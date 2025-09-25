Vergiye rağmen lüks otolara ilgi doludizgin

Haberin Devamı

İngiliz ultra lüks otomobil markası Rolls-Royce’un yeni modellerini test etmek için gittiğimiz Budapeşte’de markanın Türkiye distribütörü Royal Motors’un davetlisiydik. Test sürüşü öncesinde düzenlenen sohbet toplantısında Rolls-Royce’un Türkiye operasyonlarını yöneten Hilal Aysal’dan önemli bilgiler aldık.

Türkiye’nin süper lüks otomobil segmentinde giderek daha stratejik bir pazar haline geldiğini vurgulayan Hilal Aysal, “Bunun en önemli sebeplerinden biri Türkiye’de lüks algısının olgunlaşmasıyla birlikte üst düzey gelir grubunun lüks yaşam tarzını kendilerini ifade etme aracı olarak görmeleri” dedi. Aysal, özellikle Covid dönemi sonrasında satın alma alışkanlıklarında görülen değişim ile hem Türkiye’de hem globalde istikrarlı bir satışa dönüştüğünü vurguladı.

Aysal’a Türkiye’de en çok satılan Rolls-Royce modelinin hangisi olduğunu sordum.

Türkiye’nin SUV modelleri çok sevdiğini belirten Aysal, “Bu sebeple tanıtıldığı günden beri Cullinan modeli popüleritesini koruyor. Bununla birlikte günümüzde elektrikli araçlara ilgi her geçen gün artıyor, Rolls-Royce’un elektrikli coupe’si Spectre’a da aynı şekilde ilgi her geçen gün artıyor. Spectre önce Rolls-Royce sonra elektrikli sloganıyla en çok satan modellerimizden biri” dedi.

Hilal Aysal

Rolls-Royce’un hangi ülkede kaç tane sattığı açıklanmıyor. Rakamlar sır gibi saklanıyor. Araçların fiyatlarıyla ilgili bilgi almak da neredeyse imkansız. Hilal Aysal, “Türkiye’deki siparişlerimiz istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Lüks tüketim olduğu için ekonomideki dalgalanmalardan ve otomotiv sektöründeki ani vergi düzenlemelerinden daha az etkileniyoruz” diye konuştu.

Fiyatlara gelince... Bu konuda şirket sırları arasında. Müşterileri arasında kraliyet aileleri, dünyaca ünlü sanatçılar ve birçok iş insanına bulunan Rolls-Royce’un en büyük özelliği, kişiye özel, elle üretiliyor olması. Yılda yaklaşık 6 bin adet Rolls- Royce üretiliyor ve teslimatlar 6 ila 8 ay sürüyor. Rolls-Royce’un en belirgin özelliği kişiselleştirme olduğu için ortalama fiyat vermenin doğru olmayacağını belirten Hilal Aysal, “Ancak şunu söyleyebilirim ki ortalama 37 milyon TL’den başlıyor” dedi.

Rolls-Royce’un Türkiye distribütörlüğünü 2013 yılından bu yana üstlenen Royal Motors 2024’te Rolls-Royce Motor Cars tarafından prestijli Küresel Yılın Bayisi Ödülü’ne layık görüldü. Royal Motors, daha önce de Avrupa Bespoke Bayisi Ödülü’nü kazanmıştı. Rolls- Royce’un tüm modelleriyle Türkiye pazarında yer aldığına da dikkat çekmemde fayda var.

KADINLAR VE GENÇLER ARTIK ROLLS-ROYCE’CU

ZENGİN erkeklerin otomobili olarak bilinen Rolls-Royce deyim yerindeyse zincirlerini kırmayı başarmış. Türkiye’de çok farklı müşteri portföyüne sahip olduklarını vurgulayan Hilal Aysal, “Rolls-Royce her geçen gün gençleşen ve gençleşirken de tarihini ve DNA’sını koruyan bir marka. Özellikle Black Badge ve coupe modelleriyle modern ve zamansız tasarım çizgisi birleşince marka daha dinamik bir yüze sahip oldu ve gençlerin oldukça ilgisini çekti. Türkiye’de önce Cullinan sonrasında Spectre modelleri kadınlar ve genç nüfusun ilgisini arttırdı. Bunda standart bir otomobil yerine kendi tarzlarını yansıtabilecekleri, kişiselleştirebilecekleri otomobiller sunmamız etkili oluyor” dedi.

BLACK BADGE SPECTRE TÜRKİYE YOLUNDA

ROLLS-ROYCE’un, Budapeşte’de düzenlenen test sürüşünde Spectre, Black Badge Spectre, Ghost Extended ve Badge Ghost modellerini tanıttı. Tamamen elektrikli ilk süper Coupe model olan Spectre 2023 son çeyreğinden bu yana Türkiye’de satışta. Yenilenen Ghost Series II tüm modelleriyle, mayıs ayında gerçekleştirilen lansmanından sonra Türkiye’de satışa sunulmuştu. Ghost Series II markanın bugüne kadarki en ileri teknolojiye sahip V12 motorlu modeli olarak konumunu güçlendiriyor. Rolls-Royce’un alter egosu ve performans odaklı yorumuyla Black Badge Spectre’ın ise bu yılın sonunda Türkiye’de lansmanı gerçekleştirilecek. Tarihindeki en güçlü Rolls-Royce olan Black Badge Spectre, marka tarihinde ilk kez dört basamaklı bir tork değeri (1075 Nm) ve 485 kW (659 hp) güç üreterek rekor kırdı. Elektrikli model yüzde 75 ÖTV dilimine girerken, içten yanmalı modeller ise yüzde 220 ÖTV diliminde.