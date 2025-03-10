Sabancı’nın hedefi 10 milyar dolarlık aktif değeri 5 yılda 20 milyar dolara çıkarmak: ‘Yatırım yap diyen bir bilançomuz var’

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“2025’in zor bir yıl olacağını biliyoruz. Özellikle yerel ölçekte öngörülebilirliğin artması ve faaliyet ortamının iyileşmesi için, ekonomik aktiviteyi ilgilendiren her alanda normalleşme sürecinin kararlı şekilde devam ettirilmesi son derece önemli. Sabancı olarak baktığımızda, bir yatırım döneminin içindeyiz. Bunu söyleyebilmemizi sağlayan, çok güçlü bir bilançomuz var. 2024 yıl sonu itibarıyla net borç/FAVÖK oranımız 1.4 olarak gerçekleşti. Bu bize çok ciddi bir manevra kabiliyeti sağlıyor. Diğer yandan, önemli bir nakit pozisyonuna sahibiz. Şirketlerimizin yarattığı değerden, operasyonel nakit akışımızdan memnunuz. 2024 sonu itibarıyla, nakit pozisyonumuz 12.4 milyar TL. Sakıp Sabancı’nın dediği gibi; ‘yatırım yap’ diyen bir bilançomuz var.”

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Bu sözlerin sahibi, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper. Sabancı Holding’in davetlisi olarak Çimsa’nın çoğunluk hisselerini aldığı Kuzey İrlanda’daki Mannok fabrikasındayız. Kuzey İrlanda’dayız ama bir ayağımız da İrlanda Cumhuriyeti’nde desek yanlış olmaz. Fabrikanın bir bölümü İngiltere’ye bağlı Kuzey İrlanda’da, diğer bölümü 3 kilometre ötedeki İrlanda Cumhuriyeti’nde. Bu fabrika ve Çimsa ile ilgili gelişmeleri önümüzdeki günlerde aktaracağız.

Mannok fabrikasında bir basın toplantısı düzenleyen Cenk Alper, Sabancı’nın 2024 performansını ve gelecek dönem hedeflerini paylaştı.

‘2024 ZOR BİR YILDI’

Alper, Sabancı Holding’in, 2024 yılı genelinde kombine gelirlerini 1 trilyon 254 milyar TL seviyesine yükselttiğini, özellikle banka dışı faaliyet kârlılığı ve yatırımlardaki sürekliliğin bilançoda dikkat çektiğini aktardı.

2024’ün dünya ve Türkiye için son derece zorlu bir yıl olduğunu ifade eden Cenk Alper, “Özellikle yerel ölçekte, yüksek enflasyonun sonuçlarımızı etkilediği bir yılı geride bıraktık. Enflasyon-devalüasyon farkı, enerji sektöründe atılan enflasyonla mücadele adımları, bankacılık sektöründe uygulanan makro ihtiyati tedbirler, bu yılki finansal performansımızı sınırladı. Ama buna rağmen, ortaya koyduğumuz performansın önemli olduğunu düşünüyoruz. Her geçen çeyrekte koyduğumuz hedeflere bir adım daha yaklaştık. Banka dışı operasyonel kârlılık oranımız, çeyrek bazında, ilk çeyrekten bu yana artış gösterdi. Gelecek hedeflerimize kararlı şekilde ilerliyoruz” diye konuştu.

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‘BULUTİSTAN’ ATAĞI

2024’te tüm zorluklara rağmen yatırımlarını hiç durdurmadıklarının altını çizen Alper, şunları söyledi:

“Türkiye’de özellikle Enerjisa Üretim ile yenilenebilir enerji anlamında çok ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Dijital iş kolumuzun tohumlarını attık. Potansiyel turcorn’lar arasında gösterilen Bulutistan’da payımızı yüzde 75’in üzerine çıkardık. Çimsa’nın Mersin’de devreye aldığı kalsiyum alüminat çimentosu (CAC) yatırımıyla, bu alanda dünyanın en büyük üç oyuncusundan biri olduk. Aksaray’da Brisa fabrikamızın kapasitesini tamamen doldurduk. Diğer yandan yurt dışında da küresel ayak izimizi genişletiyoruz. Amerika’daki enerji üretimi işimize resmen başladık. İlk santralımız devreye girdi. İkinci santralımızı da bu yıl devreye alacağız. Çimsa’nın ABD’deki ikinci üretim tesisi olacak gri çimento yatırımımıza başladık. Kordsa, 2022’de bünyesine kattığı İtalya merkezli Microtex Composites’de yeni prepreg hattı yatırımını tamamladı. Son olarak Çimsa ile İrlanda’da Mannok Holdings şirketini satın aldık.”

