Trump saçını nasıl tarayacak?

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Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi (CCPIT) tarafından yapılan ankete göre Çinli ihracatçıların yaklaşık yarısı tarifelerin dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ikili ticareti durma noktasına getirmesi beklendiğinden, ABD ile olan ticari bağlarını azaltmayı düşünüyor. Özetle Trump yönetimi Pekin’e baskı yapmak için yeni ticaret araçlarını kullanabileceğine dair sinyaller veredursun, ankete katılan bin 100 ihracatçının yaklaşık yüzde 75’i, kaybedilen ABD siparişlerinin yarattığı boşluğu doldurmak için gelişmekte olan pazarlara açılma hazırlığında.





Peki, Çin malları bir şekilde ABD’ye girmemeye başlarsa acaba hayat nasıl olacak? New York Times’ta ‘Çin malı olmadan ev’ başlığı ile yayınlanan haber, işlerin pek de kolay olmayacağını ortaya koyan bir araştırmayı konu alıyor. Haberdeki veriler gösteriyor ki ABD günlük hayatta çoktan Çin’e bağımlı hale gelmiş durumda. Ülkede Çin malı olmadan ilk yardımda bulunmak, makyaj yapmak, tost pişirmek, kitap okumak, şemsiye açmak, yatıp uyumak hatta saç taramak neredeyse imkânsız. Amerikalılar Çin malı yatakta, Çin malı battaniye altında uyuyor, Çin malı alarmlı saatle uyanıyorlar. Sabah Çin malı aynaya bakıp Çin malı tarakla saçlarını tarıyorlar.

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Çin olmazsa ABD’nin önünde iki yol var; ya bu ürünleri kendi üretecek ya da başka ülkelerden satın almaya kalkacak.





Her iki senaryoda da ABD halkı için hayatın daha pahalı hale geleceğine kuşku yok.





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FAİLİ MEÇHUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

ARTIK ‘neye şaşıracağız’ dedikçe şaşkınlığımız artıyor. Bu da oldu; Avrupa’nın elektriği aniden gitti, hayat felç oldu. Metroları durduran, ameliyatları imkânsız hale getiren, alışverişi bitiren elektrik kesintisi, İspanya’da 15 gigawattın (GW) bir anda sistemden kaybolmasıyla başladı. Aynı saniyelerde Portekiz’in büyük bölümü ve Fransa’nın güneyinde de kesinti oldu. İyi de İspanya’nın tükettiği elektriğin yüzde 60’ını kim götürdü. İspanya’da OHAL ilan ettiren, Avrupa’yı vuran krizle ilgili senaryoları okumuşsunuzdur. Hava koşullarından, siber saldırıya kadar tahminler var. Talep düşük kalmış, rüzgâr ve güneş aşırı üretmiş, sistem kendini kapatmış vs... Elektrik kesintinden ziyade, asıl kriz, kesintinin sebebinin bu yazıyı kaleme aldığım sırada hâlâ açıklanamamış olması değil mi?