Ücretsiz maskeleri eczaneler de dağıtacak

Hürriyet’in dünkü sayısında ücretsiz maske dağıtımının PTT’nin yanı sıra eczaneler kanalıyla da dağıtılabileceğini belirten bir öneride bulunmuştum.
Hazır SGK’nın ilaç takip sistemi varken bu işin kolayca yapılabileceğini, kontrol altında tutulabileceğini yazmıştım. Amacım hem vatandaşın ihtiyaç duyduğu anda rahatlıkla maskeye ulaşmasını sağlamak hem de PTT üzerindeki ağır dağıtım yükünü hafifletmekti. Dün, ayrıntılarını muhabir arkadaşımız İdris Emen’in haberinden okuyacağınız çok sevindirici bir gelişme oldu. Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacılar Birliği’nin (TEB) görüşmesinden anlaşma çıktı. İstanbul’dan başlayarak yurt çapındaki tüm eczanelerden ücretsiz makse temininin yolu açıldı. Bu hamle vatandaşın maskeye kolayca ulaşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır” müjdesini destekleyen önemli bir adım oldu.
İdris’in haberine göre vatandaş talep etmesine gerek kalmadan eczanelerden 10 günde bir 5 maske alınabilecek. Umarım sonrasında günlük olarak daha çok maskeye ihtiyaç duyan vatandaşlar için bazı istisnalar tanınır. Eczanelerin yanı sıra medikal marketlerin de aynı sisteme dahil edilmesi eczanelerin üzerindeki yükü hafifletir. Bu adım çok önemliydi nasıl olsa devamı gelir...
Bedava maske dağıtımının Türkiye çapında olduğunu göz önüne alırsak çok zor bir operasyon olacağını tahmin etmemiz güç değil. Öneriyi dikkate alan Sağlık Bakanlığı’nı ve bedava dağıtım işini üstlenen özverili eczaneleri takdir ediyorum...
MAYA İMPARATORLUĞU!
Koronovirüs sonrasında ‘evde kal’ çağrılarının yapıldığı 4 haftayı geride bıraktık. Bu süreçte tüketici alışkanlıklarının nasıl değiştiğini ortaya koyan Ipsos araştırmalarını yayınlamayı sürdürüyoruz. Araştırmalar gösteriyor ki evde ekmek ve hamur işi yapmaya tam gaz devam ediyoruz. Maya satışlarındaki yüzde 94 artış bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik’in değerlendirmeleri paralelinde son durum şöyle:
- Maya yüzde 94 ile sirke de yüzde 59 ile yine artışın yüksek olduğu ürünler.
- Normal bir haftaya göre artan kategorilere bakıldığında atıştırmalıklar (kuruyemiş yüzde 43, cips yüzde 42, çikolata kaplama yüzde 26, puding yüzde 21) artışıyla öne çıkıyor.
- İlk defa listeye giren kategoriler hazır kahvede artış yüzde 26 ve kırmızı et-beyaz et yüzde 22.
- 4. hafta ‘dolup taşan evdeki stokları eritme’ haftası olarak değerlendirilebilir çünkü hanelerin alışverişlerinde durağanlık başladı.
ÖNCE PANİK SONRA STOK
Sidar Gedik koronavirüs salgını sürecinde yaptıkları araştırmalarına göre ruh halimizin ilk haftalarda ‘endişeli’ olduğunu panik alışverişleri yaptığımızı söylüyor. Son haftalarda ise daha çok ‘stok alışverişleri’ görüldüğünü belirten Gedik, “Haneler ihtiyaçlarını en az 2 -3 hafta süreyle karşılayacak kadar aldıklarını belirtiyorlar. Stoklamayı tetikleyen düşünce ise “virüsten korunmak için evde kalmak” ve “sokağa çıkma yasağı gelirse” olarak belirtilebilir” dedi .
Ücretsiz maskeleri eczaneler de dağıtacak
Hürriyet’in dünkü sayısında ücretsiz maske dağıtımının PTT’nin yanı sıra eczaneler kanalıyla da dağıtılabileceğini belirten bir öneride bulunmuştum.
Hazır SGK’nın ilaç takip sistemi varken bu işin kolayca yapılabileceğini, kontrol altında tutulabileceğini yazmıştım. Amacım hem vatandaşın ihtiyaç duyduğu anda rahatlıkla maskeye ulaşmasını sağlamak hem de PTT üzerindeki ağır dağıtım yükünü hafifletmekti. Dün, ayrıntılarını muhabir arkadaşımız İdris Emen’in haberinden okuyacağınız çok sevindirici bir gelişme oldu. Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacılar Birliği’nin (TEB) görüşmesinden anlaşma çıktı. İstanbul’dan başlayarak yurt çapındaki tüm eczanelerden ücretsiz makse temininin yolu açıldı. Bu hamle vatandaşın maskeye kolayca ulaşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır” müjdesini destekleyen önemli bir adım oldu.
İdris’in haberine göre vatandaş talep etmesine gerek kalmadan eczanelerden 10 günde bir 5 maske alınabilecek. Umarım sonrasında günlük olarak daha çok maskeye ihtiyaç duyan vatandaşlar için bazı istisnalar tanınır. Eczanelerin yanı sıra medikal marketlerin de aynı sisteme dahil edilmesi eczanelerin üzerindeki yükü hafifletir. Bu adım çok önemliydi nasıl olsa devamı gelir...
Bedava maske dağıtımının Türkiye çapında olduğunu göz önüne alırsak çok zor bir operasyon olacağını tahmin etmemiz güç değil. Öneriyi dikkate alan Sağlık Bakanlığı’nı ve bedava dağıtım işini üstlenen özverili eczaneleri takdir ediyorum...
MAYA İMPARATORLUĞU!
Koronovirüs sonrasında ‘evde kal’ çağrılarının yapıldığı 4 haftayı geride bıraktık. Bu süreçte tüketici alışkanlıklarının nasıl değiştiğini ortaya koyan Ipsos araştırmalarını yayınlamayı sürdürüyoruz. Araştırmalar gösteriyor ki evde ekmek ve hamur işi yapmaya tam gaz devam ediyoruz. Maya satışlarındaki yüzde 94 artış bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik’in değerlendirmeleri paralelinde son durum şöyle:
- Maya yüzde 94 ile sirke de yüzde 59 ile yine artışın yüksek olduğu ürünler.
- Normal bir haftaya göre artan kategorilere bakıldığında atıştırmalıklar (kuruyemiş yüzde 43, cips yüzde 42, çikolata kaplama yüzde 26, puding yüzde 21) artışıyla öne çıkıyor.
- İlk defa listeye giren kategoriler hazır kahvede artış yüzde 26 ve kırmızı et-beyaz et yüzde 22.
- 4. hafta ‘dolup taşan evdeki stokları eritme’ haftası olarak değerlendirilebilir çünkü hanelerin alışverişlerinde durağanlık başladı.
ÖNCE PANİK SONRA STOK
Sidar Gedik koronavirüs salgını sürecinde yaptıkları araştırmalarına göre ruh halimizin ilk haftalarda ‘endişeli’ olduğunu panik alışverişleri yaptığımızı söylüyor. Son haftalarda ise daha çok ‘stok alışverişleri’ görüldüğünü belirten Gedik, “Haneler ihtiyaçlarını en az 2 -3 hafta süreyle karşılayacak kadar aldıklarını belirtiyorlar. Stoklamayı tetikleyen düşünce ise “virüsten korunmak için evde kalmak” ve “sokağa çıkma yasağı gelirse” olarak belirtilebilir” dedi .