TMSF kapıyı ikinci kez çaldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ‘Ciner Medya’nın Can Holding’e satış ve devir işlemlerinde, örgüt faaliyeti kapsamında suçtan kaynaklanan, mal varlığı değerlerini aklamaya yönelik kuvvetli şüphe ve tespitlerin bulunduğu’ belirtildi.

Daha sonra Ciner’in sahibi olduğu Park Holding ile holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm, Zeyfa İthalat İhracat ve Silopi Elektrik Üretim şirketlerine, TMSF Başkanlığı yönetiminin kayyum olarak atandığı; soruşturma kapsamında holding ve bağlı şirketlerin yöneticisi olan 12 kişi hakkında da gözaltı kararı verildiği açıklandı.

EL KOYMA DEĞİL KAYYUM ATAMASI

Bu kararlar sonrasında kamuoyunda Ciner Grubu şirketlerine el konulduğuna ilişkin yanlış bir algı da oluştu. 4 Şubat 2025 tarihinde, Resmi Gazete’de yayımlanan 7539 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7. Maddesi ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) şirketlere kayyum olarak atanmasına ilişkin düzenleme yürürlüğe girmişti.

Konuyla ilgili TMSF’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, “TMSF’nin kayyum olarak atandığı şirketlerin faaliyetlerinin ticari teamüllere uygun olarak basiretli bir tüccar gibi yönetilmesi ve söz konusu şirketlerin milli ekonomiye olan katkısının devam ettirilmesi TMSF’nin birincil amacı ve görevi olduğu gibi hukuki yükümlülüğüdür. Ayrıca, şirketlerde çalışanların mağdur olmamaları ve istihdamın olumsuz etkilenmemesi, TMSF’nin öncelikli hedefleri arasında bulunmaktadır” deniliyor.

Ciner Grubu ile ilgili yargı kararı netleştiğinde TMSF’nin kayyum olarak atandığı şirketlerin akıbeti de netleşecek. İsterseniz biz bu aşamada Turgay Ciner’i ve Ciner Grubu’nu daha yakından tanımaya, hatırlamaya çalışalım. Turgay Ciner

OTOPARKTAN MEDYAYA

İş hayatına otopark işletmeciliği ile başlayan Turgay Ciner, 1978 yılında Park Grubu’nun temellerini attı. Daha sonra yurtiçi ve yurtdışı zirai motor ve yedek parça üretim projeleri, anahtar teslimi entegre tesis taahhütleri ve tekstil sanayii tesislerinin kurulması ve işletilmesi projelerini gerçekleştirdi.

Ciner Enerji ve Madencilik Grubu, Ciner Cam ve Kimyasallar Grubu, Ciner Denizcilik Grubu adı altında üç ana grup ve diğer çeşitli ticari şirketleri ile faaliyetlerini sürdüren Ciner Grubu, dünyanın en büyük sodyum karbonat sağlayıcılarından biri olan Eti Soda firmasını da bünyesinde bulunduruyor.

Turgay Ciner’in yolu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile ilk kez de kesişmiyor.

Turgay Ciner, medyaya 1998 yılında Sabah Gazetesi ve ATV hisselerinin bir bölümünü Dinç Bilgin’den alarak girmişti. Daha sonra Sabah Grubu’nun tamamını 2000 yılında Dinç Bilgin’den satın aldı. 2007 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Dinç Bilgin ile Turgay Ciner arasında gizli anlaşma ve protokollerin ortaya çıkması üzerine Sabah Gazetesi ve ATV ile birlikte Ciner’in sahibi olduğu 63 şirkete de el koymuştu.

Sabah ve ATV’yi kaybeden Turgay Ciner, medyada kalmaya kararlıydı. Kanal 1 ve Habertürk kanallarını da satın alan Ciner, Nisan 2009’da Habertürk gazetesini çıkardı. 2013 yılında TMSF bünyesindeki Show TV’yi de satın alarak medya devine dönüştü.

Bir dönem medyada büyümek için yoğun çaba harcayan Turgay Ciner 2018 yılına gelindiğinde kritik bir karar aldı ve Habertürk gazetesini kapattığını açıkladı. Gerekçe, finansal sorunlar olarak gösterildi. Habertürk internet sitesi, Habertürk TV ve Bloomberg HT kanalı ile küçülerek de olsa medyaya bir süre daha devam eden Turgay Ciner 23 Aralık 2024 tarihinde Park Grubu’nun Ciner Yayın Holding’deki hisselerinin tamamını Can Grubu’na devretti.

YATIRIMLARIN BİR BÖLÜMÜ İNGİLTERE’DE

Turgay Ciner, uzun yıllardır İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşıyordu. Zaten yatırımlarının bir bölümünü de yıllar içinde İngiltere’ye kaydırmıştı.

DW’de dün yer alan bir haberde, grubun İngiltere’deki yatırımları ile ilgili şu bilgiler yer aldı:

“Grubun kimya ve cam işlerinin ana şirketleri WE Soda ve Ciner Glass Londra merkezli. 2023’te WE Soda’nın Londra Borsası’nda halka arz planı gündeme geldi, ancak piyasa koşulları gerekçesiyle süreç iptal edildi. Birleşik Krallık’ta cam şişe fabrikası yatırımı için izinler alınmıştı; şirket 2025’te bu projeden vazgeçtiğini, aynı sahada alternatif yatırım aradığını duyurdu. WE Soda ayrıca 2025’te ABD’de Genesis Alkali’nin 1 milyar 425 milyon dolarla satın alımını Londra’dan yaptığı açıklamayla bildirdi.”