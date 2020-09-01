Neuralink hayatımıza nasıl dokunacak?

Elon Musk'ın ismini duymayan kalmadı; özellikle de çılgın projeleri nedeniyle 'çılgın iş adamı' şeklinde sıkça adı geçen Musk, son olarak 2016 yılında kurduğu Neuralink çatısı altında ilk hayvan deneyini gerçekleştirdi, bunu da canlı yayında tüm dünyayla paylaştı. Peki beyin ile bilgisayarı bütünleştiren bu özel çip gerçekten hayatımıza nasıl dokunacak?
Neuralink, uzun soluklu bir proje ve ilk kez ismi duyulduğunda akıllarda pek çok soru işareti oluşmuştu. Şimdi ise Neuralink ilk meyvesini verdi; bir domuz üzerinde yapılan deneyde Neuralink projesinin sorunsuz bir şekilde çalıştığı gözlemlendi. Oldukça minik bir çipten söz ediyoruz; bu çip Neuralink ameliyat robotunun gerçekleştirdiği bir operasyonla kafa derisinain içine monte ediliyor ve birkaç dakikalık kısa bir operasyon bu işlemi gerçekleştirmek için yeterli oluyor.
Açıkçası ben de pek çokları gibi bu gelişmeyi büyük bir heyecanla izledim. Öncelikle bu teknolojinin büyük fırsatlar getireceğini düşündüm. Özellikle de engellilerin eli, kolu, ayağı ve gözü olabilecek bir projeden söz ediyoruz. Akıllı protezlerin sadece düşünce gücüyle çalıştığını düşünün. Ya da sanal gerçeklik ile artırılmış gerçeklik teknolojilerini de arkasına alan böylesi bir teknolojinin görme engellilerin hayatına nasıl dokunabileceğini hayal edin.
Engeli olan pek çok insan için belki de gelecekte engelleri kaldıracak bir teknolojiyi konuşuyoruz. Diğer yandan araçların düşünce gücüyle kontrolünü dahi tartışacağımız günler gelecek. Mesela oyun oynarken herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadan beyinden gelen sinyallerde yani sadece düşünerek bir oyun deneyimi nasıl mümkün olabilir?
Diğer yandan bu teknolojinin sunduğu fırsatlar kadar belki daha fazla olumsuz yönlerini de konuşacağız. Beynin hack'lenmesini tartışabiliriz örneğin. Çünkü bu teknoloji henüz davranışa geçmeyen düşünceleri dahi analiz edip yorumlayabiliyor. Kötüye kullanılırsa diğer tüm teknolojik cihazlarda olduğu gibi büyük sorunlara yol açabilir.
İnsanlara nakledilen bu çipin hack'lenmesi halinde olabilecekleri düşünmek güç. Örneğin buzdolabını açarken ya da araç kullanırken bu çipten yararlandığınızı düşünün. Hacker'lar elbette tüm sistemlere girebildiği gibi bu çipe de erişebilir ve bilgi transferi ters yönlü olabilir. Yani bizim kontrolümüzde olduğunu düşündüğümüz çip aslında aklımızdan geçenleri üçüncü kişilerle paylaşıyor olabilir. Düşünmesi bile gerçekten korkunç.
Özellikle kişinin gizlilik hali söz konusu olduğunda bu teknolojinin daha uzun yıllar boyu tartışılacağı açık. Özellikle de sosyal medya şirketlerinin telefonun kamerasına, mikrofonuna eriştiği ve kullanıcılarını dinlediği düşünceleri oldukça yaygınken bu yeni teknolojiye güvenmek o kadar da kolay olmayacaktır.
Elbette henüz bu teknolojinin potansiyelinin çok azını biliyoruz ve ilerleyen dönemlerde Musk'ın bizi bu konuda daha fazla aydınlatacağına hiç şüphe yok. Her ne olursa olsun, insanlık için müthiş bir gelişmedir; ancak bu durum, az önce saydığımız nedenlerden dolayı Neuralink'i tartışmasız savunulacak bir sistem haline de getirmiyor.
