Altın mı değerli, kömür mü?

KANSER ve kalp başta olmak üzere birçok hastalığı önleyici antioksidan zengini zeytinyağına ‘altın sıvı’ denir.Zeytinin mucizevi özellikleri M.Ö. 4000’li yıllardan beri keşfedilmiş.
Dini ve mitolojik kaynaklar zeytini kutsal ve ölmez ağaç olarak anlatır.
Zeytin, Kur’an-ı Kerim’de 6 defa geçer ve “And olsun incire ve zeytine” denilerek yeminle onurlandırılır.
Eski Mısırlılar zeytinciliği Tanrıça İsis’in öğrettiğine, Yunanlılar zeytin ağacının Bilgelik Tanrıçası Athena’nın insanlığa hediyesi olduğuna inanırdı.
Roma İmparatorluğu’nda Sezar’ın başında zeytin ağaçlarından yapılmış taç güç simgesiydi.
Eski Yunan ve Roma uygarlıklarında kutsal bir aileden gelmiş olmanın işareti zeytin ağacının altında doğmuş olmaktı.
ZARARIN CEZASI ÖLÜM
İnsanları açlıktan, hastalıktan koruyan zeytin o kadar kutsal sayılmıştı ki zeytin tarımının sadece iyi ve dürüst insanlar tarafından yapılmasına izin verilmiş, ağaca zarar verenler ölümle cezalandırılmıştı.
Zeytin ağacı ağır ve zahmetli büyür ama yüzlerce yıl yaşayabilir.
Ortalama ömrü 300-400 yıl olmakla birlikte özellikle Ege Bölgesi’nde bin yaşının üzerinde çok sayıda anıt ağaç vardır.
Ömrünü tamamladığında zeytinin gövdesi kurur ancak köklerinden yeşeren sürgünlerden yeni bir ağaç doğar.
Bu nedenle ‘ölmez ağaç’ olarak anılır.
İzmir’de doğan Homeros’a zeytin ağacı, “Siz gelmeden önce de buradaydım, siz gittikten sonra da burada olacağım” diye fısıldamıştı.
35-40 YILDA YETİŞİR
Yukarıda çeşitli kaynaklardan derlenerek ölümsüzlüğü anlatılan zeytin ağacına geçen hafta yine enerji açığını kapatma gerekçesiyle ölüm fermanı asıldı.
“Ağaçlar kesilmeyecek taşınacak, yerine yenileri dikilecek” açıklamaları bu işi bilenleri tatmin edemez.
Zor ve güç yetişen ağaçlardan olan zeytinin verimli hale gelebilmesi için en az 35-40 yıl gerek.
Bu köşede defalarca yazdım.
İnsan sağlığında yarattığı mucizeleri daha yeni keşfedilen zeytinyağı yakın bir gelecekte ilaç olacak.
Son olarak Alzheimer gibi akıl sağlığı hastalıklarını önleyici etkileri de keşfedildi.
KİLOSU 3 BİN 400 TL
Çok yüksek polifenole sahip ‘tıbbi zeytinyağı’ Avrupa’da yarım litresi 110 euroya (1700 TL) satılıyor.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya, “Türkiye’de üretilen 200 bin ton zeytinyağının sadece yüzde 10’u bile sağlık bileşeni yüksek kalitede üretilse ve litresi 100 eurodan satılsa 2 milyar euroluk ihracat yapılmış olur” diyor.
Bir yanda altın sıvı olarak tanımlanan kilosu 3 bin 400 TL’ye kadar çıkan ve gelecek vaat eden zeytin, diğer yanda kilosu 4-5 lira olan, savaş nedeniyle geçici olarak 6-7 liraya çıkmış ama yakın gelecekte iklim krizi nedeniyle kullanımı yasaklanacak kara kömür.
Zeytin ağaçları söküleceğine tıbbi zeytinyağı ihracına yatırım yapılmalı.
Enerji açığını kapatacak sonsuz kaynak ise tepemizde parlıyor.
Türkiye her yıl 50-60 milyar dolarını yutan enerjide dışa bağımlılıktan ancak güneşe, rüzgar enerjisine yatırımla kurtulur.
