THY, Latin rüzgârı ile kanatlanacak

Türkiye’nin ulusal bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları (THY) global sıçrayışını perçinlemeye hazırlanıyor. Türk dizilerinin de etkisiyle Latin Amerika pazarını gözüne kestiren THY, İspanyol havayolu Air Europa’dan hisse satın almak için bağlayıcı teklifini sundu. Hisse oranı ve teklif tutarı centilmenlik anlaşması kapsamında henüz açıklanmadı. Ancak THY’nin yönetimde koltuğu, stratejik kararlarda son sözü söyleme hakkı olacak.

Taksim’deki yeni satış ofisinin hizmete açılışı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, stratejik hissedarlık süreciyle ilgili şunları söyledi: “Air Europa, Avrupalı birçok taşıyıcının ilgilendiği bir şirket. Daha çok Latin Amerika ve Kuzey Amerika’ya yolcu taşıyor. 53 uçağı bulunuyor ve 30 ülkeye uçuyor. Kültürü ve iş yapış tarzı bizim modelimize benziyor. Güzel bir sinerji oluştu. Bunun neticesinde stratejik işbirliği için fırsat gördük ve teklifimizi ilettik.”









İLK STRATEJİK HİSSE ALIMI

Bu anlaşmaların uluslararası hukuki süreçlere tabi olduğunu ifade eden Bolat, “Muhtemelen süreç birkaç ay içinde tamamlanacak. Böylece THY tarihinde ilk defa bu stratejik hisse alımı gerçekleşmiş olacak. Daha önce Air Albania ve Air Bosna gibi stratejik işbirliklerimiz oldu. Thai Airways ile bir gelir paylaşımlı anlaşmalarımız olmuştu. Ama hiçbiri bu büyüklükte ve kapsamda değildi. Yani mevcut ortaklıklardan farklı olacak. Bundan sonra Asya ve Kuzey Amerika’da da Air Europa gibi benzer fırsatları araştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ÜLKE TURİZMİNE KATKI

Türk dizilerinin Latin Amerika’da çok izlendiğini anımsatan Bolat, Türkiye’nin bilinirliğinin arttığını ve bunun ülke turizmi açısından da önemli olduğunu vurguladı. Bolat, Air Europa işbirliğiyle bu bölgeden daha çok turist getirmek için projeler geliştireceklerini belirterek, “Birkaç gün İspanya ve birkaç gün Türkiye gibi paket modeller üzerinde çalışıyoruz. Yani bu işbirliği hem Türkiye’ye daha çok turist getirmemizi sağlayacak hem de THY’nin yatay büyümesini sağlayacak. Kârlı bir yatırım olacak, iyi bir getirisinin olmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Yeni işbirliğinin THY’nin gücüne güç katacağını ifade eden Bolat, “Bu ortaklık yalnızca uçuş ağlarının birleşimini değil, aynı zamanda uçak bakım-onarımı, yeni uçak alımı, yolcu sadakat programları, kabin tasarım ve koltuk üretimi gibi teknik alanlarda da işbirliği potansiyelini destekliyor” dedi. Madrid merkezli şirkette Hidalgo Ailesi ana hissedar konumunda iken, ortaklar arasında British Airways yüzde 20 hisse ile yer alıyor.

MAKSİM YENİ SATIŞ OFİSİ OLDU









THY, Taksim’de yeni satış ofisini hizmete açtı. Yirminci yüzyılın başlarında inşa edilen satış ofisi, İstanbul’un mimari mirasına değer katan Giulio Mongeri tarafından tasarlandı. 1920’lerde sinema olarak kullanılan bina sonra Maksim Gazinosu adıyla birçok ünlü ses sanatçısının sahne aldığı mekânlardan biri olmuştu. “Bu ofis için 4 yıl uğraştık” diyen Bolat, “Taksim ve Harbiye ofislerini bileştirdiğimiz güzel bir yer oldu. Bu iki ofis geçen yıl 3.3 milyon yolcuya hizmet verdi” dedi. Tarihi yapıda yolcu hizmetleri dışında acente, kongre turizmi alanlarındaki çalışmalar da yürütülecek.

AJET, İŞ DÜNYASI İLE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR

2033’te AJet’in uçak sayısının 200’e çıkarılması ve bu uçakların 70’inin Ankara’ya konuşlandırılması planlanıyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştüklerini belirten AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Ankara’nın tanıtımıyla ilgili ortak çalışma yaptıklarını dile getirdi. Sarp, “Ayrıca sağlık turizmi, kaplıca, gastronomi ve yaşlı bakımı gibi projeler oluşturuyoruz. Ankara çevresindeki 11 ilin sanayi ve ticaret odalarıyla da bu çalışmalar yürüteceğiz. Yani bölge sanayisine de katkı yapacağız. AJet’in Ankara merkezli haftalık frekansı 433. 22 ülkede 29 noktaya uçuyor” ifadelerini kullandı.

ASYA’YI DA RADARINA ALDI

JAPONYA’nın THY için önemli destinasyonlardan biri olduğunu belirten Bolat, sözlerine şöyle devam etti: “Japonya Türkiye’ye uçmaya başladı. Turist sayısı arttı. Çin’le yeni haklar geldi ve 2 katına çıktı. 5 Çinli taşıyıcı şu anda Türkiye’ye uçuyor. Ama bizim bu hakları biranda kullanacak kapasitemiz yok. O yüzden Çinli büyük bir havayolu ile hisse alımı olmasa bile daha kapsamlı bir işbirliği olabilir. Buralarda Türkiye’ye turist getirme odaklı çalışmamız devam ediyor. Çin’den 2 milyon turist getirme potansiyeli var. O nedenle Güney Asya’da ortaklıklar düşünüyoruz.”