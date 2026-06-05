Wall Street’te uzay seansı

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Bu fiyatlama ile SpaceX’in yaklaşık 555.6 milyon hisse satarak 75 milyar dolar nakit toplaması hedefleniyor. Bu adım, SpaceX’in toplam piyasa değerini ise yüzde 40’tan fazla artırarak 1.75 trilyon dolara taşıyacak.

Mevcut halka arz rekoru, Suudi Arabistan’ın devlet petrol şirketi Saudi Aramco’ya aitti. Aramco, 2019’da halka açıldığında 1.7 trilyon dolarlık değerlemeyle 29 milyar dolardan fazla gelir elde etmişti.

Tarihin en büyük halka arzını gerçekleştirmeye çalışan SpaceX için Wall Street analistleri ikiye bölünmüş durumda. Bir kısmı, şirketin bilançoları incelendiğinde rakamları oldukça riskli yani ‘uçuk’ buluyor. Ancak bir kısım analist de SpaceX’in geleceğe yönelik benzersiz bir tekel gücünü yansıttığını öne sürüp halka arz fiyatını ‘gerçekçi’ görüyor. Gelin şimdi bu iki karşı görüşe, ABD basınından derlediğim olgular ışığında bir göz atalım.

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NEDEN ‘UÇUK’ BULUYORLAR

Benzeri görülmemiş çarpan: 135 dolarlık hisse fiyatı, SpaceX’i 2025 yılı gelirlerinin yaklaşık 94 katı bir değerlemeyle piyasaya sürüyor. Dünyanın en değerli teknoloji devlerinde bile bu büyüklükte bir ciro çarpanının örneği yok.

Ağır net zarar: SpaceX, operasyonel olarak FAVÖK (EBITDA) bazında kâr etse de, yapay zeka ve Starship yatırımlarının tetiklediği devasa sermaye harcamaları (CapEx) nedeniyle 2026’nın sadece ilk çeyreğinde 4.2 milyar dolar net zarar açıkladı. Birikmiş geçmiş yıl zararları 41 milyar doları aşmış durumda.

Musk’ın ‘al ya da bırak’ dayatması: Fiyat tespiti için yatırımcı taleplerinin toplandığı geleneksel süreç işletilmedi. Elon Musk doğrudan fiyatı koydu ve kurumsal yatırımcılara “işinize gelirse” mesajı verdi. Bu durum kurumsal yönetim standartları açısından ciddi bir risk primi yaratıyor.

Elon Musk

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NEDEN ‘GERÇEKÇİ’ BULUYORLAR

Mutlak tekel konumu: Ticari roket fırlatma pazarında SpaceX’in (Falcon 9, Falcon Heavy ve testleri süren Starship ile) dünyada şu an yaklaşılabilir bir rakibi bulunmuyor. Global uzay ekonomisinin altyapısını tek başına sırtlıyor.

Büyüme hızı: Şirketin cirosunun 2026 sonunda 22-24 milyar dolar bandına ulaşması bekleniyor. Yatırımcılar bugünkü zarara değil, Starlink’in küresel kapsayıcılığı ve askeri/savunma sanayisi sözleşmelerinin getireceği gelecekteki nakit akışına fiyat biçiyorlar.

YATIRIMCININ ZOR KARARI

YUKARIDA ayrıntılarıyla aktarmaya çalıştım. Finansal rasyolara, ciro çarpanlarına ve şirketin açıkladığı net zararlara bakıldığında 135 dolarlık fiyatlama, matematiksel olarak oldukça “uçuk” ve aşırı duruyor.

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Ancak piyasa SpaceX’i klasik bir havacılık veya telekom şirketi olarak değil; uzay lojistiği, küresel internet ve yapay zekâ altyapısını birleştiren dünyanın tek “Muskonomy” (Musk Ekonomisi) platformu olarak görüyor. Gözler şimdi 12 Haziran’daki Nasdaq çıkışında. Eğer yatırımcılar Starship testlerinin başarısı ve yapay zekâ harcamalarının düşürülebileceğine dair beklentilere güvenirse bu uçuk fiyat, piyasa tarafından absorbe edilebilir. Aksi durumda SpaceX, en büyük çakılmasını yerçekiminden değil yatırımcının tokadıyla Wall Street’te yaşayacak.