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Üniversite paramı geri ver!

#Üniversite#ABD#Erenköy

ÖĞRENCİLER ‘ödev ve tezleri için yapay zekâ kullanmalı mı kullanmamalı mı’ kararsızlığı süre dursun ABD’de yeni bir tartışmanın fitili çoktan ateşlendi bile.

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Üniversitedeki profesörler yapay zekâ ile ders notu hazırlar, sınav değerlendirmesi yaparsa ne olur. Üniversiteler ve hocalar bu durumu normalleştirmeye çalışsa da öğrenciler ortaya çıkan tabloyu skandal olarak tanımlıyor. New York Times’ta yer alan habere göre Northeastern Üniversitesi son sınıf öğrencisi Ella Stapleton, bir profesörün ders notlarını ChatGPT tarafından hazırladığını fark edince okulu resmi olarak dava etti. ‘Yapay zekâdan ders alacaksam profesör ve okula ne gerek var’ diyen Stapleton, okuldan 8 bin dolarını geri vermesini istiyor. Southern New Hampshire Üniversitesi’nden Marie ise antropoloji dersi için üç sayfalık bir makale hazırlamış. A aldığını öğrenince mutlu olmuş. Ancak yorumlar bölümüne, makalesini değerlendiren profesörün yanlışlıkla ChatGPT ile mesajlaşmasını da yapıştırdığını görmüş. Habere göre profesörün makalesini hiç okumadığını öne süren Marie okulu şikayet etmiş ve bir başka üniversiteye geçmiş.

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Üniversite paramı geri ver

DİPLOMALAR YAPAY ZEKÂDAN

Başta hayatı kolaylaştıracağını düşünerek sempati ile baktığımız yapay zekâ işgal alanını her geçen gün artırıyor. Yapay zekâ kullanımı nerede başlayacak nerede duracak. ABD ciddi biçimde eğitimcilerin yapay zekâ kullanarak ders notları hazırlamasını veya not değerlendirmesi yapmasını tartışıyor. Bir kesime göre yapay zekâ önümüzdeki dönemde en üst düzey üniversiteleri bile yok edecek boyuta gelebilecek. Yani ileride belki de öğrenciler diplomalarını yapay zekâ üniversitelerinden alacak. Sadece üniversiteler mi? İlk öğretim, orta öğretim tüm sistem tehdit adında değil mi? Gördüğünüz gibi tartışmanın ucu çok açık. O zaman kafama takılan bir soru ile bitireyim. Üniversitelerin yerini yapay zekâ alacaksa öğrencilerin o eğitimi almasına gerek kalacak mı? Sizce de yapay zekâ işi korkunç bir hızla, bilinmezliğe doğru ilerlemiyor mu?

Üniversite paramı geri ver

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ERENKÖY PAZARI TAŞINACAK MI?

PAZARI dolaşmayı, pazarcı dostlarla sohbet etmeyi çok seviyorum. Semtimiz Erenköy’de pazar perşembe günleri kuruluyor, hazırlıklar ise bir gece önceden başlıyor. Önce çadırlar, sonra tezgahlar yerleştiriliyor ve günün ilk saatiyle birlikte pazarların o bildiğiniz ritüeli hayata geçiyor. Pazar arabaları, seyyar satıcılar, esnafların tezgahlara davetleri, börekler çörekler vs... Balıkçılar, peynirciler, yumurtacılar ilgi odağı halinde. Pazarın dönercisinin önündeki kuyruğu anlatmakla olmaz, görmeniz lazım. Kısacası sevimli bir pazarımız var. Ancak bir süredir hem esnaf hem de müşteriler arasında fısıltıyla konuşulan bir gündem var. ‘Pazar kapanacakmış, taşınacakmış...’ Bu fısıltıların depremden hemen sonra arttığının farkındayım. Perşembe günleri pazarın kurulduğu sokaklar trafiğe kapatılıyor. Bir deprem, yangın ya da sağlıkla ilgili bir durum olması halinde bu sokaklara girmek imkansız. Bu nedenle semt sakinlerinin bir bölümünün çok ciddi yakınması var. Dün konuyu en yetkili makam olan Kadıköy Belediyesi’ne sorduk. Böyle bir konunun gündemde olmadığını öğrendik. Özetle Erenköy pazarı bulunduğu yerde kalmaya devam edecek.

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Üniversite paramı geri ver

#Üniversite#ABD#Erenköy
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