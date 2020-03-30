Türkiye’nin dört bir tarafından üretim yapan kesimlerle konuştum dün.
Kumluca’daki seracı işinin başında. Edirne’deki çiftçi çeltik yerini hazırlıyor. Adana’da pamuk ekimi sürüyor. Kumluca’da, Finike’de, Alanya’da, seralarda sorun yok. Bandırma’da tavukçular üretime devam ediyor. Karacabey’de kırmızı et üreticileri ‘Sıkıntımız yok’ diyor... Kısacası Türk çiftçisi, köylüsü, seracısı toprağı harıl harıl işlemeye, hayvanına bakmaya devam ediyor, üretmeyi sürdürüyor.
İller bazında kurulan pandemi kurulları tarım için de çok olumlu olmuş. Her bölgenin hatta her ilin kendine göre özellikleri, ihtiyaçları var. Bu kararları merkez yerine yerelde almak büyük avantaj sağlayacak. Pandemi kurullarının aldıkları yerel kararlar, sadece o bölgede yaşayanları, çiftçileri, tarım işçilerini, nakliyatçıları, hal esnafını değil evlerimize kapanan, büyük şehirlerde yaşan bizleri de etkileyecek. Tarımsal üretimimizi sürdürmek zorundayız.
Hiçbir ülkenin milyon tonlar seviyesinde stoğu yok. Aylarca evlere kapanıp hem ürün tedarik zincirinin devam etmesini, hem de fiyatların yerinde saymasını bekleyemeyiz. Domatesi çiftçi nisan ayında toprağa ekmek zorunda ki yaz aylarında domates evlerimize kadar gelebilsin. Çiftçi pirincini buğdayını biçecek, sanayici üretimini sürdürecek ki hayatımızı sürdürebilelim.
Türk çiftçisi işinin başında Türkiye, hepimiz için...
Bu yüzden sen #evdekal...
TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR TARAFINDAN TARIM MANZARALARI
KONYA (TAHIL)
Türkiye’nin tahıl deposu Konya’da çiftçiler işinin başında. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu çiftçinin ayçiçeği, mısır, pancar, patates ekimi için hazırlığını önceden tamamladığını söyledi. Ekim sürecinin mayıs sonuna kadar süreceğine dikkat çeken Soylu, “Mevsimlik işçilerle ilgili önlem alınırsa hiçbir ürünün yetiştirilmesinde sıkıntı olmaz. Yabancı uyruklu işçilerin yaz aylarında kontrollü bir şekilde büyükşehirlerden bölgemize dönüşünün sağlanması gerekebilir. Elektrikle sulamada çiftçimizin ekstra destek talebi var” dedi.
EDİRNE (ÇELTİK)
Edirne’de vali tüm kesimlerle toplantı yapmış. Malum köylerde yaşayanların büyük bir bölümü 65 yaş üstü ve hala ekip dikip üretiyorlar. Geçtiğimiz hafta toplanan Pandemi Kurulu’nda Ziraat Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt köylerde herhangi bir vakaanın yaşanmadığını, 65 yaş üstü kesimin tarlasına gidip gelmesi için izin istediklerini belirtmiş. Sonuçta Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olan 65 yaş üstü çiftçilere sadece tarlalarına gitmeleri için izin verilmiş. Belediye Başkanı Recep Gürkan da il genelinde tarımda bir sorun yaşanmadığını çeltik ekimi için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.
KUMLUCA (DOMATES)
Kumluca Türkiye’nin sera merkezi desek yanlış olmaz. Seralarda üretim sürüyor. Domates, patlıcan, biber aklınıza ne gelirse ekim dikim sürüyor. Çoğu aile işi zaten. Kapısından çıkan serasında. İşçi çalıştıranlar kendince tedbir almış. Ramazan Hoyrazlı bu üreticilerden biri. Olaylar ve aktörler değişse de seracıların derdi yine aynı. Ramazan Hoyrazlı “Bizden 1,5 liraya aldıkları domatesi korona bahanesiyle 7,5-8 TL’ye satıyorlar. Ayıp. Seralarımızda üretim aynı kapasite ile sürüyor. Yaşlılarımız evde. Biz sokakta gezmiyoruz ama işimize devam ediyoruz” diyor.
BANDIRMA (BEYAZ ET)
Bandırma’da beyaz üretimi yapan Banvit ise deyim yerindeyse olağanüstühalle çalışıyor. İşçi servisleri iki katına çıkmış. Zaten laboratuvar titizliği ile yürütülen üretim süreci iyice kontrollü hale getirilmiş. İşçi giriş çıkışları, sağlık kontrolleri had safhada. Geçtiğimiz haftalarda kişisel stokların etkisiyle olsa gerek aşırı talep yaşanmış ancak şimdilerde sakinleşmiş. Ama üretim devam ediyor.
