Sevgili bankam, niye bilgilerimi paylaşıyorsun?

Son ödeme tarihini atlayıp sadece 10 gün geciktirdiğim bir kredi kartımla ilgili hiç bilmediğim bir şirket tarafından arandım. Annemin kızlık soyadı, doğum tarihim gibi güvenlik sorularına tabi tutulmamın ardından bana yeni bir son ödeme tarihi verilip bu tarihle ilgilli taahhüt istendi. Soruyorum, banka hangi hakla kişisel bilgilerimi bir şirket ile paylaşabilir? Bu uygulama dolandırıcılığa kapı aralamaz mı? Firmanın bana dayatmak istediği yeni ödeme tarihinin yasal dayanağı var mıdır?
Telefonum çalıyor numaraya bakıyorum. 0 212…. ile başlayan tanımadığım bir numara. Açıyorum. Telefondaki beyefendi ses adım ve soyadımla hitap ediyor. Müşterisi olduğum bir bankanın adına çalışan xxx şirketinden aradığımı belirtiyor. Görüşmemizin kayıt altına alındığına dikkat çektikten sonra bundan sonraki aşama için güvenlik sorularına geçmemiz gerektiğini söylüyor. En klasik soru ile başlıyoruz. Annemin soyadının ikinci ve dördüncü harfi. Neredeyse tüm finans çevreleri annemin kızlık soyadını artık biliyor. Eminim sizinkileri de… Neyse ay gün ve yıl olarak doğum tarihimi de paylaşmam isteniyor. Onu da bilmeyen bankacı kalmadı, paylaşıyorum. Güvenlik aşamasını tamamlayıp aranma nedenime geliyoruz. Beyefendi özetle şu bilgiyi aktarıyor:
“Son dört rakamı **** olan kredi kartınızın son ödeme tarihini 10 gün geciktirdiniz. Ayın 25’ine kadar ödeme yapmanız gerekiyor. Bu tarihi onaylıyor musunuz?”
Hoppala!
Aynen şunları söylüyorum:
“Ödemeyi atlamışım. Sadece 10 gün gecikmişim. Hatırlatmanız güzel de pardon bir şey sormak isterim. Siz kimsiniz, benden neyin tarihini istiyorsunuz, hepsinden önemlisi hangi hakla istiyorsunuz.”
Daha fazla konuşmak istemediğimi, arayacaksa beni bankamın aramasını gerektiğini ekleyip telefonu kapatıyorum.
İçime bir kurt düşüyor. Arayan kişinin dolandırıcı olduğundan şüphelenip bankamı arıyorum. Konuyu araştırdığımda çok şaşırıyorum. Arayan isim gerçekten bankam adına aramış.
Şimdi soruyorum:
* Telefonumuzu veya sim kartımızı değiştirsek bile kılı kırk yarıp bize yeniden kayıt için türlü işlem yaptıran banka/bankalar bizlerin kişisel bilgilerini bir tahsilat firması ile nasıl paylaşır?
* Hadi banka/bankalar tahsilat firması ile kişisel bilgilerimizi paylaşıyor, onlar bizim biz olduğumuzu anlamak için güvenlik soruları sorarken, biz onların banka adına aradığını nereden bileceğiz?
* 444’lü bir numaralar bile klonlanırken 0212 ile başlayan bir numaranın banka adına aradığından nasıl emin olmamızı bekliyorsunuz?
* Böylesine bir uygulama, komiser, terör uzmanı vs bile kılığına giren dolandırıcılara yeni bir kapı aralamıyor mu?
* Bankanın/bankaların kişisel bilgilerimizi hangi firmalar ile paylaştığını nasıl bileceğiz?
* Bilgilerimize sahip bu firmaların bu bilgilerimizi paylaşmadığından nasıl emin olacağız?
* Hesap kesim tarihi, son ödeme tarihi ve yasal süreçler dışında bankanın 10 gün gecikmesi olan bir kart için yeni bir son ödeme tarih belirlemesi, bu tarih için onay istemesi normal midir? Bu belirlenen tarihin yasal bir dayanağı var mıdır?
* Banka tarafından belirlenen yeni son ödeme tarihi yasal değilse bu bir aldatma değil midir, banka müşterisini aldatır mı?
