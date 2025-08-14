Uzaktan Ã§alÄ±ÅŸanlar Biri sizi izliyor

Haberin DevamÄ±

Ã–ncelikle her yerde kameralar var. Kamu, Ã¶zel sektÃ¶r gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ± atlatÄ±p seyahat etmek Ã§ok gÃ¼Ã§. Hepimiz cebimizde bir veri istasyonu ile dolaÅŸÄ±yoruz. Cep telefonlarÄ±mÄ±z nerede sinyal veriyorsa orada olduÄŸumuzu artÄ±k saÄŸÄ±r sultan biliyor. Pandemi ile birlikte iÅŸ hayatÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ± haline gelen uzaktan Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±mÄ±za bir kavram daha soktu: Uzaktan Ã§alÄ±ÅŸanÄ± takip.

DÃ¼n Financial Times gazetesinde rastladÄ±m. DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ikinci profesyonel hizmet aÄŸÄ± PricewaterhouseCoopers (PwC) Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n nerede olduklarÄ±nÄ± anlamak iÃ§in bina geÃ§iÅŸ kartlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Wi-Fi baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ± da takip etmeye baÅŸlamÄ±ÅŸ. Åžirketin giriÅŸine koyulan gÃ¶sterge panelinde sarÄ± Ä±ÅŸÄ±k yanÄ±yorsa bu, ofis katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n yÃ¼zde 60â€™Ä±n altÄ±nda olduÄŸunu; kÄ±rmÄ±zÄ± yanÄ±yorsa yÃ¼zde 40â€™Ä±n altÄ±na indiÄŸini gÃ¶steriyormuÅŸ.

Ã‡ALIÅžANLAR ENDÄ°ÅžELÄ°

Uygulama Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n ofis katÄ±lÄ±mlarÄ±nÄ± artÄ±rmÄ±ÅŸ artÄ±rmasÄ±na ama endiÅŸelenmesine de neden olmuÅŸ. Haberde ortaya atÄ±lan temel sorular ise ÅŸÃ¶yle; Ä°ÅŸveren Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ± nereye kadar izlemeli, ne kadar takip etmeli. Ä°ÅŸ hayatÄ± ile Ã¶zel hayat hangi noktalarda nasÄ±l birbirinden ayrÄ±lmalÄ±, sÄ±nÄ±rlar nasÄ±l Ã§izilmeli?

MÃ¼sait sektÃ¶rlerde uzaktan Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ÅŸirketler iÃ§in mÃ¼thiÅŸ bir tasarruf saÄŸladÄ±ÄŸÄ± artÄ±k Ã¶nemli bir gerÃ§ek. Ancak birÃ§ok ÅŸirket kurumsallÄ±k, performans veya baÅŸka gerekÃ§elerle haftada birkaÃ§ kez ÅŸirkete gelmeyi odaÄŸÄ±na alan hibrit Ã§alÄ±ÅŸma modelini benimsemiÅŸ durumda. Bunlardan biri de PwC.

PwC, geÃ§en eylÃ¼l ayÄ±nda Ä°ngiltereâ€™deki Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na, haftada en az Ã¼Ã§ gÃ¼n ofiste veya bir mÃ¼ÅŸteri tesisinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± zorunlu kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ. YÃ¼zlerce Ã§alÄ±ÅŸan, onlarca birimin bu kurala uyup uymadÄ±ÄŸÄ± denetlemenin zorluÄŸunu tahmin etmek gÃ¼Ã§ deÄŸil. Ä°ÅŸte bu nedenle geliÅŸtirilen yazÄ±lÄ±m, dizÃ¼stÃ¼ bilgisayarlarÄ±n Wi-Fi noktalarÄ±na nereden baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit edip raporlamaya baÅŸlamÄ±ÅŸ. Ã‡alÄ±ÅŸan ofiste mi yoksa beyan ettiÄŸi gÃ¼n ve saatte mÃ¼ÅŸterinin tesisinde mi anÄ±nda anlaÅŸÄ±lÄ±yormuÅŸ.

