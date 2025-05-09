Vize simsarlarÄ± iÅŸbaÅŸÄ±nda

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Yapay zekÃ¢ programlarÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len vize simsarlarÄ± kiÅŸi baÅŸÄ± 200 Euroâ€™dan baÅŸlayan fiyatlarla vize randevularÄ±nÄ± bir hafta iÃ§inde alÄ±veriyorlar. BakÄ±n nasÄ±l... Bir ailenin gerÃ§ek Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ paylaÅŸÄ±yorum.

Lise Ã§aÄŸÄ±ndaki iki Ã§ocuÄŸu iÃ§in yaz tatilinde yurtdÄ±ÅŸÄ±ndaki eÄŸitim fÄ±rsatlarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rmak isteyen Ä°stanbullu bir ailenin Schengen vizesine ihtiyacÄ± vardÄ±r. Gidebilecekleri Ã¼lkelere tek tek baÅŸvuruda bulunurlar ancak hiÃ§birinden randevu almayÄ± baÅŸaramazlar.





â€˜BÄ°R HAFTA Ä°Ã‡Ä°NDE RANDEVU ALIRIMâ€™

Konuyu bir yakÄ±nlarÄ±yla paylaÅŸÄ±rlar. Bu yakÄ±nlarÄ± kendilerine bir isim verir ve kiÅŸinin vize konusunda aracÄ±lÄ±k hizmeti verdiÄŸini hemen randevu alabildiÄŸini sÃ¶yler. YakÄ±nlarÄ±nÄ±n referansÄ±yla vizeye aracÄ±lÄ±k edecek kiÅŸiyi ararlar. Daha Ã¶nce pek Ã§ok kiÅŸiye vize iÃ§in aracÄ±lÄ±k ettiÄŸini belirtilen bu aracÄ±Ââ€˜Ben bir hafta iÃ§inde sizin randevu iÅŸini hallederimâ€™ der. KarÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kiÅŸi baÅŸÄ± 200 Euro talep eder. DÃ¶rt kiÅŸilik aile yaklaÅŸan yaz tatili ve sonuÃ§suz kalan giriÅŸimlerini gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±p 800 Euroâ€™yu Ã¶demeyi kabul eder, anlaÅŸÄ±rlar.Â Para, randevu alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± takdirde vize iÃ§in aracÄ±lÄ±k eden resmi kuruluÅŸta bizzat buluÅŸulduÄŸunda Ã¶denecektir. Aile pasaport bilgilerini aracÄ± ile paylaÅŸÄ±r ve beklemeye baÅŸlar. Bir iki gÃ¼n sonra beklenen telefon gelir. AracÄ± Ä°zmirâ€™den dÃ¶rdÃ¼ iÃ§in de randevu aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtir geÃ§tiÄŸimiz Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 09.30â€™da vize merkezinde bulunmalarÄ±nÄ± ister.

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Aile Ä°stanbulâ€™dan, aracÄ± kiÅŸi de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir Anadolu kentinden yola Ã§Ä±karak Ä°zmirâ€™e giderler. Vize merkezinde buluÅŸurlar. Randevu listesinde isimlerini gÃ¶ren aile kendisine 800 Euroâ€™yu anÄ±nda Ã¶der. AracÄ± kiÅŸinin iÅŸi bitmiÅŸtir Ã§Ã¼nkÃ¼ vaat ettiÄŸi randevuyu gerÃ§ekten dediÄŸi sÃ¼reÃ§te almayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±r. Aile vize kuruluÅŸuna randevu saatinde giriÅŸ yapar.

