Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Selim ÖZTÜRK>Pervane tasarımlı telefon tutacak mı?
"Selim Öztürk" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Selim Öztürk" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Selim Öztürk

Selim Öztürk

selimozturk@hurriyet.com.tr

Pervane tasarımlı telefon tutacak mı?

15 Eylül 2020

LG, Wing isimli özel bir akıllı telefonu duyurdu. Telefonu diğer tüm telefonlardan ayıran en önemli özelliği ise pervane tasarımı. Peki şirket bu telefonla ne yapmayı planlıyor? Gerçekten tutacak bir tasarım mı? Yoksa boşa kürek mi?

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi LG, Wing isminde yeni akıllı telefonunu görücüye çıkardı. Diğer pek çok telefon gibi iki ekrana sahip olan ürünün ön yüzünde yer alan ekranın pervane gibi dönmesi ise işin rengini değiştiriyor. Ekranlar aynı hizaya geldiğinde tek ekran halini alan telefon, elbette bu haliyle oldukça ağır ve taşınması o kadar kolay değil.

Diğer yandan pervane tasarımı ilk kez LG kullanmış olsa da bu tasarımın gerçekten tutup tutmayacağı belirsiz. Zira telefonun duyurulduğu gün sosyal medyadan gelen yorumlar, telefona pek de sıcak bakılmadığını gün yüzüne çıkarıyor.

NEDEN TUTMAZ?

Öncelikle ekranı katlanabilen telefonları tartıştığımız bir dönemdeyiz. Bazı telefon üreticileri, ekranı katlanabilen çok fonksiyonlu telefon geliştiriyor. Ancak bu telefonların fiyatları 'tuzlu' olduğundan şu an bu cihazların yanına yaklaşabilmek pek de mümkün değil.
Pervane tasarımlı telefon tutacak mı
Telefonu ilk gördüğümde 'LG farklı bir şey yapmak istemiş; ancak pek de olmamış' diye düşündüm. Çünkü bu telefonun ikinci ekranı yani ön ekranı yatay konuma geldiğinde ilk ekranın sadece yarısını kullanabildiğinizi fark ediyorsunuz. yani aslında size sunulan iki ekran değil; 1.5 ekran.

Üstteki ektan yatay konuma geldiğinde alttaki ekranın yarısıyla örneğin bildirimleri takip ederken, üstteki ekranda oyun oynayıp film seyredebiliyorsunuz. Ancak pratikte çok da kullanışlı olduğu söylenemez.

TELEFON PAZARINDA ESKİ GÜNLERİNE DÖNMEK İSTİYOR

LG telefonlar asıl çıkışını LG G2 ile yapmıştı. Ancak bu telefondan sonra şirket, istediği verimi genel olarak alamadı ve şu an liderlik savaşı vermekten öte mevcut konumunu korumaya çalışıyor. Şirket, daha önce de iki ekranlı telefon yapmış; ancak pek ses getirmemişti.

Bakalım ürün satışa sunulduğunda kullanıcılar nasıl tepki gösterecek? Bekleyip görelim.

X
Selim ÖZTÜRK Selim ÖZTÜRKTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Netflix belgeseli Sosyal İkilem’in (Social Dilemma) düşündürdükleriErgi ŞenerNetflix belgeseli Sosyal İkilem’in (Social Dilemma) düşündürdükleri 15.09.2020
‘Asos’ta Felsefe’ başlıyorDoğan HIZLAN‘Asos’ta Felsefe’ başlıyor15.09.2020
Türkiye’de vaka ve ağır hasta sayısı artmaya devam ediyorHande FIRATTürkiye’de vaka ve ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor15.09.2020
Etkileşim için maymuna işkence ettiFulya SoybaşEtkileşim için maymuna işkence etti15.09.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.