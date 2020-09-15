Pervane tasarımlı telefon tutacak mı?

LG, Wing isimli özel bir akıllı telefonu duyurdu. Telefonu diğer tüm telefonlardan ayıran en önemli özelliği ise pervane tasarımı. Peki şirket bu telefonla ne yapmayı planlıyor? Gerçekten tutacak bir tasarım mı? Yoksa boşa kürek mi?
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi LG, Wing isminde yeni akıllı telefonunu görücüye çıkardı. Diğer pek çok telefon gibi iki ekrana sahip olan ürünün ön yüzünde yer alan ekranın pervane gibi dönmesi ise işin rengini değiştiriyor. Ekranlar aynı hizaya geldiğinde tek ekran halini alan telefon, elbette bu haliyle oldukça ağır ve taşınması o kadar kolay değil.
Diğer yandan pervane tasarımı ilk kez LG kullanmış olsa da bu tasarımın gerçekten tutup tutmayacağı belirsiz. Zira telefonun duyurulduğu gün sosyal medyadan gelen yorumlar, telefona pek de sıcak bakılmadığını gün yüzüne çıkarıyor.
NEDEN TUTMAZ?
Öncelikle ekranı katlanabilen telefonları tartıştığımız bir dönemdeyiz. Bazı telefon üreticileri, ekranı katlanabilen çok fonksiyonlu telefon geliştiriyor. Ancak bu telefonların fiyatları 'tuzlu' olduğundan şu an bu cihazların yanına yaklaşabilmek pek de mümkün değil.
Telefonu ilk gördüğümde 'LG farklı bir şey yapmak istemiş; ancak pek de olmamış' diye düşündüm. Çünkü bu telefonun ikinci ekranı yani ön ekranı yatay konuma geldiğinde ilk ekranın sadece yarısını kullanabildiğinizi fark ediyorsunuz. yani aslında size sunulan iki ekran değil; 1.5 ekran.
Üstteki ektan yatay konuma geldiğinde alttaki ekranın yarısıyla örneğin bildirimleri takip ederken, üstteki ekranda oyun oynayıp film seyredebiliyorsunuz. Ancak pratikte çok da kullanışlı olduğu söylenemez.
TELEFON PAZARINDA ESKİ GÜNLERİNE DÖNMEK İSTİYOR
LG telefonlar asıl çıkışını LG G2 ile yapmıştı. Ancak bu telefondan sonra şirket, istediği verimi genel olarak alamadı ve şu an liderlik savaşı vermekten öte mevcut konumunu korumaya çalışıyor. Şirket, daha önce de iki ekranlı telefon yapmış; ancak pek ses getirmemişti.
Bakalım ürün satışa sunulduğunda kullanıcılar nasıl tepki gösterecek? Bekleyip görelim.
Pervane tasarımlı telefon tutacak mı?
LG, Wing isimli özel bir akıllı telefonu duyurdu. Telefonu diğer tüm telefonlardan ayıran en önemli özelliği ise pervane tasarımı. Peki şirket bu telefonla ne yapmayı planlıyor? Gerçekten tutacak bir tasarım mı? Yoksa boşa kürek mi?
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi LG, Wing isminde yeni akıllı telefonunu görücüye çıkardı. Diğer pek çok telefon gibi iki ekrana sahip olan ürünün ön yüzünde yer alan ekranın pervane gibi dönmesi ise işin rengini değiştiriyor. Ekranlar aynı hizaya geldiğinde tek ekran halini alan telefon, elbette bu haliyle oldukça ağır ve taşınması o kadar kolay değil.
Diğer yandan pervane tasarımı ilk kez LG kullanmış olsa da bu tasarımın gerçekten tutup tutmayacağı belirsiz. Zira telefonun duyurulduğu gün sosyal medyadan gelen yorumlar, telefona pek de sıcak bakılmadığını gün yüzüne çıkarıyor.
NEDEN TUTMAZ?
Öncelikle ekranı katlanabilen telefonları tartıştığımız bir dönemdeyiz. Bazı telefon üreticileri, ekranı katlanabilen çok fonksiyonlu telefon geliştiriyor. Ancak bu telefonların fiyatları 'tuzlu' olduğundan şu an bu cihazların yanına yaklaşabilmek pek de mümkün değil.
Telefonu ilk gördüğümde 'LG farklı bir şey yapmak istemiş; ancak pek de olmamış' diye düşündüm. Çünkü bu telefonun ikinci ekranı yani ön ekranı yatay konuma geldiğinde ilk ekranın sadece yarısını kullanabildiğinizi fark ediyorsunuz. yani aslında size sunulan iki ekran değil; 1.5 ekran.
Üstteki ektan yatay konuma geldiğinde alttaki ekranın yarısıyla örneğin bildirimleri takip ederken, üstteki ekranda oyun oynayıp film seyredebiliyorsunuz. Ancak pratikte çok da kullanışlı olduğu söylenemez.
TELEFON PAZARINDA ESKİ GÜNLERİNE DÖNMEK İSTİYOR
LG telefonlar asıl çıkışını LG G2 ile yapmıştı. Ancak bu telefondan sonra şirket, istediği verimi genel olarak alamadı ve şu an liderlik savaşı vermekten öte mevcut konumunu korumaya çalışıyor. Şirket, daha önce de iki ekranlı telefon yapmış; ancak pek ses getirmemişti.
Bakalım ürün satışa sunulduğunda kullanıcılar nasıl tepki gösterecek? Bekleyip görelim.