Bu vize kuruluÅŸundaki yetkili kiÅŸi baÅŸÄ± 50 Euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda VIP hizmeti alabileceklerini beyan eder. AracÄ± kuruluÅŸtaki yoÄŸunluÄŸu gÃ¶ren ve her aÅŸamada beklemek zorunda kalacaklarÄ±nÄ± anlayan aile Ã§ocuklarÄ±nÄ±n okullarÄ± nedeniyle Ä°stanbulâ€™a acil dÃ¶nmek zorundadÄ±r. Bu nedenle 200 Euro daha Ã¶demeyi kabul ederler. VIP odaya alÄ±nÄ±rlar. Ä°Ã§eride bilgisayar, klima, her tÃ¼rlÃ¼ iÃ§ecek hizmeti verilmekte gayet konforlu bir ortam sunulmaktadÄ±r. Vize gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi bu odada gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi gibi veznedar bile ayaklarÄ±na kadar gelip dÃ¶rt kiÅŸilik aileden 90â€™ar Euroluk vize Ã¼cretlerini bu VIP oda da tahsil eder. DÃ¶rt kiÅŸilik vize Ã¼creti olan 560 Euroâ€™yu Ã¶der. AyrÄ±ca Ä°zmir dÄ±ÅŸÄ±ndan geldikleri iÃ§in kendilerinden kiÅŸi baÅŸÄ± 12.5â€™ar Euro da pasaport gÃ¶nderme Ã¼creti istenir. Aile olmalarÄ±na raÄŸmen dÃ¶rt pasaport bir arada deÄŸil ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶nderilecektir. Toplamda 50 Euro da kargo Ã¼creti Ã¶derler.

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VÄ°ZE ALABÄ°LECEKLER MÄ° BELLÄ° DEÄžÄ°L

Uzun uÄŸraÅŸlar ve Ã¶denen bedeller sonrasÄ±nda vize iÅŸlemleri toplamda sadece 20 dakika sÃ¼rer. Aile vize merkezini terk eder ve Ä°stanbulâ€™a geri dÃ¶nmek Ã¼zere yola Ã§Ä±kar. Vize alacaklar mÄ± alacaklarsa ne kadarlÄ±k bir sÃ¼reyi kapsayacak Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta belli olacak.Â

Aile normal bir vize randevusu alabilseydi ve bu baÅŸvuruyu Ä°stanbulâ€™da yapabilseydi sadece 540 Euro Ã¶deyecekti. 800 Euro aracÄ±ya, 200 Euro VIPâ€™e, 50 Euro da kargoya ekstra para vermek zorunda kalmayacaktÄ±. AyrÄ±ca Ä°stanbul-Ä°zmir-Ä°stanbul iÃ§in Ã¶denen toplam 16 bin liralÄ±k uÃ§ak bileti masrafÄ± da cabasÄ±...

VÄ°ZE Ã‡IKMAZSA PARA BOÅžA GÄ°DÄ°YOR

TÃœRK Ã¼rÃ¼nleri, mallarÄ± Avrupaâ€™ya satÄ±labiliyor ama bu Ã¼rÃ¼nleri ve mallarÄ± satanlar, teknik uzmanlar Avrupaâ€™ya gidemiyorlar. SavaÅŸ durumundaki riskli Ã¼lkelerin vatandaÅŸlarÄ± bile Avrupa BirilÄŸi Ã¼lkelerine vizesiz girebilirken TÃ¼rklere vize iÃ§in Ã§Ä±karÄ±lan zorluklar bÃ¼yÃ¼k haksÄ±zlÄ±k. Bu konuda iÅŸ insanlarÄ±nÄ±n serzeniÅŸlerine hak vermemek elde deÄŸil. Vize randevusu almanÄ±zla da iÅŸ bitmiyor. Daha Ã¶nce Schengen Vizesi alan pek Ã§ok kiÅŸi kendilerine yeni vize verilmediÄŸinden yakÄ±nÄ±yor. DÃ¼nya genelinde Schengen vizesi baÅŸvurularÄ± en Ã§ok ret edilenler arasÄ±nda TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± da bir gerÃ§ek. Vize iÃ§in aracÄ±lara Ã¶denen ve vize bedeli iÃ§in yatÄ±rÄ±lan paralarÄ±n vize alÄ±namamasÄ± durumunda geri alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da altÄ±nÄ± Ã§izmem gerekiyor.

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