PlayStation 5 incelemesi

Hiç bitmeyecekmiş gibi gelen 2020 yılının da sonuna yaklaşıyoruz. Peki bu yıl telefon başında en çok ne oynadık? Hangi uygulamadan gözümüzü ayırmadık? Apple, her yıl olduğu gibi 2020 yılının 'en iyi' uygulamalarını seçmiş. Listede sürpriz isimler var.

App Store 2020'nin En İyileri belli oldu. 2020 yılıyla birlikte halen kurtulamadığımız pandemi nedeniyle pek çoğumuz uzaktan çalışmaya başladık ve eğitim de uzaktan eğitime döndü. Bu noktada Zoom'un listede yer alması elbette şaşırtıcı olmadı.



İşte Apple'a göre yılı en 'iyi'leri:

Wakeout:

Yılın iPhone uygulaması seçilen Wakeout, yılın iPhone uygulaması seçildi. Bu uygulamanın en önemli özelliği ise özellikle uzun saatlerimizi evde geçirmemizden dolayı spor yapmakta zorlandığımız şu günlerde insanların ev şartlarında spor yapabilmesini sağlamak ve kullanıcıları doğru bir şekilde yönlendirmek.

Yılın iPhone Oyunu: Genshin Impact

Açık dünyada geçen bu RPG türü oyun, görsel efektlerle hayata geçirilmiş renkli canavarlar ve devlerle dolu devasa bir diyarı keşfetmeleri için oyuncuları serbest bırakıyor.

