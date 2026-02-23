Rezervasyonla bağlama denizleri kurtaracak mı?

Haberin Devamı

Denizde bağlanacak yer bulmak, karada ise kışlama yapmak gün geçtikçe daha zor hale geliyor. Madalyonun bir yüzü bu... Diğer yüzünde ise koyların adeta istila altında olması, gelişi güzel demirleyen tekneler, kaos ve hepsinden önemlisi çevre kirliliği var.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) geçen hafta bir basın bülteniyle Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde hayata geçirdiği ‘DERİA Mapa-Şamandıra Yönetim Sistemi’ni duyurdu.

Bültende, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk’ün görüşlerine de yer verildi. Öztürk, demecinde projenin kâr amacı gütmeyen, tamamen ekosistem odaklı bir model olduğunu vurgulayarak, TÜÇA tarafından işletilecek olduğunu ve sistemden elde edilen tüm gelirin yine denizlerin ve çevrenin korunması için kullanacağını söyledi.

ÖNCELİK DENİZLER

Öztürk, “Mapa-Şamandıra sistemiyle deniz tabanındaki fiziksel tahribata ‘dur’ diyoruz. Geliştirdiğimiz DERİA platformu ile doğa koruma faaliyetlerini dijitalleştiriyor; şeffaf, izlenebilir ve sürdürülebilir bir yönetim modeli sunuyoruz. Bizim önceliğimiz denizlerimizin temizliği ve ekolojik dengenin sürekliliği” dedi.

Yeni sistemin her yönüyle tartışılmasında, artılarının eksilerinin gündeme taşınmasında büyük fayda var. En önemlisi hem amatör denizciliğin desteklenmesi hem de denizlerin korunması gerekiyor. İkisini bir arada yapabilmek için elbirliği ile çalışmalıyız.

Hadi, gelin şimdi Fethiye-Göcek’te devreye girecek yeni sistemi yayınlanan bülten ışığında bir inceleyelim:

* Pilot bölge olarak seçilen Göcek ve Dalaman koylarında kurulan modern sistem, kontrolsüz demirlemeye bağlı deniz tabanı tahribatını durdurmayı amaçlıyor.

* Proje kapsamında; 17 koyda toplam 926 deniz mapası ve 906 tonoz yerleştirilerek 886 tekneye hizmet verecek devasa bir deniz koruma ağı kuruldu.

* Artık bu koylarda rasgele demir atarak deniz tabanındaki kültürel mirasın ve biyolojik çeşitliliğin yok edilmesinin önüne geçilecek.

* Tekneler bu yeni uygulama ile bir koyda en fazla 3 gün, tüm Göcek bölgesinde ise arka arkaya en fazla 11 gün konaklanabilecek. Böylece koylarda tüm sezon hareket etmeyen teknelerin önüne geçilecek.

* Koya varışta tekneleri, 7/24 hizmet verecek TÜÇA’nın uzman palamar ekipleri karşılayacak ve teknelerin şamandıralara güvenli bir şekilde bağlanmasına yardımcı olacak.

* Teknelerin şamandıralarda konaklamaları aynı otellerde olduğu gibi saat 14:00’te giriş, 12:00’de çıkış zamanlamasıyla uygulanacak.

* Göcek bölgesinde DERİA sisteminde 15 metrelik bir teknenin yıllık ortalama günlük bağlama ücreti 1250 TL olarak açıklandı.

MALİYETİ 500 MİLYON TL

Bültende yer almayan, elde ettiğim özel bilgilerle devam edelim:

* Yaklaşık 500 milyon TL’ye mâl olduğunu öğrendiğim projenin işletmesini TÜÇA’ya bağlı ÇEYAŞ yapacak. Sistemin başına tecrübeli bir marina müdürü transfer edildi. Ayrıca 80 personel görev yapacak.

* Tekne sahipleri, deria.gov.tr adresi üzerinden koylardaki uygun bağlama noktalarını harita üzerinden görebilecek, yerlerini önceden ayırtarak ödemelerini online olarak güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek. Rezervasyon ancak konaklamadan 10 gün önce yapılabilecek. Böylece sürekli aynı teknelerin faydalanmasının da önüne geçilecek.

* 7/24 palamar hizmeti verilecek. Her tekne boyuna göre o özellikte tonoza bağlanılacak. 40 m. üstü süper yatlar için bile tonoz atıldı.

* Göcek/Fethiye pilot bölge, sistemin Bodrum, Hisarönü, Gökova başta olmak üzere İzmir’e kadar yaygınlaşması hedefleniyor.

* Tonozda bir kaza veya benzeri durumda sigorta devreye girecek.

* 4 atık teknesi alındı. Tekneler tonozda hiç hareket etmeden atık teknesi atığını verebilecek. Bunun yanı sıra iki adet deniz yüzey temizleme teknesi ve bir adet deniz dibi tarama temizleme teknesi TÜÇA tarafından bölgede konumlandırıldı.

* Göcek’teki iç turizmi göz önüne alarak Guletlere, Kaptansız Kiralık Yelkenlilere (Bareboat Charter) Günübirlik Ticari Teknelere kontenjan ve indirim uygulanacak.

* En büyük hedef, bölgedeki deniz trafiğini azaltarak denizin korunması sağlamak. