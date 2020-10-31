Telefonla arama yapmayın, interneti kullanın

Huawei telefon sahiplerinin akılları bir süredir hayli karışık. ABD-Çin ticaret savaşının Huawei'ye sıçramasıyla birlikte Google da Huawei'ye olan lisansını iptal etmesi söz konusu. Peki bundan sonra ne olacak? Huawei telefonları nasıl bir gelecek bekliyor?

Huawei, dünyanın en çok satan telefon markalarından biri ve özellikle fiyat konusunda rakiplerine göre daha uygun modelleri geliştirmesi, şirketi bir adım öne çıkarıyor. Birkaç sene öncesine kadar adını telafuz etmekte zorlanan pek çok kullanıcı, artık bu ismi duyduğunda markayı çok daha iyi tanıyor. Elbette bunda markanın yoğun olarak tanıtımının yapılması ve yatırımların artarak devam etmesi etkili oluyor.

Her şey Huawei lehine giderken, ABD ile olan anlaşmazlığın şirketi vurması ise hesapları alt üst ediyor. Huawei'nin kurucusunun yaptığı açıklama ise yaşanan krizin bir özeti gibi: 30 milyar dolar kayıp bekliyoruz. Bu rakam Huawei için ne kadar büyük bilinmez; ancak ortada azımsanmayacak bir kaybın olduğu muhakkak. Ancak bu işten sadece Huawei değil, ABD de zararlı çıktığından Huawei iki tarafın da çıkarlarına uygun olarak bu sorunun bir an önce hallolmasını bekliyor.

Nihayetinde G20 zirvesinde konuyla ilgili kısa bir konuşma yapan ABD Başkanı Donald Trump, Huawei'ye yeşil ışık yakarken, ABD merkezli şirketlerin Huawei ile çalışmayı sürdürebileceğini kaydetti. Peki bu açıklama ne ifade ediyor?

Trump'ın açıklamasının satır aralarını iyi okumak gerekiyor. Elbette Trump, Google'ın adını konuşmasında anmadı; ancak bir nevi 'barış' yönünde atılan bir adım olarak da değerlendirebileceğimiz bu gelişme, Google'ın Huawei ile lisansının süreceğinin ilk sinyallerini veriyor. Ancak bu konuda yine de net konuşmamak gerek; zira Trump'ın bir sonraki açıklamasının tüm tabloyu değiştirebilmesi mümkün.

Diğer yandan Huawei, benzer bir riski tekrar göze almamak adına kendi işletim sistemine iyiden iyiye ağırlık vermiş durumda. HongMeng OS adını taşıyan (kimileri Ark OS olarak da anıyor) ve tamamen Huawei'ye ait olan bu işletim sistemi, Android'den Huawei'yi kurtarabilecek en büyük silah.

Ancak Huawei için uzun ve zorlu bir yol var. Sadece işletim sistemi geliştirmek tek başına bir şey ifade etmiyor. Öncelikle işletim sistemiyle birlikte ekosistemi de oluşturmak ve markaları bu işletim sistemi altında toplamak gerekiyor. Bunun sağlanmaması halinde Huawei'nin işletim sisteminin pek bir esprisi kalmayabilir. Bu da zaman isteyen bir süreç. Bir aksilik olmazsa HongMeng OS'u Ağustos ayı başında Çin'de yapılacak etkinlikte ilk kez resmen görmüş olacağız.

Peki Android güncellemeleri ne olacak? Google ile sorunun çözülme ihtimali yüksek göründüğünden güncellemelerle ilgili Huawei telefon sahiplerini ilgilendiren olumsuz bir durum yok. Android Q, bilindiği üzere Google'ın en yeni işletim sistemi ve çok yakında telefonlara dağıtılmaya başlanacak. Huawei'nin de pek çok telefonu Android Q güncellemesini alacağından kullanıcıların telaş edeceği bir durum, en azından şimdilik, bulunmuyor.

Bakalım ilerleyen haftalarda bizi Huawei ve Google cephesinde ne gibi sürprizler bekliyor? HongMeng OS nasıl görünüyor?