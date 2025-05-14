Şimşek’in Londra çantasındaki ayrıntı

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Önceki gece geç saatlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya platformu X’te bir mesaj yayınladı. ‘Terörsüz Türkiye’ süreci ile ülkemizin, artık tüm enerjisini, maddi ve manevi kaynaklarını daha verimli ve etkin alanlarda kullanarak kalkınma sürecini hızlandıracağına dikkat çeken Şimşek, gelişmelerin büyüme potansiyelini de artıracağını söyledi ve ekledi: “Türkiye’de ve bölgemizde güven ve istikrar pekişecek, yatırım iklimi daha da iyileşecek. Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı.”

Bakan Şimşek bu gelişmelerin hemen sonrasında dün temaslarda bulunmak üzere İngiltere’ye gitti. Anadolu Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre Şimşek, İngiltere’nin başkenti Londra’da yatırımcılar ve finans dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek. Dün başlayan temaslarını yarın da sürdürecek olan bakan, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve reform programına ilişkin uluslararası yatırımcılara kapsamlı bir perspektif sunacak, ayrıca Avrupa’nın önde gelen yatırım bankalarından BNP Paribas’ın düzenlediği Türkiye Konferansı’na da katılacak.

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Konferansta, Türkiye ekonomisine ilişkin detaylı sunum gerçekleştirecek olan Şimşek, daha sonra yatırımcı gruplarıyla bire bir görüşecek. Orta Vadeli Program, mali disiplin politikaları ve yatırım fırsatları hakkında değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) yıllık toplantısına da katılacak ve Guvernörler Kurulu Genel Oturumu’nda başkan yardımcılığını üstlenecek.

Şimşek ayrıca EBRD tarafından düzenlenecek “Türkiye Yatırım Görünümü” başlıklı özel panelde sunum yapacak, soru-cevap bölümünde de görüşleri alacak ve Türkiye’nin yatırım potansiyelini farklı boyutlarıyla değerlendirecek.

Bakan Şimşek’in Londra temasları kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

BU ZİYARET BAŞKA...

Buraya kadarki bilgileri başta da belirttiğim üzere ajanstan aktardım. Şimşek’in yukarıdaki programı elbette sürpriz değil. Bu tür programlar haftalar hatta bazen aylar öncesinden belirlenir, takvime girer. Sürpriz olan Şimşek’in Londra’ya beraberinde götürdüğü çantadaki yeni ayrıntılar.

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Bildiğiniz gibi özellikle Şimşek’in göreve gelmesiyle birlikte Türkiye enflasyonla yoğun biçimde mücadeleyi odağına almıştı. Tüketimi azaltmak, fiyatları kontrol altına almak için kredi muslukları kısıldı, kontrollü bir kur politikası izlenmeye başlandı. Kur korumalı mevduat başta olmak üzere piyasaları negatif etkileyen enstrümanların yerine normalleşme hedeflendi. Tam, rezervler artmış, enflasyon düşmeye başlamış, faiz indirimleri arka arkaya gelmişti ki hem içeride hem dışarıda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeler tablodaki iyileşmeyi sekteye uğrattı.

‘Türkiye’nin anlatacak yeni bir hikâyesi yok’ yorumlarını sıklıkla duymaya başladığımız bir dönemde geldi PKK’nın silah bırakma kararı.

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FIRSATLARI ANLATACAK

HAZİNE ve Maliye Bakanı’nın Londra’daki temasları için hazırlanan çantasına son anda koyduğu sürpriz bir ayrıntı oldu. Şimşek elbette bir süredir yurtdışı temaslarında yaptığı gibi Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu, reform programına ilişkin ayrıntıları paylaşacak. Ancak ardından yeni ve önemli bir sayfaya geçip, yatırımcılar ve finans dünyası temsilcilerine terörsüz Türkiye süreciyle birlikte oluşacak yeni fırsatları ayrıntısıyla aktaracağına kuşkum yok.

Bu gelişmenin özellikle doğrudan yabancı sermaye girişlerini artırma potansiyeli var. Şimşek eminim ki bu fırsatı kaçırmayacaktır. Türkiye daha istikrarlı bir görünüm sergiler, yeni yatırımların iştahını artıracak teşvikleri de gündemine alırsa yatırım çekme liginde favoriler arasına girebilir. Hazır Trump’ın tarife rüzgârını da arkasına almışken... Neden olmasın...