Altın mı değerli, kömür mü?
KANSER ve kalp başta olmak üzere birçok hastalığı önleyici antioksidan zengini zeytinyağına ‘altın sıvı’ denir.Zeytinin mucizevi özellikleri M.Ö. 4000’li yıllardan beri keşfedilmiş.
Dini ve mitolojik kaynaklar zeytini kutsal ve ölmez ağaç olarak anlatır.
Zeytin, Kur’an-ı Kerim’de 6 defa geçer ve “And olsun incire ve zeytine” denilerek yeminle onurlandırılır.
Eski Mısırlılar zeytinciliği Tanrıça İsis’in öğrettiğine, Yunanlılar zeytin ağacının Bilgelik Tanrıçası Athena’nın insanlığa hediyesi olduğuna inanırdı.
Roma İmparatorluğu’nda Sezar’ın başında zeytin ağaçlarından yapılmış taç güç simgesiydi.
Eski Yunan ve Roma uygarlıklarında kutsal bir aileden gelmiş olmanın işareti zeytin ağacının altında doğmuş olmaktı.
ZARARIN CEZASI ÖLÜM
İnsanları açlıktan, hastalıktan koruyan zeytin o kadar kutsal sayılmıştı ki zeytin tarımının sadece iyi ve dürüst insanlar tarafından yapılmasına izin verilmiş, ağaca zarar verenler ölümle cezalandırılmıştı.
Zeytin ağacı ağır ve zahmetli büyür ama yüzlerce yıl yaşayabilir.
Ortalama ömrü 300-400 yıl olmakla birlikte özellikle Ege Bölgesi’nde bin yaşının üzerinde çok sayıda anıt ağaç vardır.
Ömrünü tamamladığında zeytinin gövdesi kurur ancak köklerinden yeşeren sürgünlerden yeni bir ağaç doğar.
Bu nedenle ‘ölmez ağaç’ olarak anılır.
İzmir’de doğan Homeros’a zeytin ağacı, “Siz gelmeden önce de buradaydım, siz gittikten sonra da burada olacağım” diye fısıldamıştı.
35-40 YILDA YETİŞİR
Yukarıda çeşitli kaynaklardan derlenerek ölümsüzlüğü anlatılan zeytin ağacına geçen hafta yine enerji açığını kapatma gerekçesiyle ölüm fermanı asıldı.
“Ağaçlar kesilmeyecek taşınacak, yerine yenileri dikilecek” açıklamaları bu işi bilenleri tatmin edemez.
Zor ve güç yetişen ağaçlardan olan zeytinin verimli hale gelebilmesi için en az 35-40 yıl gerek.
Bu köşede defalarca yazdım.
İnsan sağlığında yarattığı mucizeleri daha yeni keşfedilen zeytinyağı yakın bir gelecekte ilaç olacak.
Son olarak Alzheimer gibi akıl sağlığı hastalıklarını önleyici etkileri de keşfedildi.
KİLOSU 3 BİN 400 TL
Çok yüksek polifenole sahip ‘tıbbi zeytinyağı’ Avrupa’da yarım litresi 110 euroya (1700 TL) satılıyor.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya, “Türkiye’de üretilen 200 bin ton zeytinyağının sadece yüzde 10’u bile sağlık bileşeni yüksek kalitede üretilse ve litresi 100 eurodan satılsa 2 milyar euroluk ihracat yapılmış olur” diyor.
Bir yanda altın sıvı olarak tanımlanan kilosu 3 bin 400 TL’ye kadar çıkan ve gelecek vaat eden zeytin, diğer yanda kilosu 4-5 lira olan, savaş nedeniyle geçici olarak 6-7 liraya çıkmış ama yakın gelecekte iklim krizi nedeniyle kullanımı yasaklanacak kara kömür.
Zeytin ağaçları söküleceğine tıbbi zeytinyağı ihracına yatırım yapılmalı.
Enerji açığını kapatacak sonsuz kaynak ise tepemizde parlıyor.
Türkiye her yıl 50-60 milyar dolarını yutan enerjide dışa bağımlılıktan ancak güneşe, rüzgar enerjisine yatırımla kurtulur.