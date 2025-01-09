Tasarruf finansman modeline yoğun ilgi

Haberin Devamı

Yüksek faiz, artan fiyatlar ve alternatif yatırım araçlarına geçişler konut satışlarında düşüşe yol açtı. Yılın ikinci yarısında ise tablo tersine döndü. ‘Fiyatlar dip yaptı, ilerde artacak, fırsatı kaçırmamalıyım’ diyen alıcı kitlesi, başta mevduat olmak üzere farklı yatırımlardan sağladığı birikimlerle konuta yöneldi. Faizler düşünce yapılandırma yapacağını düşünenler de krediyi tercih etti. Öyle ki son açıklanan kasım verilerine göre kredili satışlar yıllık yüzde 315.7 oranında arttı. Ancak toplam satış içindeki payı yüzde 14.2 oldu, yani hâlâ oldukça düşük...

Nakdi olanların harekete geçtiği, imkânı olanların kredili alım yaptığı bu dönemde önemli bir kesim ise hâlâ konuta erişimde zorlanıyor. Bu nedenle de faizsiz konut ve taşıt edindiren ‘tasarruf finansman’ şirketlerine ilgi her geçen gün artıyor. Daha önce dar gelirlinin tercih ettiği sisteme son dönemde orta gelirli vatandaşların da katılmaya başladığı belirtiliyor.

Haberin Devamı

REGÜLASYON ETKİSİ

Tasarruf finansman şirketlerine ilginin artmasında yasal düzenlemelerin de etkisi oldu. Faizsiz ev ve araç sistemine 2021 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemeler getirmiş, bunun sonucunda 21 şirket tasfiye edilirken, 6 firmaya faaliyet izni verilmişti. Bu firmalardan biri de Fuzul Holding çatısı altındaki Fuzul Tasarruf. Önceki gün bir araya geldiğimiz Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, sistemin enflasyonist ve yüksek faiz ortamında sağladığı faydaya dikkat çekti.

BEYAZ YAKALI KATILDI

Enflasyonist ortamda 1+1’i banka kredisi ile almak isteyenlerin şu anda 3+1 konut parası ödediğini dile getiren Mahmut Akbal, “Tasarruf finansman ile 3+1 için para biriktiren 2+1 alabiliyor” dedi. Faizlerde düşüş olsa bile konut almanın artık çok kolay olmayacağını vurgulayan Akbal, iki maaşlı hanelerin dahi daire almakta zorlandığını belirtti ve “Yeni dönemin alternatifi arsadan konut” şeklinde konuştu. Son 1 yılda katılımcı sayılarının 100 bin arttığını belirten Mahmut Akbal, “Beyaz yakalılardan yüksek katılımın olduğunu gördük” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

‘ÖNEMLİ BİR KESİME ALTERNATİF OLDUK’

Fuzul Tasarruf Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal da her ay 8 bin yeni müşteri kazandıklarını ve toplam müşteri sayılarının 180 bine çıktığını söyledi. “Yüksek krediler nedeniyle müşteri tasarruf finansmana yöneldi, müşteri profilimiz değişti” diyen Akbal, şöyle devam etti: “Yatırımcılarımız en çok 80 aylık vadeye giriyorlar. Daha çok çekiliş modeli tercih ediliyor. Bankaya gidemeyen, kredi çekemeyen, özkaynağı olmayan, borç bulamayan önemli bir kesime alternatif oluşturduk. Sisteme giren hedefin yüzde 40’ına ulaşınca (yüzde 40-60 kuralı) finansmana sahip oluyor. Yani 3 milyon değerinde bir ev için 1 milyon lira birikime ulaşana (peşin de vermek mümkün) 5 ay içinde evini veriyoruz. İçine geçiyor, kira ödemeyi bırakıyor. Kendi evi için ödeme yapıyor. Krediyle ev alan 3 katını ödüyor. Hesaplı şekilde ev ve otomobil sahibi yaparak ev sahipliği oranını yukarı taşıyoruz. Yüzde 8 hizmet bedeli alınıyor.”

Haberin Devamı

HEDEF 10 BİN ‘AŞAMALI’ EV

TÜKETİCİNİN önce arsa payını ödediği, sonra inşaat maliyetini de ödeyerek iki aşamada ev sahibi olduğu ‘topraktan ev modelinin’ ilgi gördüğünü belirten Mahmut Akbal, “Fuzul Topraktan bu sene yıldız şirketimiz olacak” dedi. Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal ise “1 yıl gibi kısa sürede 8 ayrı projede 1644 üniteye ulaştık. 6 projenin satışı tamamlandı. Arsa satışları tamamlanan projelerimizde inşaatlar başladı. Her 3 ayda bir yeni şantiyemiz devreye girecek” dedi. Akbal, 5 yılda 1.3 milyar Euro yatırımla 10 bin konut üretmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

‘2025 YILI DAHA İYİ OLACAK’

2024’teki piyasanın kendilerini de etkilediğini ancak daha da büyüyerek çıktıklarını ifade eden Mahmut Akbal, “33 yılı geride bıraktık. On binlerce kişiyi ev ve araba sahibi yaptık. 33 yılda bizimle ilgili 33 şikayet gelmemiştir. Müşterilerimizin çoğunluğu referans ile geliyor. Krizlerde bile taahhütlerimizi yerine getirdik. Kaslarımız güçlü. 2025, daha iyi olacak. Bu yıl yeni yatırımlar planlıyoruz. Finans ve inşaat sektöründe büyüyoruz. 2025’te piyasadaki gelişmelere göre hayal ettiğimiz yatırımları devreye alacağız” şeklinde konuştu.