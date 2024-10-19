Yanlış tarım ilacı sağlığa da ekonomiye de zarar

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Yöntemin doğruluğu, mahkeme süreçleri vs gibi gelişmeler tartışıla dursun, vatandaşın sağlığı açısından bu adımı takdirle karşılamak gerekiyor. Süreçle ilgili yanlışlar varsa mutlaka düzeltilir ama halkın sağlığını odağa alan her türlü adımı desteklemek şart. Yıllardır bu köşede dönerin, salatanın içine karıştırılanları; bize lahmacun diye yedirilenleri yazdım durdum. Ambalaj hilelerini, gramaj oyunlarını defalarca kaleme aldım, almaya da devam edeceğim.

Hazır bu konular gündemdeyken bir hafta 10 gündür yazılıp çizilen başka bir cepheyi mercek altına almamızda büyük fayda var. Tarım ilaçlarının kullanımı...

GÖZ ARDI ETMESİNLER

Dün, çeşitli bölgelerden ziraat odası başkanlarını aradım. Sözleşmiş gibi aynı şeyi söylediler:

“Bizim bölgemizde yasaklı tarım ilacı kullanılmıyor. Bilinçsiz tarım kullanımına ilişkin de bir emare yok.” Sınırdan dönen meyve sebzeler, testlerde çıkan sonuçlar sanki uzaydan geliyor. Kusura bakmasınlar ama‘Üretici zarar görür, tepki olur” bakış açılarıyla verdikleri demeçleri ‘normal’ kabul etmem mümkün değil. Elbette üretici zarar görmesin ama bunu sağlığımızla oynayarak da yapmasın. Burada en büyük görev ziraat odası başkanlarına düşüyor. Umarım, yasaklı tarım ilacı kullanan, bilinçsiz ilaçlama yapan üreticiye gözlerini kapatmazlar. Bu vurdum duymazlıkları, ucu ölümlere kadar giden hastalıklara ve ekonomik kayıplara neden oluyor iyice bellesinler. Ayrıca bölgelerindeki dürüst üreticiye de büyük haksızlık ettiklerini artık lütfen fark etsinler.

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TEDBİR ALMAK GEREKİYOR

Altını çizerek söylemek isterim: ‘Türkiye’de tüm meyve sebzeler tarım ilacı kullanıldığı için zararlıdır’ gibi bir durum yok. Bu konuda zaman zaman rakip ülkeler Türkiye’ye yönelik karalama kampanyaları da yapıyor. İşini doğru yapan, kaliteli ürün üreten üreticilerimiz ne mutlu ki çoğunlukta. Ancak hem insanımızın sağlığı ile oynayan hem de ülkemizi ekonomik anlamda zarara uğratan kötü niyetlileri de bir bir ortaya çıkarmamız, tarım ilacının bilinçsiz kullanımının önüne geçmek için de tedbir almamız gerekiyor.

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TEZGÂH ALTINDAN SATILIYOR

Tarım ilaçları, tarımda çeşitli amaçlarla kullanılıyor. Bu ilaçlar böcekler, hastalıklar ve zararlı organizmalara karşı koruma sağlıyor, ürünlerin sağlıklı büyümesine destek oluyor, tarımsal verimliliği artırıyor. Böylece daha yüksek verim, çiftçilerin daha fazla gelir elde etmesine yardımcı oluyorlar. Buraya kadar her şey normal.

Peki ya bu ilaçlar her zaman faydalı mı? Kesinlikle hayır. İnsan ve doğaya zararı tespit edilen pek çok tarım ilacının dünyada ve Türkiye’de satışı yasak. Kırmızı listede bir sürü tarım ilacı var. Ancak bunların bir bölümü yasa dışı yollardan ülkelere giriyor ve tezgâh altından satılıyor. Türkiye’de yapılan ürün testlerinin bir bölümünde yasaklı ilaçların da izine rastlanıyor. Belli ki gözünü karartan bazı üreticiler halkın sağlığını hiçe sayarak bu ilaçları temin ediyor ve bağda, bahçede, tarlada kullanmaktan geri durmuyor.



Sadece yasaklı tarım ilaçlarını kullanmak mı tehlikeli? Bu sorunun da cevabı ‘kesinlikle hayır.’ Yasal satılan tarım ilaçlarını dozajlarından yüksek oranda kullanmak da insan sağlığı açısından son derece tehlikeli. Bu yüzden yine testi yapılan ürünlerin bir bölümünde bazı tehlikeli maddelere yüksek oranda rastlanıyor. Yüksek oranda tehlikeli madde içeren tarım ürünlerinin başta kanser olmak üzere pek çok hastalığa neden olduğu da biliniyor.

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SOLUNUMU, KANSERİ, CİLDİ ETKİLEYEBİLİR

Doğrudan Maruz Kalma: Tarım işçileri, sıklıkla tarım ilaçlarına doğrudan maruz kalabilir. Bu durum, cilt irritasyonu, solunum sorunları ve diğer akut zehirlenmelere yol açabilir.

Besin Zinciri Üzerinden Etkiler: Tarım ilaçları, tarım ürünleri üzerinde kalıntı bırakabilir. Bu kalıntılar, sebze ve meyvelerin tüketilmesiyle insan vücuduna girebilir, uzun vadede sağlık sorunlarına neden olabilir.

Kronik Sağlık Problemleri: Uzun süreli maruz kalma kanser, üreme problemleri, endokrin bozukluklar ve nörolojik hastalıklar gibi kronik sağlık sorunlarına yol açabilir.

Hassas Gruplar Üzerindeki Etkiler: Çocuklar, hamile kadınlar ve yaşlılar, tarım ilaçlarının olumsuz etkilerine karşı daha duyarlıdır. Bu gruptaki bireyler, gelişimsel sorunlar ve diğer sağlık sorunları için daha yüksek risk taşır.

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Alerjik Reaksiyonlar: Tarım ilaçları, bazı bireylerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu durum, deri döküntüleri, nefes darlığı ve anafilaktik şok gibi acil sağlık problemlerini tetikleyebilir.

Sinir Sistemi Üzerindeki Etkiler: Bazı tarım ilaçları, merkezi sinir sistemine zarar verebilir. Bu, baş ağrıları, baş dönmesi, unutkanlık ve motor becerilerde bozulma gibi semptomlara yol açabilir.

Metabolizma ve Hormon Düzensizlikleri: Endokrin sistem üzerinde etkili olabilen tarım ilaçları, hormonal dengesizliklere neden olabilir. Bu durum, metabolizma, üreme sağlığı ve genel yaşam kalitesini etkileyebilir.

Çevresel Etkiler: Tarım ilaçları çevre kirliliğine yol açarak, insan sağlığı üzerinde uzun vadeli olumsuz etkiler yaratabilir. Kirli su kaynakları ve hava kalitesi düşüklüğü, halk sağlığı sorunlarına yol açabilir.