Sevgili bankam, niye bilgilerimi paylaşıyorsun?
Son ödeme tarihini atlayıp sadece 10 gün geciktirdiğim bir kredi kartımla ilgili hiç bilmediğim bir şirket tarafından arandım. Annemin kızlık soyadı, doğum tarihim gibi güvenlik sorularına tabi tutulmamın ardından bana yeni bir son ödeme tarihi verilip bu tarihle ilgilli taahhüt istendi. Soruyorum, banka hangi hakla kişisel bilgilerimi bir şirket ile paylaşabilir? Bu uygulama dolandırıcılığa kapı aralamaz mı? Firmanın bana dayatmak istediği yeni ödeme tarihinin yasal dayanağı var mıdır?
Telefonum çalıyor numaraya bakıyorum. 0 212…. ile başlayan tanımadığım bir numara. Açıyorum. Telefondaki beyefendi ses adım ve soyadımla hitap ediyor. Müşterisi olduğum bir bankanın adına çalışan xxx şirketinden aradığımı belirtiyor. Görüşmemizin kayıt altına alındığına dikkat çektikten sonra bundan sonraki aşama için güvenlik sorularına geçmemiz gerektiğini söylüyor. En klasik soru ile başlıyoruz. Annemin soyadının ikinci ve dördüncü harfi. Neredeyse tüm finans çevreleri annemin kızlık soyadını artık biliyor. Eminim sizinkileri de… Neyse ay gün ve yıl olarak doğum tarihimi de paylaşmam isteniyor. Onu da bilmeyen bankacı kalmadı, paylaşıyorum. Güvenlik aşamasını tamamlayıp aranma nedenime geliyoruz. Beyefendi özetle şu bilgiyi aktarıyor:
“Son dört rakamı **** olan kredi kartınızın son ödeme tarihini 10 gün geciktirdiniz. Ayın 25’ine kadar ödeme yapmanız gerekiyor. Bu tarihi onaylıyor musunuz?”
Hoppala!
Aynen şunları söylüyorum:
“Ödemeyi atlamışım. Sadece 10 gün gecikmişim. Hatırlatmanız güzel de pardon bir şey sormak isterim. Siz kimsiniz, benden neyin tarihini istiyorsunuz, hepsinden önemlisi hangi hakla istiyorsunuz.”
Daha fazla konuşmak istemediğimi, arayacaksa beni bankamın aramasını gerektiğini ekleyip telefonu kapatıyorum.
İçime bir kurt düşüyor. Arayan kişinin dolandırıcı olduğundan şüphelenip bankamı arıyorum. Konuyu araştırdığımda çok şaşırıyorum. Arayan isim gerçekten bankam adına aramış.
Şimdi soruyorum:
* Telefonumuzu veya sim kartımızı değiştirsek bile kılı kırk yarıp bize yeniden kayıt için türlü işlem yaptıran banka/bankalar bizlerin kişisel bilgilerini bir tahsilat firması ile nasıl paylaşır?
* Hadi banka/bankalar tahsilat firması ile kişisel bilgilerimizi paylaşıyor, onlar bizim biz olduğumuzu anlamak için güvenlik soruları sorarken, biz onların banka adına aradığını nereden bileceğiz?
* 444’lü bir numaralar bile klonlanırken 0212 ile başlayan bir numaranın banka adına aradığından nasıl emin olmamızı bekliyorsunuz?
* Böylesine bir uygulama, komiser, terör uzmanı vs bile kılığına giren dolandırıcılara yeni bir kapı aralamıyor mu?
* Bankanın/bankaların kişisel bilgilerimizi hangi firmalar ile paylaştığını nasıl bileceğiz?
* Bilgilerimize sahip bu firmaların bu bilgilerimizi paylaşmadığından nasıl emin olacağız?
* Hesap kesim tarihi, son ödeme tarihi ve yasal süreçler dışında bankanın 10 gün gecikmesi olan bir kart için yeni bir son ödeme tarih belirlemesi, bu tarih için onay istemesi normal midir? Bu belirlenen tarihin yasal bir dayanağı var mıdır?
* Banka tarafından belirlenen yeni son ödeme tarihi yasal değilse bu bir aldatma değil midir, banka müşterisini aldatır mı?