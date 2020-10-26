97’lik delikanlı

BU hafta Cumhuriyet’in 97’nci yılını kutlayacağız.
İnsan ömrü için çok uzun bir süre olan 97 yıl devletlerin tarihinde küçük bir zaman dilimi. 600 yıllık bir imparatorluğun temelleri üzerine kurulsa da Türkiye Cumhuriyeti dünyanın genç devletlerinden biri.
Cumhuriyet 1923 yılında kurulurken, kurumlarıyla, sosyal ve ekonomik yaşamıyla her şey sıfırdan başladı. Harf devriminden giyim kuşama, kadın erkek eşitliğine pek çok alanda geçmişe sünger çekilip yepyeni bir toplum yaratıldı. İşte o nedenle Atatürk, askeri dehası yanında yepyeni bir devlet yarattığı için tarih yazan dünya liderleri arasına girdi.
Cumhuriyet kurulduğunda Türkiye’nin nüfusu 10 milyondu. Cumhuriyet’in ilanından 7 ay önce Mart 1923’te İzmir İktisat Kongresi yapıldığında İzmir’in nüfusu ise sadece 500 bindi. İzmir’deki kongrede alınan kararlarla Cumhuriyet ilan edildiğinde izlenecek yol haritası belirendi.
Bugün 100 yaşına 3 yıl kala Türkiye Cumhuriyeti genç bir devlet olarak ekonomiden dış politikaya yeni dünya dengeleri içindeki yerini belirliyor. Birçok ülkenin 40-50, hatta 100 yılda geçirdiği pek çok reform ve dönüşüm genç Türkiye Cumhuriyeti’nde sadece 20-30 yıl gibi kısa periyotlarda yaşandı. Bu hızlı dönüşüm sırasında ekonomik ve siyasi dengeler sık sık bozuldu. İç çatışmalar oldu, dört darbe yaşandı. Ama köklerini imparatorluk kültüründen alan Türkiye Cumhuriyeti’nde genç Afrika ve Ortadoğu devletlerinden farklı olarak toplumun sağ duyusu her zaman kazandı.
Genç bir delikanlı heyecanıyla arayışlarına ve yoluna devam eden Türkiye Cumhuriyeti çarşamba günü 97’nci yaşını kutlayacak. İzmirliler her zamanki gibi büyük bir coşkuyla Cumhuriyet’e ve değerlerine sahip çıkacak. Kutlu olsun.
Üçte biri gitti
BAŞKAN Tunç Soyer, geçen 550 günün hesabını verdi. Seçimlerin normal zamanında, 2024 yılında yapılacağını var sayarsak daha bin 300 günden fazla zamanı var Başkan’ın. Üçte biri gitmiş, üçte ikisi kalmış da diyebiliriz. Yani zaman kısalmaya başlasa da vaatleri gerçekleştirmek için hala vakit var.
Geçen 550 günde vaat edilenler ile yapılanlar listesine baktığımızda ilk dikkat çeken başlayan projelerin kesintisiz devam ettiği. Örneğin, ulaşımda Narlıdere Metrosu’nun planlandığı gibi 2022’de Soyer başkanken açılacağını görüyoruz. Buca Metrosu’na başlamak için gerekli dış finansman kaynaklarının da temin edildiğini görüyoruz. Çiğli Tramvayı’nda sorunların çözüldüğünü, 2023 yılında seferlerin başlayacağını öğrendik. Vaatler arasında yer alan deniz ulaşımında sefer sıklıklarının artması gibi ulaşım alanında hayata geçmeye başlayan pek çok konu var.
Dünya Botanik EXPO’sunun 2026’da İzmir’de yapılacağını ve 2030 Dünya EXPO’na katılma düşüncesini de 550 günün bilançosunu okurken öğrendik.
Ancak vaatler arasında yer alıp sözü edilmeyen konular da var. Örneğin, Çankaya’dan Karşıyaka’ya İzmir trafiğinin düğüm noktası olan Alsancak Garı önüne yapılacağı vaat edilen yeraltı geçidi... Sorunlu bir proje olduğunu biliyoruz. Yine de vaat edilen projelerde çalışmaların hangi aşamada olduğu bilgisi verilirse, gecikme olacaksa da kamuoyu nedenlerini öğrenmiş olur.
