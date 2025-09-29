Yapay zekâlı dolandırıcılardan korunmanın yolları

Haberin Devamı

Teknoloji ilerledikçe dolandırıcılar da kendilerini geliştiriyor ve her gün karşımıza yeni bir zihni sinir yöntemle çıkıyorlar. İşte, vurucu bir örnek: Bu yılın başında Fransa’da mimarlık yapan Annie isimli bir kadın, ünlü aktör Brad Pitt ile internet üzerinden ilişki yaşamaya başladı. Annie, Brad’e 850 bin dolardan fazla para gönderdikten sonra, yapay zekâ tarafından oluşturulan görüntü ve kayıtlar tarafından kandırıldığını keşfetti.

Olay ortaya çıkınca Brad Pitt’in temsilcisi, ABD’li Entertainment Weekly gazetesine yaptığı açıklamada, “Dolandırıcıların, hayranların ünlülerle olan güçlü bağlarından faydalanması korkunç bir durum” dedi ve insanların “özellikle sosyal medyada varlığı olmayan aktörlerden gelen” istenmeyen çevrimiçi mesajlara yanıt vermemeleri gerektiğini söyledi.

Annie ise YouTube’de yaptığı açıklamada “çılgın ya da aptal” olmadığını belirtti ve “Sadece oyuna getirildim, bunu kabul ediyorum ve bu yüzden ortaya çıktım, çünkü bunu yaşayan tek kişi ben değilim” dedi.

SIKLIKLA TELEFON POSTA VE E-POSTA

Evet, Annie yalnız değil. Dolandırıcılık yöntemlerinin artık iyice evrenselleştiğini, tutan bir yöntemin anında küreselleştiğini söylemem şart. Yani sanıldığının aksine kendini avukat, polis gibi tanıtma; hediye, para vaat etme gibi yöntemler sadece bize özgü dolandırıcılık yöntemleri değil. Hatta ABD’de faaliyet gösteren Consumer Financial Protection Bureau (Tüketici Finansal Koruma Bürosu) önemli bir uyarı bülteni yayınladı. Suçlu ve dolandırıcıların, paraya erişimi olan her yaştan insanı hedef aldığına dikkat çeken büro tüketici dolandırıcılıklarının sıklıkla telefon, posta, e-posta veya internet üzerinden gerçekleştiğine de dikkat çekti.

İşte, hepinize çok tanıdık gelecek ABD ve diğer ülkelerde kullanılan güncel ve yaygın dolandırıcılık yöntemleri:

Kendisinin devletten, bankadan, şirketten veya aile üyelerinden biri olduğunu iddia ederek sizden para talep ediyorlar.

Bir ödül veya hediye alabilmek için sizden peşin para veya vergi ödemenizi istiyorlar.

Sizden onlara para göndermenizi, kripto para göndermenizi, kurye ile para göndermenizi, bir ödeme uygulaması üzerinden para göndermenizi veya ön ödemeli bir karta ya da hediye kartına para koyup onlara göndermenizi veya karttaki numaraları vermenizi istiyorlar.

Paranıza (ATM kartlarınız, banka hesaplarınız, kredi kartlarınız, kripto para cüzdan anahtarlarınız veya erişim kodlarınız ya da yatırım hesaplarınız gibi) erişim talebinde bulunuyorlar.

“Hemen harekete geçin, yoksa anlaşma bozulacak” diye size baskı yapıyorlar ya da sorularınıza cevap verecek zaman vermeden size “harika bir anlaşma” sunmaya çalışıyorlar.

Duygularınızla oynamak için aciliyet duygusu yaratmak istiyorlar.

BUNLARA DİKKAT!

Peki, bu dolandırıcılara kanmamak ve dolandırılmamak için kendimizi nasıl koruyacağız? İşte, Tüketici Finansal Koruma Bürosu’nun evrensel ipuçları:

Hesaplarınızın, kredi kartlarınızın veya sosyal güvenlik hesaplarınızın numaralarını veya şifrelerini paylaşmayın!

Vaat edilen bir ödül için asla peşin ödeme yapmayın! Bir ödül veya başka bir maddi kazanç elde etmek için ücret veya vergi ödemeniz gerektiği söylenirse, bu bir dolandırıcılıktır.

Bir satış konuşmasını dinledikten sonra, fiyatları karşılaştırmak için zaman ayırın! Bilgileri yazılı olarak isteyin ve dikkatlice okuyun.

Gerçek olamayacak kadar iyi mi? Kendinize, birinin size “harika bir fırsat” sunmak için neden bu kadar uğraştığını sorun. Kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa, muhtemelen öyledir.

Sadece “bugün geçerli” olan ve sizi hızlı hareket etmeye zorlayan fırsatlara dikkat edin! İmzalamadan önce sözleşmeyi okumanıza veya hukuki tavsiye almanıza zaman tanımayan, baskıcı satış taktiklerinden uzak durun. Ayrıca, parayı havale ederek, kuryeyle veya bir ödeme uygulaması üzerinden göndererek ya da kripto para göndererek hemen ödeme yapmanız gerektiğini söyleyen satış konuşmalarına kanmayın.

Birisi duygularınızla oynadığında veya acil bir durum olduğunu iddia ettiğinde dikkatli olun! Yapay zeka alanındaki gelişmeler, dolandırıcıların tanıdığınız birinin yardıma ihtiyacı varmış gibi görünmesini sağlamak için sesleri kopyalamasını ve görüntüleri değiştirmesini kolaylaştırıyor. Hikayeyi doğrulamak için kişiyle kendiniz iletişime geçin. Kendisine ait olduğunu bildiğiniz iletişim bilgilerini kullanın. Ulaşamıyorsanız, bir aile üyesi veya arkadaşları gibi güvendiğiniz başka bir kişi aracılığıyla onlarla iletişime geçmeyi deneyin.

Bağlantılara tıklamayın veya QR kodlarını taramayın! Bunlar sizi dolandırıcıların kötü amaçlı internet sitelerine yönlendirebilir veya cihazınıza erişmelerini sağlayabilir.