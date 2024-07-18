Türkiye’de arsa maliyeti Avrupa’yı solladı... Ulaşılabilir konut için ekonomik arazi şart

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Arsa maliyeti konusunda gayrimenkul sektörünün eli kolu bağlı. Çözüm kamu tarafında. Lokasyon olarak uygun ve ekonomik arazi üretimi, ancak kamu gücü ile olabilir. Ortaya çıkacak rekabet de arazi sahiplerini etkileyecektir. Yeri gelmişken yineleyeyim. Konut ihtiyacı bulunan dar gelirli vatandaşlarımıza konut üretebilmemizin temel şartı da ekonomik arazidir.”

Yukarıdaki sözlerin sahibi 55 yılda 135 bini aşkın konut üreten Mesa Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu. Sektörün duayenleri arasında anılan Boysanoğlu ile geçtiğimiz günlerde bir araya geldiğimizde ana konumuz son dönemde gündemden düşmeyen barınma sorunu fiyat artışları oldu.

Erhan Boysanoğlu, konutun bedelini belirleyen ilk faktörün arsa olduğunu, Türkiye’de arsa maliyetlerinin yüzde 45-50’leri, hatta bazı noktalarda yüzde 70’leri bulduğunu söyledi. Boysanoğlu, “Dünyanın hiçbir yerinde olmayan rakamlar... Yurtdışında arsa değeri yüzde 20-25’i geçmiyor. Türkiye’de bu sorun regüle edilebilirse fiyatlandırmada arsa yüzde 10-15 civarına oturtulabilirse, konut fiyatları da sosyal konut için makul hale gelebilir” dedi.

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MÜHENDİS 50 BİN USTA 80 BİN TL ALIYOR

Son dönemde hangi iş insanı ile bir araya gelsek söz dönüp dolaşıp eleman sıkıntısına geliyor. İnşaat belki de bu sıkıntıyı en fazla hisseden sektörlerden. İstihdam edilecek personel bulmakta zorlandıklarını anlatan Boysanoğlu, “Teknik okullara ihtiyaç var. Bugün usta maaşı 80 bin TL, vinç operatörü maaşı 120 bin TL. Şantiyedeki mühendis 45-50 bin TL alıyor. Bu konuda insan yetiştirmeliyiz” uyarısını yaptı.

Rusya, Irak, Özbekistan’da 9 proje yürüttüklerini belirten Boysanoğlu, “Azerbaycan, Sırbistan ve Arnavutluk gibi yeni girdiğimiz pazarlarda güçlüyüz. Ortadoğu ile de ilgileniyoruz” şeklinde konuştu.

‘LASTİK İŞİNE GİRDİK’

Sohbet toplantısında Mesa’nın konut dışındaki alanlarda yaptığı yeni yatırımlarla ilgili de bilgi aldık. Enerji, tarım-sağlık ve turizm alanlarında büyümeye devam edeceklerini belirten Boysanoğlu, Afyon-Emirdağ’da Mesa Las lastik fabrikası kurduklarını söyledi. Boysanoğlu, “Yılın son çeyreğinde üretime başlamayı planlıyoruz. İlk fazda forklift, traktör, römork ve yol dışı hizmet, ikinci fazda radyal traktör, iş makinası, toma, zırhlı personel taşıyıcı, hava savunma üçüncü fazda ise radyal binek, SUV, hafif ticari araç lastikleri üreteceğiz. İlk etap için 2 milyar TL yaptık. Toplam yatırım tamamlandığında 300 milyon doları bulacak” diye konuştu.

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HALKA ARZ PLANI VAR

MESA Holding’in 2023’ü 9 milyar TL ciroyla kapattığını, 2024 sonunda ise bu rakamı 15 milyar TL seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Boysanoğlu, şöyle devam etti:

“2023 yılındaki ciromuzun yüzde 30’u ihracat kaynaklı oldu. Özellikle tünel kalıp üretimi yaptığımız şirketimiz Mesa İmalat, önemli bir büyüme ve ihracata imza attı. Mesa İmalat, bizim ilk sanayi imalat şirketimiz. Geçen yıl ihracatı 11.5 milyon dolara yükseldi. Bugün Avrupa’nın en büyük çelik kalıp üretim tesislerinden biri haline geldi.” Boysanoğlu, Mesa İmalat’ı ahşap üretim birimi ile birleştirip halka açmayı planladıklarını da söyledi.

Mesa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu

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TIBBİ KENEVİR İÇİN İZİN

2022’de Mesa Farmtech’i kurduklarını anlatan Boysanoğlu, Yozgat Bozok Üniversitesi ile protokol imzaladıklarını, tıbbi kenevir araştırmaları başlattıklarını, Türkiye’de üretimine izin verilen tıbbi kenevirin yerli tohumla üretim haklarının sadece Mesa’da olduğunu söyledi. Boysanoğlu, “Bir sonraki adım tıbbi kenevirin bundan sonraki üreticilere ve ilaç sanayine tedariğinin de yine Mesa tarafından sağlanması. Tıbbi kenevirdeki tecrübemizi diğer tıbbi aromatik bitkilerle ilgili çalışmalarımıza aktarıyoruz. Örneğin, yüksek antioksidan özelliği olan aronya bitkisinin denemelerini Şehitali çiftliğimizde tamamladık, ayrıca Ankara’daki arazilerimizde Aronya dikimine başlayacağız. Şehit Ali Çiftliği’nde 250 binden fazla ağacımız bulunuyor” diye konuştu.