Sağlık ve eğitim fiyatlarını da karşılaştıralım

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Üstelik konum bilgisi sayesinde size en yakın marketlerdeki fiyatları öğrenebiliyor, daha markete gitmeden kazançlı alışveriş listesi yapabiliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamalarda Merkez Bankası ile birlikte yürütülen proje kapsamında 7 zincir marketin verilerinin TÜBİTAK BİLGEM sistemlerine aktarıldığına dikkat çekildi. Fiyat bilgileri paylaşımda olan zincir marketler arasında; A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve ŞOK marketleri yer alıyor.

Özetle fiyatlara bakacağız, aradığımız ürün en ucuz hangi marketteyse ona gidip alacağız. Gayet şeffaf, gayet temiz vatandaşın çıkarına bir sistem.

ÇAĞRIDA BULUNUYORUM

Şimdi bu köşeden bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin bu uygulamayı yaygınlaştıralım. Şeffaf fiyat karşılaştırma sistemi sadece marketlerle sınırlı kalmasın, diğer sektörlere de uygulansın. Özellikle de sağlık ve eğitim sistemine!

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Bugün hangi hastaneye gidersek gidelim doktorların büyük bölümü hastalık, rahatsızlık durumumuza göre bizden MR, ultrason, tomografi, röntgen gibi görüntüleme hizmetlerini ya da kan idrar gibi tahlilleri talep edebiliyor. Hatta bazen bunların bir bölümünün lüzumsuz istendiğine ilişkin tartışmalar da var ama onu bir kenara bırakıyorum. Doktorun talebi üzerine çoğunlukla aynı binada farklı bir kata yönlendiriliyor ve oldu bitti ile yukarıda yazdığım hizmetleri satın almak zorunda kalıyoruz. Tabii ki bu hizmetleri farklı işletmelerden alma hakkımız var ama siz de şahit olmuşsunuzdur bazı hastaneler ve bazı doktorlar dışarıdan bu tür hizmetleri satın alıp raporlarını kendilerine sunmamızı istemiyor.

İşte tam da bu noktada bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin tüm hastaneler hangi hizmeti kaç liraya verdiklerini aynen marketler gibi bir sisteme girsinler. Biz de oradan hangi hastane kaç liraya MR, kaç liraya ultrason çekiliyor bilelim. Kan tahlillerinde hangi talepler girilirse kaç liralık fatura ile karşılaşacağımızdan haberdar olalım. Konumumuza göre bu hizmetleri hangi sağlık kuruluşu kaç liraya yapıyor bilelim öyle gidelim. Tabii ki seçim yapmak elimizde. Kim hangi sağlık kuruluşunda hangi hizmeti alacaksa kendisi belirler. Ancak vatandaşın marketteki gibi fiyatları karşılaştırabilmesi inanın bana iki türlü hizmet sağlar. Öncelikle vatandaşın bilgilenmesini sağlar, tercihlerini yönlendirir. Dahası fiyatların daha rasyonel oluşmasını sağlar.

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Bakın bir hastanede 2 bin TL’ye çektirebildiğiniz MR için bir başka hastanede 8 bin TL ödemek zorunda kalıyorsunuz. Röntgen kan tahlilleri, ultrasonlar arasında fiyat uçurumları var. Bu uçurumlara engel olmak istiyorsak tez zamanda sağlık fiyatları karşılaştırma sistemini kurmamızda fayda var.

FAHİŞ FİYATI GÖRELİM

Eğitimde de tablo farklı değil. Okul ücretlerini geçen yıl hangi okul ne kadar artırdı? Bir bakışta görelim. Servis, yemek vs hizmetler fiyat karşılaştırmasıyla şeffaf bir biçimde yayınlansın. Fiyat artışlarını, fahiş zam yapan okulları bilelim. Bakın Oya Armutçu’nun haberi dün Hürriyet’in manşetindeydi. Kızı ilkokul 2. sınıfa başlayan baba, özel okulun eğitim ücretine yüzde 65’ten, yemek ücretine de enflasyondan fazla zam yaptığı gerekçesiyle Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Hakem heyeti, ‘ayıplı hizmet’ verildiği gerekçesiyle 29 bin 396 liralık ücret farkının faiziyle iadesine karar verdi.

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Konuma, ilçeye ile göre okulları ve verdikleri hizmetlerin bedellerini karşılaştırabilelim. Eğitim fiyatları da artık şeffaf olsun ki neye ne kadar ödediğimizi bilelim hesabını sorabilelim.

Market fiyatları gibi sağlık ve eğitim ücretlerini de karşılaştırma imkanımız olursa bu hizmetin değerine paha biçilemez. İnanın bana...