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YATIRIMLARI KATLADI

2024’te gerçekleştirdikleri yatırım miktarının 78.3 milyar TL olduğunu söyleyen Alper, “2024 sonu itibarıyla, banka dışı yatırım harcamalarımızın toplam gelirlerimize oranını 5 yıl önceye göre neredeyse iki kat artışla yüzde 13.5 çıkardık. 2029’da bu oran için yüzde 15-20 aralığınını hedefliyoruz. 2029 yol haritamız kapsamında, bugün yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde olan Holding net aktif değerimizi 2029’a kadar yüzde 100’lük artışla 20 milyar dolar seviyesine çıkartmak istiyoruz. 2024’te yüzde 19.3 olan banka dışı yabancı para gelir oranımızı yüzde 30’un üzerine taşıyacağız. Bunu yaparken, Türkiye’de ve yurt dışında yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Bu artış, yatırım hızımızı artırma konusundaki kararlılığımızın net bir göstergesi” dedi.

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CENK ALPER’İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

-Yurtdışındaki büyüme adımlarının yanında Türkiye’de de yatırımlara kararlılıkla devam ediyoruz.

-Önümüzdeki üç yılda Türkiye’de her hafta üç rüzgar gülü dikeceğiz.

-Avrupa’nın en büyük kara tipi rüzgâr enerjisi projelerinden olan 1.000 MW’lık YEKA RES-2’de saha ilerlemelerinde ciddi ilerleme kaydettik.

-1.000 MW’lık YEKA-2 projelerimizin 750 MW’lık kısmının finansmanı için 1 milyar doların üzerinde bir kredi anlaşması imzaladık.

-2019-2024 arası 5 yıla baktığımızda BIST30 endeksinde yaklaşık yüzde 700’lük bir artış var.

-Aynı dönemde Sabancı hissesi neredeyse yüzde 950 değerlendi. Ki biz hala ciddi oranda iskontomuz olduğunu düşünüyoruz.

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-BIST30 2023-2024 arası 1 yılda yüzde 35 artarken, bizim hissemiz yüzde 69 değerlendi.

-Piyasa, Sabancı’nın doğru yolda olduğuna inanıyor. Eskiden yerli ve yabancı yatırımcı, Türkiye’ye yatırım için Sabancı’ya yatırım yapardı. Bugün buna ilave olarak, Sabancı’nın teknolojisine yatırım yapıyor.

-Hedefimiz, milyar dolarlık işler yaratmak. Türkiye dışına taşmadan, hudutsuz koşmadan bu ölçeği yakalamak mümkün değil. Çimsa bu stratejinin çok önemli bir örneği.

-Bugüne kadar 30’a yakın şirkete doğrudan yatırım yaptık. Ayrıca 5 farklı fonun yatırımcısıyız. Ekosistemimiz şu anda 60’ın üstünde şirkete ulaştık.

-Bugüne kadar füzyon, derin jeotermal, mıknatıs teknolojileri, pil teknolojileri, yapay zekâ üzerine yatırımlar yaptık.

-Son olarak Sabancı Ventures üzerinden, kuantum bilişim alanında faaliyet gösteren Quera isimli şirketin yatırım turuna katıldık. Teknoloji avcısı gibi hareket ediyoruz. Bu yıkıcı teknolojilerin şekillendiği ağlara üye olduk.

-ABD’de; MIT, Harvard, Rochester gibi ağlarda çok aktifiz. Teknoloji neredeyse biz oradayız.