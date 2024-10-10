Sosyal medya platformları seyirci... Ünlü ekonomistlerle böyle dolandırıyorlar

Haberin Devamı

Son dönemde sosyal medyada neredeyse 3-5 gönderide bir karşınıza çıkıyorlar. Üstelik başrolde ünlü ekonomistler, ekonomi gazetecileri hatta iş insanları var. Mahfi Eğilmez, Özgür Demirtaş, Tuncay Turşucu, Erdal Sağlam, Uğur Gürses ve niceleri... Sanal alemde öyle bir ihya rüzgârı estiriyorlar ki kapılmamak çok zor. AMA DURUN BİR DAKİKA... Tüm bunlar bir tezgâh. Ortada tarihi bir dolandırıcılık olayı var. Abartmıyorum ‘tarihi’ diyorum çünkü bu kadar çok ismin adının bulaştırıldığı, bu kadar çok mecradan milyonlarca insana ulaşan bir dolandırıcılık sistemi tarihte ne görüldü ne de duyuldu. Tiktok, Facebook ve Instagram başrolde. Üstelik bu tarihi dolandırıcılık olayına seyirci kalıyorlar ya da yeteri kadar önlem almıyorlar.

Haberin Devamı

ŞİKÂYET ETMİŞLER AMA...

Son dönemde sosyal medya platformlarını çok konuşuyoruz. Zararı faydası, vergisi algısı, kapanması açılması, şirketi merkezi... Teknolojinin geldiği noktada sosyal medya mecralarını kapatmak, yasaklamak çözüm değil, hangi birinin önünde durabileceğiz ki... Eyvallah. İyi de bu mecraların dolandırıcıların, dolandırıcılığın merkezi haline gelmesine ne diyeceğiz? Yukarıda adını saydığım ekonomistler ve ekonomi gazetecilerinin bir bölümüyle dün konuştum. İsimlerinin böylesine basit bir şekilde dolandırıcılık işlerine bulaştırılmasından öyle rahatsızlar ki... Üstelik çaresizler. Kendi adına açılan sahte dolandırıcılık hesabını şikâyet etmiş birisi, “Topluluk kurallarımıza uygun” diye mesaj almış. Bazı sosyal medya platformları sahte hesapları kapatmış, dolandırıcılar bu kez ilan vermeye başlamışlar. Bir diğeri sahte ilanı şikâyet etmiş ama hiç geri dönen olmamış. Bir sürü dolandırıcı sizin isminizi, fotoğrafınızı onlarca sahte hesaptan ilan olarak duyuruyor ve anlı şanlı sosyal medya platformları sadece seyrediyor. Üstelik teknoloji bu kadar gelişmiş, yapay zekâ başımızın üstünde dönüp duruyorken... Sizce de durum vahim değil mi? Onlarca hesaptan benim adım ya da fotoğrafım yayınlanacak, yapay zekâ bunu yakalayamayacak, sosyal medya platformu gerçek bana sormak zahmetine girmeyecek? Kusura bakmayın ama bu kabul edilebilir bir durum değil...

Haberin Devamı

İŞTE ÖNE ÇIKAN 3 YÖNTEM

BU köşeden defalarca yazdım tekrar, uyarayım. Kimlik bilgilerinizi, şifrelerinizi vs tanımadığınız kimselerle paylaşmayın. Aracı kurum, banka ve finans kuruluşları dışında hiçbir kuruma, şahsa paranızı yollamayın. Dolandırıcılar ünlü isimleri ilan ya da sahte hesaplarda kullanarak vatandaşları avlamaya çalışıyorlar. Genelde 3 yöntem kullanıyorlar. Ancak karşımıza her gün yeni bir dahiyane fikir ve yöntem ile çıkan dolandırıcıların sadece bu 3 yöntemle yetinmediğini tahmin etmek güç değil. Yine de şimdilik bu yöntemleri paylaşayım:

1- HİSSE ALDIRMA: Dolandırıcılar bazı sığ hisseleri satın alıyorlar. Sonra ünlüleri sahte hesap ve ilanlarda kullanıp Telegram, Whats App gibi gruplara vatandaş topluyorlar. Bu gruplara yeterli sayıda vatandaşı çektiklerinde kendi ellerinde olan hisselere ‘AL’ tavsiyesi veriyorlar. Hisseler talep görünce fiyatları başlıyor yükselmeye. Hisse belli bir fiyata yükseldiğinde önce kendileri satış yapıp çıkıyor. Hisse yükseldi mi yükseldi... Vatandaş satmaya kalktığında alıcı olmadığı için hisse hızla değer kaybediyor. Hatta panik zararı daha da büyütüyor. Geçmiş olsun...

Haberin Devamı

2- PARA İSTEME: Dolandırıcılar ünlü sahte hesapları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle fon oluşturuyor. Belli bir sürede çok kazanacağını sanan bazı vatandaşlar bankalarda açılan hesaplara para yatıyor. Bu hesapların dolandırıcıların değil sıradan insanların kimlikleriyle açıldığına şüphe yok. Belli bir süre para toplanıyor. Sonra dolandırıcılar parayı çekip sırra kadem basıyor.

3- BİLGİ TOPLAMA: Dolandırıcılar doğrudan para talep etmiyor. Ön aşama altında size form doldurtuyor. TC kimlik no, ad soyad, telefon numarası, adres bilgileri vs. ne toplayabilirlerse... Sonra bu bilgileri alıyor ya kendileri kullanıyor ya da başka dolandırıcılara satıyorlar.

Haberin Devamı

Ne için... Tabii ki daha farklık dolandırıcılık yöntemleri için...

EĞİLMEZ’DEN SOSYAL MEDYA DEVLERİNE AÇIK MEKTUP

ÜNLÜ iktisatçı Mahfi Eğilmez geçtiğimiz günlerde dolandırıcıların mesken tuttuğu sosyal medya devi şirketlere X platformundan açık mektup yazdı. Eğilmez’in mesajı şöyleydi: “X, Instagram, Facebook ve diğer sosyal medya ortamlarının sahipleri ve yöneticilerine açık mektup: “Bir kişinin adı ve resmi kullanılarak verilmek istenen reklamlarda adı geçen kişiyi arayıp verilen reklamın onunla ilgisi olup olmadığını sormadan o reklamı yayınlamayın. Aksi takdirde dolandırıcılığa aracılık etmiş oluyorsunuz.”