Diablo Immortal üzerine ilk izlenimlerim

Google ile ilgili yaşanan son gelişmeler Türkiye'de hemen herkesin kafasını hayli karıştırmışa benziyor. Rakabet kurumunun 'haksız rekabete neden olduğu' gerekçesiyle Google'a ceza kesmesiyle birlikte iyiden iyiye ısınan gündem, Google'ın attığı son adımla daha da ısınacak gibi görünüyor. Google, Türkiye'de satışa sunulacak yeni Android telefonlara lisans verilmeyeceğini söylüyor. Peki bu ne demek? Kullanıcılar için bundan sonra ne değişecek?

Google'ın haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle rekabet kurumunca cezaya çarptırılması Google'ı harekete geçirdi. Teknoloji devi, iş ortaklarına mektup yollayarak yeni telefonlar için Android lisansı verilmeyeceğini paylaştı. Bu oldukça önemli bir gelişme.

Önce Google'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamayı okuyalım sonra da yorumlarımızı paylaşalım:

"Ağustos ayında Rekabet Kurumu'nun kararı doğrultusunda Android iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarda değişiklikler yapmıştık. Kasım ayında, Rekabet Kurumu bu değişikliklerin uygun olmadığı ve bu anlaşmalarla operasyonlarımızı sürdüremeyeceğimiz yönünde karar verdi. Türkiye’deki kanunlarla uyumlu bir şekilde çalışabilmemiz için iş ortaklarımızı Türkiye’de yeni çıkacak Android telefon modelleri ile ilgili anlaşma yapamayacağımız konusunda bilgilendirdik.

Tüketiciler mevcut cihaz modellerini satın almaya devam edebildikleri gibi, halihazırda mevcut cihazları ve uygulamaları da normal şekilde çalışmaya devam edecektir. Google’ın diğer ürün ve servisleri durumdan etkilenmeyecektir. Rekabet Kurumu ile bu konunun olabilecek en hızlı şekilde çözümü için çalışmayı sürdürmekteyiz."

Bu açıklama, satışta olan mevcut Android telefonlarda bir sıkıntı olmayacağını ortaya koyuyor. Yani şu an Android telefon kullanıyorsanız herhangi bir sorun yaşamayacaksınız; güncellemeleri almaya devam edeceğiniz gibi Google servislerini de sorunsuz bir şekilde kullanacaksınız. Ancak alacağınız yeni bir telefon için bu durum geçerli değil.

Yani satışa sunulacak yeni bir akıllı telefon modelini satın aldığınızda Google Play uygulama mağazasını telefonunuzda göremeyeceksiniz. Aynı zamanda YouTube, Gmail gibi Google servisleri de telefonlarda yüklü olmayacak. Android'i Android yapan bu uygulamaların olmaması kullanıcılar için büyük bir sorun. Peki Google Play Store'un olmadığı bir telefon ne anlama geliyor? Örneğin Samsung'un bir telefonunu satın aldınız. Uygulamaları mecburen Samsung'un kendi uygulama mağazasından kurmak durumundasınız. Google Play Store'un geniş uygulama yelpazesini kullanabilmek elbette mümkün değil. Google servislerini kullanabilmek için de web tarayıcı üzerinden ilgili servislere erişmek durumundasınız.

Huawei'nin ABD ambargosu nedeniyle yaşadığı sorunun tüm Android cihazları kapsadığını düşünün. Elbette Türkiye sınırları içinde... Huawei Mate 30 serisi, Google Play mağazası olmadığından Türkiye dahil pek çok ülkede satışa sunulmazken, yaşanan bu son gelişme büyük Android markalarını tehdit ediyor.

Ancak bu konuda henüz açık olmayan noktalar var. Örneğin Google Play uygulama mağazasını sonradan telefonlara yüklemek mümkün olacak mı? Kimine göre ilgili APK'yı internetten indirerek Google Play Store'u telefonlara yüklemek mümkün olacak. Bu da sıkıntıyı ortadan kaldıracak. Ancak Google'ın buna izin vermeme durumu da söz konusu. Ki bu senaryo kullanıcılar için büyük bir sıkıntı doğuracak.