Neuralink hayatımıza nasıl dokunacak?
Elon Musk'ın ismini duymayan kalmadı; özellikle de çılgın projeleri nedeniyle 'çılgın iş adamı' şeklinde sıkça adı geçen Musk, son olarak 2016 yılında kurduğu Neuralink çatısı altında ilk hayvan deneyini gerçekleştirdi, bunu da canlı yayında tüm dünyayla paylaştı. Peki beyin ile bilgisayarı bütünleştiren bu özel çip gerçekten hayatımıza nasıl dokunacak?
Neuralink, uzun soluklu bir proje ve ilk kez ismi duyulduğunda akıllarda pek çok soru işareti oluşmuştu. Şimdi ise Neuralink ilk meyvesini verdi; bir domuz üzerinde yapılan deneyde Neuralink projesinin sorunsuz bir şekilde çalıştığı gözlemlendi. Oldukça minik bir çipten söz ediyoruz; bu çip Neuralink ameliyat robotunun gerçekleştirdiği bir operasyonla kafa derisinain içine monte ediliyor ve birkaç dakikalık kısa bir operasyon bu işlemi gerçekleştirmek için yeterli oluyor.
Açıkçası ben de pek çokları gibi bu gelişmeyi büyük bir heyecanla izledim. Öncelikle bu teknolojinin büyük fırsatlar getireceğini düşündüm. Özellikle de engellilerin eli, kolu, ayağı ve gözü olabilecek bir projeden söz ediyoruz. Akıllı protezlerin sadece düşünce gücüyle çalıştığını düşünün. Ya da sanal gerçeklik ile artırılmış gerçeklik teknolojilerini de arkasına alan böylesi bir teknolojinin görme engellilerin hayatına nasıl dokunabileceğini hayal edin.
Engeli olan pek çok insan için belki de gelecekte engelleri kaldıracak bir teknolojiyi konuşuyoruz. Diğer yandan araçların düşünce gücüyle kontrolünü dahi tartışacağımız günler gelecek. Mesela oyun oynarken herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadan beyinden gelen sinyallerde yani sadece düşünerek bir oyun deneyimi nasıl mümkün olabilir?
Diğer yandan bu teknolojinin sunduğu fırsatlar kadar belki daha fazla olumsuz yönlerini de konuşacağız. Beynin hack'lenmesini tartışabiliriz örneğin. Çünkü bu teknoloji henüz davranışa geçmeyen düşünceleri dahi analiz edip yorumlayabiliyor. Kötüye kullanılırsa diğer tüm teknolojik cihazlarda olduğu gibi büyük sorunlara yol açabilir.
İnsanlara nakledilen bu çipin hack'lenmesi halinde olabilecekleri düşünmek güç. Örneğin buzdolabını açarken ya da araç kullanırken bu çipten yararlandığınızı düşünün. Hacker'lar elbette tüm sistemlere girebildiği gibi bu çipe de erişebilir ve bilgi transferi ters yönlü olabilir. Yani bizim kontrolümüzde olduğunu düşündüğümüz çip aslında aklımızdan geçenleri üçüncü kişilerle paylaşıyor olabilir. Düşünmesi bile gerçekten korkunç.
Özellikle kişinin gizlilik hali söz konusu olduğunda bu teknolojinin daha uzun yıllar boyu tartışılacağı açık. Özellikle de sosyal medya şirketlerinin telefonun kamerasına, mikrofonuna eriştiği ve kullanıcılarını dinlediği düşünceleri oldukça yaygınken bu yeni teknolojiye güvenmek o kadar da kolay olmayacaktır.
Elbette henüz bu teknolojinin potansiyelinin çok azını biliyoruz ve ilerleyen dönemlerde Musk'ın bizi bu konuda daha fazla aydınlatacağına hiç şüphe yok. Her ne olursa olsun, insanlık için müthiş bir gelişmedir; ancak bu durum, az önce saydığımız nedenlerden dolayı Neuralink'i tartışmasız savunulacak bir sistem haline de getirmiyor.