ALANYA (NARENCİYE)
Alanya’da narenciye hasadı sürüyor. Hal çalışıyor. Rusya’ya ihracat durduğu için özellikle domates bollaşmış fiyatı da düşmüş. Üretim tarafında herhangi bir sıkıntı yok. Koronavirüs sonrasında portakal, greyfurt ve limon başta olmak üzere ürünlere olağanüstü talep gelmiş. Klasik ürünlerin yanı sıra Alanya ve Finike’de son dönemde üretimi artan çarkıfelek meyvesi, avokado gibi tropikal ürünlerin talebinde de artış var. Talep nedeniyle bu ürünlerin ekiminin de arttığı gözleniyor.
M.KEMALPAŞA (KIRMIZI ET)
Mehmet Emin Arslan M.Kemalpaşa’da et üretimi yapıyor. Kasaplara ve fabrikalara et veren Arslan, “Besiciden bize bizden tüketiciye tedarik zincirinde herhangi bir aksama yok. Üretim sürecimiz aynen ama ekstra hijyen tedbirleri ile sürüyor. Olağandışı talep nedeniyle bir ara etin kg 33 liradan 38 liraya fırladı ama şimdilerde 34 TL. Talep normalleşti. Besici üretime aynen devam ediyor” diyor.
HALLERDE DURUM NORMAL
SEBZE-MEYVE STRATEJİK, ÜRETİCİ DESTEKLENMELİ
İhracatın azalması sebebiyle hallerdeki fiyatlar artmak bir tarafa düşüş eğiliminde. Özellikle Rusya’ya ihracatın durması nedeniyle domates 1-2 TL’ye kadar gerilemiş. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan “Hallerde herhangi bir sıkıntımız yok. Hallerle ilgili zaten özel düzenlemeler var. İl bazında da ekstra önlemlere uyuyoruz. Örneğin Ankara’da hal her gün dezenfekte ediliyor. Ürünler pakette geliyor ve sevk ediliyor” dedi.Domateste fiyat düşüşünün üreticiyi zorladığına dikkat çeken Tavşan, “Uzmanlar, koronavirüs ile mücadelede taze meyve ve sebzenin kritik önemde olduğunu vurguluyor. Bu dönemde taze meyve ve sebze ekstra kritik önemde. Çiftçiye gerekli durumlarda ekstra destek verilmesi çok önemli” diye konuştu.
Türk çiftçisi işinin başında
Türkiye’nin dört bir tarafından üretim yapan kesimlerle konuştum dün.
Kumluca’daki seracı işinin başında. Edirne’deki çiftçi çeltik yerini hazırlıyor. Adana’da pamuk ekimi sürüyor. Kumluca’da, Finike’de, Alanya’da, seralarda sorun yok. Bandırma’da tavukçular üretime devam ediyor. Karacabey’de kırmızı et üreticileri ‘Sıkıntımız yok’ diyor... Kısacası Türk çiftçisi, köylüsü, seracısı toprağı harıl harıl işlemeye, hayvanına bakmaya devam ediyor, üretmeyi sürdürüyor.
İller bazında kurulan pandemi kurulları tarım için de çok olumlu olmuş. Her bölgenin hatta her ilin kendine göre özellikleri, ihtiyaçları var. Bu kararları merkez yerine yerelde almak büyük avantaj sağlayacak. Pandemi kurullarının aldıkları yerel kararlar, sadece o bölgede yaşayanları, çiftçileri, tarım işçilerini, nakliyatçıları, hal esnafını değil evlerimize kapanan, büyük şehirlerde yaşan bizleri de etkileyecek. Tarımsal üretimimizi sürdürmek zorundayız.
Hiçbir ülkenin milyon tonlar seviyesinde stoğu yok. Aylarca evlere kapanıp hem ürün tedarik zincirinin devam etmesini, hem de fiyatların yerinde saymasını bekleyemeyiz. Domatesi çiftçi nisan ayında toprağa ekmek zorunda ki yaz aylarında domates evlerimize kadar gelebilsin. Çiftçi pirincini buğdayını biçecek, sanayici üretimini sürdürecek ki hayatımızı sürdürebilelim.
Türk çiftçisi işinin başında Türkiye, hepimiz için...
Bu yüzden sen #evdekal...
TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR TARAFINDAN TARIM MANZARALARI
KONYA (TAHIL)
Türkiye’nin tahıl deposu Konya’da çiftçiler işinin başında. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu çiftçinin ayçiçeği, mısır, pancar, patates ekimi için hazırlığını önceden tamamladığını söyledi. Ekim sürecinin mayıs sonuna kadar süreceğine dikkat çeken Soylu, “Mevsimlik işçilerle ilgili önlem alınırsa hiçbir ürünün yetiştirilmesinde sıkıntı olmaz. Yabancı uyruklu işçilerin yaz aylarında kontrollü bir şekilde büyükşehirlerden bölgemize dönüşünün sağlanması gerekebilir. Elektrikle sulamada çiftçimizin ekstra destek talebi var” dedi.
