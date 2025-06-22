 Türkiye’nin jeostratejik konumu perçinlenecek

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“TÜRKİYE jeopolitik konumu güçlü bir ülke. Bunun yanı sıra artık jeostratejik olarak da önemli bir ülke konumuna geldik.” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu önceki gün düzenlediği basın toplantısını bu sözlerle açtı. Toplantının yapıldığı Karayolları Ortaköy Sosyal Tesisleri’nin üzerinden geçen köprü, Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan ticaretin en önemli yapıtlarından biri. Önce pandemi dengeleri değiştirdi, ardından Rusya-Ukrayna savaşına eklemlenen İsrail-İran savaşı, ticaret savaşları, gümrük tarifeleri derken ulaşım yollarının ne kadar kritik önemde olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılmaya başlandı.

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Türkiye’nin son dönemde jeostratejik önemini perçinleyecek projeler ise Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Koridoru. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 27-29 Haziran’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ve açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması beklenen “Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu”na ilişkin bilgi verdi.

HEDEF 13 GÜN

50’den fazla ülkenin bakan nezdinde temsil edileceği etkinliğin küresel etkisine ve önemine dikkati çeken Uraloğlu, Uzak Doğu’dan çıkan bir yükün Avrupa’nın en batısına kadar gidiş haritalarını göstererek, şunları söyledi:

“Bugün Süveyş Kanalı’ndan giden bir yük yaklaşık 35 günde, Ümit Burnu’nu dolaşıyorsa 45 günde yerine ulaşıyor. Kalkınma Yolu’nu bitirdiğimizde bu yolculuk 25 güne düşmüş olacak, Orta Koridor’u etkin şekilde kullandığımız durumda ise süre 18 güne inecek. Bunu ilerleyen zamanda 13 günlere kadar düşürmüş olacağız. Hazar geçişli, Gürcistan limanlarından Karadeniz’e inebilen, ülkemizden de demiryolundan kesintisiz Avrupa’ya giden bir hattan bahsediyoruz. Elbette burada Kuzey Koridor, Rusya’nın savaş halinde olmasına rağmen hâlâ etkin bir şekilde kullanılıyor. Hazar geçişli Orta Koridor’u çok daha güçlendirme gayreti içerisindeyiz. Ülkemizdeki durumuna bakarsak, yaklaşık 2 bin 262 kilometre. Bunun belli bölümlerini bitirdik.”

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50 MİLYAR DOLAR

Bakan Uraloğlu, “2 bin 262 kilometreyi bitirdiğimizde 50 milyar dolarlık bir yatırım yapmış olacağız. Üretime etkisinin 114 milyar dolar olacağını ve yıllık da yaklaşık 144 bin kişiye istihdam imkânını sağlayacağını öngörüyoruz. Çin ve Avrupa arasındaki demiryolu taşımalarının gelecekte en az yüzde 30’unun demiryoluyla taşınacağını öngörüyoruz, hesaplıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ALTERNATİFLERİ ÇEŞİTLENDİRMELİYİZ’

DEMİRYOLU üzerindeki ticaret hacminin 75 milyar dolar olacağını anlatan Uraloğlu şunları söyledi:

“21 ülkeden geçen bir demiryolu ve Avrupa’ya kadar geçtiği tek NATO ülkesi biziz. Orta Koridor, Kalkınma Yolu Koridoru gibi alternatifleri çeşitlendirmeliyiz. Bugün Hürmüz Boğazı kapatılırsa bizim elimizde kara ve denizyollarının olması lazım. Onun için Orta Koridor’da da Kalkınma Yolu Koridoru’nda da gerekenleri yapıyoruz. Kalkınma Yolu Koridoru’nun 2 bin 100 kilometresi bizden geçiyor. Buraya yaklaşık 24 milyar dolarlık bir yatırım yapmış olacağız.”

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YAVUZ SULTAN SELİM’DEN TREN DE GEÇECEK

MARMARAY’dan günde maksimum dört yük treninin geçmesine imkân verildiğini belirten Uraloğlu, “Çünkü yaklaşık 18-20 saat 300 tren seferiyle 600-700 bin vatandaşımızı taşıyoruz. Kalan dört-altı saatlik zamanda günlük bakımı yapıyoruz ve sadece dört yük trenini geçirebiliyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde karayolu şeritlerinin ortasından çift hatlı demiryolu bırakmıştık. Şimdi Gebze’den başlayıp Çatalca’ya yani Halkalı Kapıkule’ye bağlanacak olan hızlı tren hatta 120 km uzunluğunda bağlantı sağlayacağız. DB’nın koordinasyonunda İslam Yatırım Bankası ve diğer bankaların kredi görüşmeleri tamamlanmak üzere. Bu sene ihale, seneye inşaatına başlamayı düşünüyoruz. Dört yılda bitecek inşa sonrasında bu koridorda kapasite problemi kalmayacak. Yaklaşık 5 milyar dolarlık da bir yatırımdan bahsediyoruz” diye konuştu.

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OSMANELİ-BANDIRMA 2028’DE BİTİYOR

Uraloğlu devam eden çalışmaları şöyle anlattı: “Ankara-İstanbul arasında hızlı trenden ayrılıp Osmaneli’den Bursa ve Bandırma’ya kadar giden hattımız var. Bu sene Bursa’ya kadar olan kısmı 2028’de de geri kalanı bitecek. Ankara Sivas arasını yüksek hızlı trenle bağlamıştık. ‘Sivas’a hızlı trene ne gerek var’ deniliyordu. Yüzde 100 doluluk oranı ile seyahat ediliyor. Bu projenin bir parçası olarak Yerköy, Kayseri hızlı tren çalışmalarımıza da başladık. 2028 yılına kadar da orayı bitirmiş olacağız. Yine Kalkınma Yolu Koridoru’nun önemli bir parçası, tamamını çift hat yapacağız ama tek hattın bile olmadığı Nusaybin, Cizre, Ovaköy arasının ihalesini inşallah bu sene yapıyoruz. Orada çalışmalara başlayacağız. Kurtalanı -Siirt arasının ihalesini bugün yaptık, bugün teklifleri aldık arkadaşlar değerlendiriyor. Bir ilimizi daha demiryoluyla bu projeyle inşallah kavuşturmuş olacağız.”

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EKİPLER GÜVENLİ YERLERDE TOPLANDI

Bakan Uraloğlu, İran-İsrail çatışmasının etkilediği bölgede kalan Türk uçaklarıyla ilgili soruları yanıtladı. Uraloğlu, “İran-İsrail çatışmasında İran’da yedi, Irak’ta da dört uçağımız kaldı. Ayrıca Pegasus’un yedi, Türk Hava Yolları’nın iki, Ajet’in bir, Tailwind’in de bir arabası bölgede. Gerek Dışişleri Bakanlığı ile gerek Milli İstihbarat Teşkilatımız ile takip ediyoruz. Bölge roket ve füze hareketinin çok yoğun olması nedeniyle riskli, biz de diğer ülkeler de bu unsurları alamadı. Şimdi bütün birimler destek sağlama imkânı bulunan yerlerde toplandı” dedi.



