Sahte dekontla avlıyorlar

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Yaklaşık 2 hafta önce açılan bir giyim mağazasına 20’li yaşlarının başında iki genç girer. Bir süre satıcı ile sohbet edip ürünleri incelemeye, hatta denemeye başlarlar. Sakin sakin 3 parça ürün beğenip almaya karar verirler.

Biraz da mahcup bir eda ile satıcıya ricada bulunurlar:

“Hiç nakit para yok üzerimizde. Kartlar da evde kaldı. Ama hesabımızda para var. IBAN verseniz oraya para transfer etsek.”

Satıcı, “Hay hay” der.

Gençlerden biri, satıcının göreceği şekilde cep telefonundan bir bankanın aplikasyonunu açar. Satıcının adını, verdiği IBAN numarasını girer.

“Abi tamam bak adının baş harfleri çıktı der. İşleme devam eder. Aldığı ürünlerin tutarı olan 1500 TL’yi de girer. En son transfer tuşuna basar. Ekranda beliren, banka logolu dekontu satıcıya gösterir. ‘İşlem tamam para hesapta’ der.

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HAYALİ TRANSFER ORTAYA ÇIKIYOR

Satıcı ekranda transfer işlemini görür. Daha sonra gençlere elinde parfüm vs. ürünler de olduğunu söyler. Ancak o ana kadar sakin olan gençler birden telaşlanıp acele çıkmak zorunda olduklarını ifade ederler. Hızla giyim mağazasını terk eden gençlerin telaşlı durumlarından şüphelenen satıcı kendi cep telefonundan kendi bankasının aplikasyonunu açar. Banka transfer işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol eder.

Satıcı banka hesabından söz konusu 1500 TL’nin transfer edilmediğini anlar. Hızla gençlerin peşinden koşmaya başlar. Biraz ileride gençleri yakalamayı başarır. Para transfer işleminin gerçekleşmediğini hesabında söz konusu parayı göremediğini söyler. Bunun üzerine gençler sistem arızası olabileceğini öne sürer. Ancak satıcı ikna olmaz, transfer gerçekleşene kadar ürünleri alamayacaklarını belirtir. Tam bu noktada gençler hızla ürünleri satıcıya verir ve olay yerine terk ederler.

APLİKASYON DEKONT ÜRETİYOR

Başta da belirttiğim gibi dolandırıcıların hızına yetişmek mümkün değil. Bu son vakadan da anlaşılacağı üzere şimdi de sahte banka aplikasyonu kullanıp, sahte dekont üretiyorlar. Ağlarına düşürdükleri kurbanın İBAN numarasını alıyorlar, sahte banka aplikasyonunu açıyorlar ve transfer bedelini IBAN numarası isim gibi bilgileri aplikasyona girdiklerinde sahte banka aplikasyonu otomatik olarak sahte bir banka dekontu üretiyor. Sahte aplikasyonun ürettiği sahte dekontu ekranlarından satıcıları gösteriyorlar ve hızla olay yerine terk ediyorlar.

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ÖNLEM İÇİN NE YAPABİLİRİZ?

ANLAYACAĞINIZ gerçekte hiçbir şekilde banka transferi gerçekleşmiyor. Peki bu ağa düşmemek için ne yapabiliriz? Bu tür vakalarda yapabileceğimiz tek bir işlem var. Yazımıza konu satıcının yaptığını yapmak... Yani banka aracılığıyla bize yapıldı iddia edilen transferin hesabımıza geçtiğinden emin olmak. Her ne şekilde olursa olsun birisi banka transferi yaptığını söylüyorsa öncelikle bir mal ya da ürünü ona teslim etmeden önce söz konusu bedelin hesabınıza geçtiğinizden emin olmanız gerekiyor. Bunun için kendi banka aplikasyonlarınızdan bakiye ya da transfer kontrolü yapabiliriz. Ya da bizzat banka şubemizi arayıp bu transferin gerçekleşip gerçekleşmediğini sorabiliriz.