EDİRNE (ÇELTİK)
Edirne’de vali tüm kesimlerle toplantı yapmış. Malum köylerde yaşayanların büyük bir bölümü 65 yaş üstü ve hala ekip dikip üretiyorlar. Geçtiğimiz hafta toplanan Pandemi Kurulu’nda Ziraat Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt köylerde herhangi bir vakaanın yaşanmadığını, 65 yaş üstü kesimin tarlasına gidip gelmesi için izin istediklerini belirtmiş. Sonuçta Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olan 65 yaş üstü çiftçilere sadece tarlalarına gitmeleri için izin verilmiş. Belediye Başkanı Recep Gürkan da il genelinde tarımda bir sorun yaşanmadığını çeltik ekimi için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.
KUMLUCA (DOMATES)
Kumluca Türkiye’nin sera merkezi desek yanlış olmaz. Seralarda üretim sürüyor. Domates, patlıcan, biber aklınıza ne gelirse ekim dikim sürüyor. Çoğu aile işi zaten. Kapısından çıkan serasında. İşçi çalıştıranlar kendince tedbir almış. Ramazan Hoyrazlı bu üreticilerden biri. Olaylar ve aktörler değişse de seracıların derdi yine aynı. Ramazan Hoyrazlı “Bizden 1,5 liraya aldıkları domatesi korona bahanesiyle 7,5-8 TL’ye satıyorlar. Ayıp. Seralarımızda üretim aynı kapasite ile sürüyor. Yaşlılarımız evde. Biz sokakta gezmiyoruz ama işimize devam ediyoruz” diyor.
BANDIRMA (BEYAZ ET)
Bandırma’da beyaz üretimi yapan Banvit ise deyim yerindeyse olağanüstühalle çalışıyor. İşçi servisleri iki katına çıkmış. Zaten laboratuvar titizliği ile yürütülen üretim süreci iyice kontrollü hale getirilmiş. İşçi giriş çıkışları, sağlık kontrolleri had safhada. Geçtiğimiz haftalarda kişisel stokların etkisiyle olsa gerek aşırı talep yaşanmış ancak şimdilerde sakinleşmiş. Ama üretim devam ediyor.
ALANYA (NARENCİYE)
Alanya’da narenciye hasadı sürüyor. Hal çalışıyor. Rusya’ya ihracat durduğu için özellikle domates bollaşmış fiyatı da düşmüş. Üretim tarafında herhangi bir sıkıntı yok. Koronavirüs sonrasında portakal, greyfurt ve limon başta olmak üzere ürünlere olağanüstü talep gelmiş. Klasik ürünlerin yanı sıra Alanya ve Finike’de son dönemde üretimi artan çarkıfelek meyvesi, avokado gibi tropikal ürünlerin talebinde de artış var. Talep nedeniyle bu ürünlerin ekiminin de arttığı gözleniyor.
M.KEMALPAŞA (KIRMIZI ET)
Mehmet Emin Arslan M.Kemalpaşa’da et üretimi yapıyor. Kasaplara ve fabrikalara et veren Arslan, “Besiciden bize bizden tüketiciye tedarik zincirinde herhangi bir aksama yok. Üretim sürecimiz aynen ama ekstra hijyen tedbirleri ile sürüyor. Olağandışı talep nedeniyle bir ara etin kg 33 liradan 38 liraya fırladı ama şimdilerde 34 TL. Talep normalleşti. Besici üretime aynen devam ediyor” diyor.
HALLERDE DURUM NORMAL
SEBZE-MEYVE STRATEJİK, ÜRETİCİ DESTEKLENMELİ
İhracatın azalması sebebiyle hallerdeki fiyatlar artmak bir tarafa düşüş eğiliminde. Özellikle Rusya’ya ihracatın durması nedeniyle domates 1-2 TL’ye kadar gerilemiş. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan “Hallerde herhangi bir sıkıntımız yok. Hallerle ilgili zaten özel düzenlemeler var. İl bazında da ekstra önlemlere uyuyoruz. Örneğin Ankara’da hal her gün dezenfekte ediliyor. Ürünler pakette geliyor ve sevk ediliyor” dedi.Domateste fiyat düşüşünün üreticiyi zorladığına dikkat çeken Tavşan, “Uzmanlar, koronavirüs ile mücadelede taze meyve ve sebzenin kritik önemde olduğunu vurguluyor. Bu dönemde taze meyve ve sebze ekstra kritik önemde. Çiftçiye gerekli durumlarda ekstra destek verilmesi çok önemli” diye konuştu.