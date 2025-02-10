Tarımın Silikon Vadisi İzmir’de yeşerecek

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Türkiye’de tarımın gelişmesi için bugün atılan her bir adımın yarınların kazanılması için kıymetini sanırım tartışmaya bile gerek yok. Geçtiğimiz hafta İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli’nin ev sahipliğinde düzenlenen basınla sohbet toplantısında aldığımız bilgiler, Türk tarımının gelişmesine katkı için bir tuğlanın da İzmir’de koyulduğunu müjdeliyordu.

İTB Yönetim Kurulu Üyesi Sonnur Kırmızıoğlu, İTB Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, İTB Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Erdil ve Borsav Genel Sekreteri Dilek Akdenizli Kocagül’ün de katılımıyla düzenlenen toplantıda Akıllı Tarım Teknolojileri’ni desteklemeyi amaçlayan İzmir Tarım Teknoloji Merkezi’nin (İTTM) proje başvurularını almaya başladığını öğrendik. İTTM, İTB öncülüğünde kamu ve özel sektör desteğiyle hayata geçirilen ve KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) Destek Programı kapsamında faaliyet gösterecek.

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İzmir Ticaret Borsası ve İTTM Girişim A.Ş. Başkanı Işınsu Kestelli, Türk tarımında dijital dönüşümün ülke için en önemli yapısal reformlardan biri olduğune dikkat çekti.

RESMİ AÇILIŞ BAHARDA

Kestelli, sektörün tüm sorunlarını, eksikliklerini, ihtiyaçlarını ve geleceğe dair yapılması gerekenleri sektörün paydaşlarıyla konuşarak belirlediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Ülkemiz tarımının planlama, teknoloji açığı, insan kaynağının yaşlanması, finansmana erişim, su ve toprak başta olmak üzere doğal kaynaklarımız üzerindeki baskı gibi bazıları akut, bazıları kronik sorunları var. Üretim miktarıyla dünyanın 10 büyük tarımsal üreticisinden biri olan Türkiye’nin bu sorunları hızla geride bırakarak örnek bir ülke haline gelmesi bir zorunluluk.”

Işınsu Kestelli



İTTM’yi sürdürülebilir, rekabetçi ve verimli bir tarım sektörü için bilgi ile iletişim odaklı teknolojik tarımı ön plana çıkararak, tarım girişimciliği ekosistemini hayata geçirmek için kurduklarını anlatan Kestelli, projenin, Türk tarımının değişim ve dönüşümünde önemli bir kaldıraç işlevi göreceğini düşündüğünü dile getirdi.

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Kestelli, resmi açılışı bahar aylarında yapılacak merkezin tarımın “Silikon Vadisi” olacağını belirtti.

İTB Genel Sekreteri Erçin Güdücü ise yaptığı sunumda Tarım Teknoloji Merkezi’nin niye İzmir’de kurulduğunu şu sözlerle açıkladı:

“Ege çok önemli bir toprak yapısına sahip. Coğrafi yapısıyla, iklimiyle, yılda 3 kere ürün alabilen ciddi bir üretim alanı. Ege’de, çok ciddi ürün çeşitliliği var. Bilim odağı bir Kent İzmir. Dışa açık bir il ve yerel ve ulusal kalkınma politikalarıyla tarım teknoloji merkezinin paralel hale gelebileceği bir merkez İzmir.”

Güdücü tarım teknoloji merkezinin hedefini ise şöyle özetledi:

“4 yıl kadar önce yaptığımız çalışmalarda ‘tarımın sorunlarına teknoloji çare olabilir mi’ diye baktık. Tabii bu bir sihirli değnek değil ama sorunları azaltan sorunların etkisini düşüren verimliliği arttıran bir yapı olabilir mi? Burada ulaştığımız sonuçlardan birisi, tarımda dijital teknolojilerin yani akıllı teknolojilerin kullanımı zayıf. İkincisi bunu geliştirecek bir AR-GE var ama bu AR-GE’nin yerleşebileceği bir ekosistem yok. Çünkü tarımsal AR-GE bir banka AR-GE’si gibi bir sanayi AR-GE’si gibi değil. Yerinde üreticiyle ve ürünün kendisiyle çalışmanız gerekiyor. Gerçek ürünler üzerinde test yapabilecek bir açık inovasyon merkezi yaratmaktı hedefimiz.”

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TARIM TEKNOLOJİ MERKEZİ NASIL ÇALIŞACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü enstitülerinden İzmir’in Menemen ilçesindeki Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde yer alan İTTM’de, tarım teknolojilerinin, özel sektör, kamu, akademi ve tarımsal üretici ve işleyicilerle geliştirilmesi hedefleniyor.

İTTM internet sitesi aracılığıyla başvurulan projeler, değerlendirme kurulu tarafından hazırlanacak rapor doğrultusunda, TEKMER İcra Komitesi tarafından TEKMER’de yer almaya ve yürütülmeye uygunluk onayını almasının ardından teşvik ve desteklerden yararlanmaya başlayacak.

Tarımda bilişim teknolojileri odağında araştırma, geliştirme veya ürün, süreç, hizmet yeniliği içeren teknoloji ve yenilik odaklı iş fikri, proje sahibi girişimci işletmeler, bu işletmelerin AR-GE faaliyetlerine destekleyici hizmet sunabilecek firmalar, araştırmacılar, tarım ve tarım makineleri üreticileri de İTTM içerisinde faaliyet gösterebilecek.

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Söz konusu projeye kabul edilecekler, 5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında sağlanan çeşitli vergi indirimi ve teşvik unsurlarından faydalanabilecek.