracat rakamlarıyla geldi. Yıllardır tahtını otomotive kaptıran hazır giyim ve konfeksiyon 60 ay sonra ilk kez ihracatta birinci sıraya oturdu.
Egeli ihracatçılar gelişmelerden memnun. Önlük, tulum, maske gibi medikal ürünlerin ihracatı sekiz ayda yüzde 2 bin 82 gibi rekor bir artışla 891 milyon dolara çıkmış. Avrupa virüsten korunmak için ihtiyaç duyulan malzemeleri Çin ve Uzak Asya yerine hemen yanı başındaki Türkiye’den almayı tercih etmeye başlamış. İzmir hazır giyim üretiminin önemli üslerinden biri. Pek çok üretici salgın döneminde tezgahlarını maske üretimine bağlayarak krizi fırsata çevirdi. Hazır giyimde ihracatın artması Ege’de işsizliğe fren demek. Gelir akışının sürmesiyle ekonominin çarklarının dönmeye devam ediyor.
BİRİ AKSAYINCA DİĞERİ
Hazır giyimden otomotiv ve kimyaya İzmir ekonomisinde sanayinin payı çok büyük. Sütten peynire, zeytinyağından pamuk, incir ve üzüme, tarım ve gıdada da lider bölgelerden biri. Ekonomisinin bel kemiklerinden biri olan turizm de yeni projelerle İzmir’i yakında dünyanın yeni cazibe merkezlerinden biri yapmaya hazırlanıyor.
Türkiye’de sanayi, tarım, turizm ve hizmet gibi bütün sektörlerin bir arada bulunduğu kent pek yok. İzmir’de ise biri aksayınca diğerlerinden ekonomiye kaynak akıyor. Dünya Sağlık Örgütü, koronaya çare bulunsa bile yeni küresel salgınların olacağı uyarısında bulundu. Artık başka bir dünyada yaşıyoruz. Gezegenin yeni belirsizliklere gebe olduğu böyle bir dönemde her sepette yumurtası bulunan bir kentte yaşamak İzmirliler için büyük bir şans.
Beşibiryerde
DOĞASI ve coğrafyasının tüm cömertliğiyle sunduğu zenginlikler İzmir’i binlerce yıldır dimdik ayakta tutuyor.
Savaşlar, depremler, salgın hastalıklar, yangınlar İzmir’i bir türlü yok edememiş. Mesela bir zamanlar Akdeniz’in en büyük limanları olan Efes, Teos, Milet şimdi harabe ama İzmir hala ayakta. Büyük hatalar yapılmazsa binlerce yıl sonra da yine ayakta olacak.
En erken 2021 yılı kış aylarında kontrol altına alınabileceği düşünülen koronavirüs salgınının 2022 sonuna kadar bütün dünyada hem insan sağlığı, hem de ülke ekonomileri için tehdit olması bekleniyor. İşte bu kritik dönemde coğrafi ve doğal avantajları İzmir’in zor bir dönemi daha atlatmasına yardımcı olabilir. Sadece sanayi veya turizm değil, tarım, sanayi, turizm, sağlık, eğitim, lojistik, dış ticaret gibi ekonominin kilit sektörlerinin tümüne sahip olan İzmir bu özellikleriyle adeta beşibiryerde altın gibi bir şehir. Nitekim bu zenginliğin faydaları bu dönemde görülmeye başlandı bile.
KRİZ FIRSAT YARATTI
Örneğin turizm bu yıl büyük bir darbe yedi ama Ege’nin gıda ürünlerine dünyanın her yerinden yoğun talep geliyor ve bölge ekonomisine destek oluyor. Tarım ve gıda ürünleri ihracatında rekorlar kırılıyor. Son müjde ise geçen hafta hazır giyim ve konfeksiyon ihracat rakamlarıyla geldi. Yıllardır tahtını otomotive kaptıran hazır giyim ve konfeksiyon 60 ay sonra ilk kez ihracatta birinci sıraya oturdu.
Egeli ihracatçılar gelişmelerden memnun. Önlük, tulum, maske gibi medikal ürünlerin ihracatı sekiz ayda yüzde 2 bin 82 gibi rekor bir artışla 891 milyon dolara çıkmış. Avrupa virüsten korunmak için ihtiyaç duyulan malzemeleri Çin ve Uzak Asya yerine hemen yanı başındaki Türkiye’den almayı tercih etmeye başlamış. İzmir hazır giyim üretiminin önemli üslerinden biri. Pek çok üretici salgın döneminde tezgahlarını maske üretimine bağlayarak krizi fırsata çevirdi. Hazır giyimde ihracatın artması Ege’de işsizliğe fren demek. Gelir akışının sürmesiyle ekonominin çarklarının dönmeye devam ediyor.
BİRİ AKSAYINCA DİĞERİ
Hazır giyimden otomotiv ve kimyaya İzmir ekonomisinde sanayinin payı çok büyük. Sütten peynire, zeytinyağından pamuk, incir ve üzüme, tarım ve gıdada da lider bölgelerden biri. Ekonomisinin bel kemiklerinden biri olan turizm de yeni projelerle İzmir’i yakında dünyanın yeni cazibe merkezlerinden biri yapmaya hazırlanıyor.
Türkiye’de sanayi, tarım, turizm ve hizmet gibi bütün sektörlerin bir arada bulunduğu kent pek yok. İzmir’de ise biri aksayınca diğerlerinden ekonomiye kaynak akıyor. Dünya Sağlık Örgütü, koronaya çare bulunsa bile yeni küresel salgınların olacağı uyarısında bulundu. Artık başka bir dünyada yaşıyoruz. Gezegenin yeni belirsizliklere gebe olduğu böyle bir dönemde her sepette yumurtası bulunan bir kentte yaşamak İzmirliler için büyük bir şans.