PwC yetkilileri, bu uygulamanÄ±n kimseyi cezalandÄ±rmak iÃ§in tasarlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etse de Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n endiÅŸelerinin tam olarak giderilemediÄŸi anlaÅŸÄ±lÄ±yor.

Ä°ZLEYEN Ä°ZLEYENE

Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ±n nereden Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§alÄ±ÅŸÄ±p Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± denetleyen tek ÅŸirket kuÅŸkusuz PwC deÄŸil. BBC.comâ€™da yer alan bir habere gÃ¶re uzaktan Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n artmasÄ±yla birlikte iÅŸyeri izlemede de ciddi artÄ±ÅŸlar yaÅŸanÄ±yor. BazÄ± izleme programlarÄ± tuÅŸ vuruÅŸlarÄ±nÄ± kaydediyor veya periyodik ekran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri alarak bilgisayar etkinliÄŸini takip ediyor. DiÄŸer yazÄ±lÄ±mlar ise aramalarÄ± veya toplantÄ±larÄ± kaydediyor, hatta Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n web kameralarÄ±na eriÅŸebiliyor. Haberde yer alan bilgilere gÃ¶re elektronik gÃ¶zetimin bazÄ± durumlarda faydadan Ã§ok zarar verebileceÄŸine dair kanÄ±tlar da artÄ±yor.

Ã‡alÄ±ÅŸanlar bundan rahatsÄ±z oluyor ve gÃ¶zetim strese yol aÃ§abiliyor. Bu durum Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n istifa etmesine ve hatta iÅŸlerini kasÄ±tlÄ± olarak daha kÃ¶tÃ¼ yapmasÄ±na da neden olabiliyor.

Bu arada hemen hatÄ±rlatmamda fayda var. Åžirketler Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± izlerken etik kurallara, hepsinden Ã¶nemlisi yasalara uymak zorunda. Ã–rneÄŸin Avrupaâ€™da Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± izlemek yasal, ancak iÅŸletmelerin gizlilik yasalarÄ±na uymalarÄ± gerekiyor. ABD ise Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n izlenmesine iliÅŸkin yasalar eyaletten eyalete deÄŸiÅŸiklik gÃ¶sterebiliyor. TÃ¼rkiyeâ€™de ise kiÅŸilerin Ã¶zel hayatÄ±nÄ±n gizliliÄŸini ihlal edenler, bir yÄ±ldan Ã¼Ã§ yÄ±la kadar hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lÄ±yor.

Ã‡ALIÅžAN Ä°ZLEME YÃ–NTEMLERÄ°NÄ°N YAYGIN TÃœRLERÄ°Â

Bilgisayar izleme â€“ Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ±n bilgisayar etkinliklerini, uygulamalarÄ±nÄ± ve web sitelerini izlemeÂ

TuÅŸ vuruÅŸu kaydÄ± â€“ VerimliliÄŸi Ã¶lÃ§mek ve gÃ¼venlik risklerini tespit etmek iÃ§in tuÅŸ vuruÅŸlarÄ±nÄ± kaydetmeÂ

Sosyal medya takibi â€“ Åžirket politikalarÄ±nÄ± uygulamak amacÄ±yla sosyal medya hesaplarÄ±nÄ±n incelenmesiÂ

Video gÃ¶zetimi â€“ Ä°ÅŸyeri gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ±Â

Telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi izleme â€“ Kalite kontrolÃ¼ iÃ§in telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ve sesli mesajlarÄ±n izlenmesiÂ

KiÅŸisel cihaz izleme â€“ BYOD politikalarÄ± kapsamÄ±nda kiÅŸisel cihazlardaki internet kullanÄ±mÄ±nÄ±n veya iÅŸ etkinliÄŸinin denetlenmesiÂ

GPS takibi â€“ Ã–zellikle sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler ve saha Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma saatleri iÃ§erisinde Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n konumlarÄ±nÄ±n izlenmesi

(YÃ¶ntemleri timedoctorâ€™dan aldÄ±m.)