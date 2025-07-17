Yara değil para sarmışlar

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Çünkü ikisinde de en çaresiz anlarda yakalanırsınız. Çocuğunuzun eğitimi için de hastalıkların tedavisi için de fedakarlıklardan kaçınmazsınız. Bu durumu bilen dolandırıcılar etrafınızda fink atarlar, siz avsınızdır, onlar avcı... Kötü niyetlilerin eline düştünüz mü hedef bellidir. Çaresizliğinizden faydalanıp sizin üzerinizden daha çok para kazanmak... İşte son örnek ABD’den…

İNATÇI YARALAR İÇİN

Son yıllarda akıllı bandaj adı da verilen yamaların kullanımı oldukça yaygınlaştı. Kurutulmuş plasenta parçalarından yapılan kağıt inceliğindeki yamalar inatçı yaraları kapatıyor. Özellikle şeker hastaları ve yaşlıların derdine derman oluyorlar. Ancak son birkaç yılda, piyasaya onlarca incelenmemiş ve pahalı ürün çıkıyor. Hepsi de daha faydalı, daha kullanışlı olduğu iddiasında. Peki üreticilerin bandajlara bu kadar ilgi göstermesinin nedeni sizce sadece rutin talep mi? Kesinlikle hayır. İşin ucunda milyarlarca dolarlık dolandırıcılık ve bizzat doktorlar var.

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ABD’nin kamu sağlık kuruluşu Medicare. ABD’nin yaşlılara yönelik SGK’sı da diyebiliriz...

GEREKSİZ YAZMIŞLAR

Reçeteler yazılıyor, tahsilatların bir kısmı hastalardan bir kısmı ise Medicare’dan yapılıyor. ABD bandaj şirketleri ve bazı doktorlar bakmış ki Medicare kurallarındaki bir açık var, hemen kolları sıvamışlar. İşin içine giren doktorlar gerekli gereksiz neredeyse tüm hastalara bandaj yazmaya başlamış. Peki bu bandajları üreticiden alıp hastalara kim satmış dersiniz... Doktorlar... Üreticiler reçeteleri bandaja boğan doktarlara indirim yarışına girmişler. Rekabet o kadar artmış ki piyasaya yeni yeni üreticiler, yeni bandajlar ve tabii ki yeni indirim oranları üst üste akın etmiş. Doktorlar çok ucuza aldıkları bandajları hastalara tam etiket fiyatından satmışlar. Sonuç... Geçen yıl Medicare’a 10 milyar dolardan fazla bir maliyeti çıkmış. Medicare dışında hastalara çıkartılan fatura da cabası... Peki bu para kimin cebine gitti dersiniz. Tabii ki üreticiler ve doktorların.

Kıssadan hisse... Tüm devletler eğitim ve sağlık alanında suistimallere karşı koruyucu ve kollayıcı olmak zorunda. Denetim gevşediği anda dolandırıcılar öğrenci, hasta vs diye kimsenin gözünün yaşına bakmadan kolları sıvıyor. Baksanıza koskoca ABD’de yüzlerce doktor yara sarıyoruz derken para sarmış, sistem seyretmiş.

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ÖNLEM ALINIYOR

ABD yönetimi baktı ki bu fatura 2025’te daha da iştahla artıyor pazartesi günü bir açıklama ile Medicare’in federal hükümete milyarlarca dolara mal olan pahalı ve test edilmemiş cilt bandajları için yapılan ödemeleri azaltmayı planladığını duyurdu.

Önerilen yeni sınır, bandajlara yapılan harcamaları azaltmayı öngören kuralları iki kez erteleyen yönetim için tam bir geri dönüş anlamına geliyor. Daha önce sosyal medyada ödemeleri savunan mevcut başkan geçen yıl önde gelen bir bandaj satıcısından yüklü bir kampanya bağışı almıştı.

5 YILDA 40 KAT ARTMIŞ

MEDICARE ve Medicaid’in başında Dr. Mehmet Öz var. Öz, mayıs ayında Trump yönetiminin, Biden döneminde pahalı cilt bandajları için yapılan ödemeleri kısma kurallarını iki kez ertelediklerini açıklamıştı. ABD’de deri ikameleri olarak adlandırılan bandajlara yönelik harcamaların son 5 yılda 40 kat artığı belirtiliyor. Veri analistleri ve sektör uzmanlarına göre bu keskin artış, Medicare programının tarihindeki en büyük israf örneklerinden biri.

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Medicare, işe yaradıklarına dair sınırlı kanıt olmasına rağmen bu bandajlara geçen yıl ambulans hizmeti veya anesteziden daha fazla para harcamış.

Şirketler, 2023’ten bu yana piyasaya 100’den fazla yeni versiyon sürmüş ve bunların bazıları Medicare’e metrekare başına 21 bin dolardan fazla maliyet çıkarmış. Yeni Medicare politikası, ise metrekare başına 806 dolarlık sabit bir ödeme yapılmasını öneriyor.