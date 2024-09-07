Yapay zekâ IFA fuarını ele geçirdi

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Dahası, eksikler için bir alışveriş listesi hazırlıyor. Bununla da yetinmiyor, dolaptaki malzemeler ile hangi yemekleri yapabileceğinizi söylüyor. Daha ne yapsın... Yapay zekâ öyle bir hızla ilerliyor ki bu süreci takip de zor. Bakın, Avrupa genelinde yapay zekâya yönelik kamuoyu duyarlılığını ölçmek amacıyla bir araştırma yapılmış. Sonuç enteresan.

Araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 66’sı daha fazla zaman kazanmanın yollarını arıyor ancak aynı tüketicilerin yalnızca yüzde 15’i yapay zekânın günlük yaşamda nasıl kullanılabileceğini tam olarak biliyor. Yani yüzde 85 durumdan bihaber.

Bu yıl 100’üncü defa kapılarını ziyaretçilere açan tüketici elektroniği fuarı IFA Berlin 2024’te de yapay zekâ başroldeydi. Berlin’de son iki günde Vestel ve Samsung yöneticileriyle yaptığımız görüşmelerin de ana odağı yapay zekâ ve yapay zekâlı ürünlerdi.

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Koreli teknoloji devi Samsung’un ‘Herkes için Yapay Zekâ’ vizyonuyla yaptığı tanıtımdaki konuşmalarda yapay zekânın; kullanıcıların yaşam kalitesini artırmada rol oynadığı vurgulanırken bu teknolojiyle donatılan ürünlerin bireylerin yaşamını zenginleştirebileceği belirtildi.

‘GÜNLÜK YAŞAMI İYİLEŞTİRİYOR’

Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, şunları söyledi:

“Samsung’un IFA 2024’te görücüye çıkardığı yapay zekâ destekli ürün ve teknolojileri günlük yaşamı daha kişisel ve verimli hale getirerek kullanıcıların yaşam tarzını zenginleştiriyor. Bu yılki IFA Fuarı’nda tanıttığımız ürün serilerinde ‘Herkes İçin Yapay Zekâ’ kavramına odaklanıyoruz ve bunu üç ana başlıkta ele alıyoruz: Sürdürülebilirlik, bağlantılı yaşam ve daha zengin bir ürün deneyimi. Samsung olarak yapay zekâyı, günlük yaşamı iyileştiren bir araç olarak görüyoruz. Yapay zekâ bizim için daha iyi bir dünya ve daha iyi bir günlük yaşam yaratma aracı. Sene başında çıktığımız yapay zekâ yolculuğunu Galaxy AI, Bespoke AI, AI TV olarak devam ettirerek tüm ürün kategorilerimize entegre bağlantılı bir ekosistem yaratıyoruz. Yapay zekâ sayesinde akıllı ev aletleri artık kullanıcıların yaşam tarzını, rutinlerini ve beklentilerini anlayabilen ve bunlara cevap verebilen, sezgisel bir kullanım deneyimi sunuyor.”

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Samsung, 2024 sonuna kadar kullanıcıların 200 milyon Galaxy AI özellikli cihazdan faydalanmasını hedefliyor. Samsung’un IFA 2024’te tanıttığı ürünler arasında yer alan Premiere 9 ve Premiere 7 projektörler lazer teknolojisini ev eğlencesine taşıyarak 130 inç’e kadar ekran genişliğinde 4K çözünürlük sunuyor. Yeni Intel Core Ultra işlemci kullanan Galaxy Book5 Pro 360 ise pil ömrüyle dikkat çekiyor. Qualcomm destekli ultra ince Galaxy Book4 Edge de uzun pil ömrü sunmak için Snapdragon X Plus işlemciden güç alıyor.

BUZDOLABININ KAPISI AÇIK KALIRSA...

2050’ye kadar ‘net sıfır’ şirket olma hedefi bulunan Samsung, Cihaz Deneyimi İş Birimi operasyonlarının yüzde 93’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarıyla gerçekleştirdiğini de fuarda duyurdu. Samsung AI Hybrid buzdolapları, iki güç kaynağını, bir kompresörü ve Peltier soğutma teknolojisini birleştiriyor ve normalden daha fazla enerji kullanıldığında akıllı önlemler alıyor. Örneğin, buzdolabının kapısı normalden daha uzun süre açık bırakılırsa, Peltier teknolojisi genel enerji verimliliğini artırmak için ekstra bir soğutma kaynağı olarak çalışıyor.

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IFA’da Samsung TV’lerdeki en son yenilikler de tanıtıldı. 2024 model ve seçili 2023 model 7 yıl boyunca Tizen OS güncellemeleri alabilecek. Bu sayede tüketiciler tüm Samsung cihazlarında en son yeniliklerin ve gelişmiş bağlantı özelliklerinin keyfini uzun yıllar çıkarmaya devam edecek.

ZEYTİN ATIĞINDAN TELEVİZYONLAR

VESTEL’in doğa dostu süreçlere verdiği önemi gösteren Biolive malzemesi kullanılarak üretilen TV’ler, IFA 2024’te sergilendi. Vestel CEO’su Ergün Güler, şöyle dedi: “Vestel Ventures aracılığıyla yatırım yaptığımız Biolive şirketi, zeytin atıklarından elde edilen, tamamen doğal biyoplastik granüller üretiyor. Kanserojen ve toksik madde içermeyen bu yenilikçi ham madde, farklı sektörlere sürdürülebilir alternatifler sunuyor. Biz de bu malzemeyi hem televizyon hem de beyaz eşya üretimimizde kullanarak sürdürülebi-lirlik alanındaki taahhüdümüzü somut adımlarla destekliyoruz. Biyoplastik granüllerin kullanımı sayesinde TV üretiminde petrol bazlı plastik kullanımını ortalama yüzde 99 oranında azaltmayı başardık.”

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GÜNEŞTEN GÜÇ ALAN KUMANDA

Vestel CEO’su Ergün Güler, sürdürülebilirliği bir kurum kültürü haline getirerek bunu sadece sözde değil, somut icraatlarla ortaya koyduklarının altını çizdi. Güler, “Vestel’in yenilikçi güneş enerjili uzaktan kumandası, sürdürülebilirliğe yönelik kararlılığımızın somut bir göstergesi. Yüksek verimli güneş panelleriyle pil değiştirme zahmetini ortadan kaldırıyor. Güneş enerjili uzaktan kumanda, daha iyi bir yarın için sürdürülebilir teknolojilere olan bağlılığımızın bir yansıması” dedi. Güneş enerjili uzaktan kumanda, C tipi şarj, Lityum-iyon pil ve kaybolma durumunda sesli uyarıcı gibi özellikleriyle dikkat çekiyor, çevre dostu teknolojiyi kullanıcıların hayatına entegre ediyor.

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PİLLE ÇALIŞAN TAŞINABİLİR TV

Vestel taşınabilir TV, pille çalışıyor ve koruyucu kılıfa sahip. Beyaz, turuncu, lacivert ve hâkî yeşili gibi renk seçenekleri var. Vestel taşınabilir TV ile kullanıcılar isterlerse bahçede maç keyfi yaşayabilir, isterlerse kamp alanında yıldızların altında film izleyebilirler. Vestel’in en dikkat çeken TV’lerinden biri olan ürün, ekran teknolojisini özgürlüğe dönüştüren yenilikçi bir cihaz.