97’lik delikanlı
BU hafta Cumhuriyet’in 97’nci yılını kutlayacağız.
İnsan ömrü için çok uzun bir süre olan 97 yıl devletlerin tarihinde küçük bir zaman dilimi. 600 yıllık bir imparatorluğun temelleri üzerine kurulsa da Türkiye Cumhuriyeti dünyanın genç devletlerinden biri.
Cumhuriyet 1923 yılında kurulurken, kurumlarıyla, sosyal ve ekonomik yaşamıyla her şey sıfırdan başladı. Harf devriminden giyim kuşama, kadın erkek eşitliğine pek çok alanda geçmişe sünger çekilip yepyeni bir toplum yaratıldı. İşte o nedenle Atatürk, askeri dehası yanında yepyeni bir devlet yarattığı için tarih yazan dünya liderleri arasına girdi.
Cumhuriyet kurulduğunda Türkiye’nin nüfusu 10 milyondu. Cumhuriyet’in ilanından 7 ay önce Mart 1923’te İzmir İktisat Kongresi yapıldığında İzmir’in nüfusu ise sadece 500 bindi. İzmir’deki kongrede alınan kararlarla Cumhuriyet ilan edildiğinde izlenecek yol haritası belirendi.
Bugün 100 yaşına 3 yıl kala Türkiye Cumhuriyeti genç bir devlet olarak ekonomiden dış politikaya yeni dünya dengeleri içindeki yerini belirliyor. Birçok ülkenin 40-50, hatta 100 yılda geçirdiği pek çok reform ve dönüşüm genç Türkiye Cumhuriyeti’nde sadece 20-30 yıl gibi kısa periyotlarda yaşandı. Bu hızlı dönüşüm sırasında ekonomik ve siyasi dengeler sık sık bozuldu. İç çatışmalar oldu, dört darbe yaşandı. Ama köklerini imparatorluk kültüründen alan Türkiye Cumhuriyeti’nde genç Afrika ve Ortadoğu devletlerinden farklı olarak toplumun sağ duyusu her zaman kazandı.
Genç bir delikanlı heyecanıyla arayışlarına ve yoluna devam eden Türkiye Cumhuriyeti çarşamba günü 97’nci yaşını kutlayacak. İzmirliler her zamanki gibi büyük bir coşkuyla Cumhuriyet’e ve değerlerine sahip çıkacak. Kutlu olsun.
Üçte biri gitti
BAŞKAN Tunç Soyer, geçen 550 günün hesabını verdi. Seçimlerin normal zamanında, 2024 yılında yapılacağını var sayarsak daha bin 300 günden fazla zamanı var Başkan’ın. Üçte biri gitmiş, üçte ikisi kalmış da diyebiliriz. Yani zaman kısalmaya başlasa da vaatleri gerçekleştirmek için hala vakit var.
Geçen 550 günde vaat edilenler ile yapılanlar listesine baktığımızda ilk dikkat çeken başlayan projelerin kesintisiz devam ettiği. Örneğin, ulaşımda Narlıdere Metrosu’nun planlandığı gibi 2022’de Soyer başkanken açılacağını görüyoruz. Buca Metrosu’na başlamak için gerekli dış finansman kaynaklarının da temin edildiğini görüyoruz. Çiğli Tramvayı’nda sorunların çözüldüğünü, 2023 yılında seferlerin başlayacağını öğrendik. Vaatler arasında yer alan deniz ulaşımında sefer sıklıklarının artması gibi ulaşım alanında hayata geçmeye başlayan pek çok konu var.
Dünya Botanik EXPO’sunun 2026’da İzmir’de yapılacağını ve 2030 Dünya EXPO’na katılma düşüncesini de 550 günün bilançosunu okurken öğrendik.
Ancak vaatler arasında yer alıp sözü edilmeyen konular da var. Örneğin, Çankaya’dan Karşıyaka’ya İzmir trafiğinin düğüm noktası olan Alsancak Garı önüne yapılacağı vaat edilen yeraltı geçidi... Sorunlu bir proje olduğunu biliyoruz. Yine de vaat edilen projelerde çalışmaların hangi aşamada olduğu bilgisi verilirse, gecikme olacaksa da kamuoyu nedenlerini öğrenmiş olur.
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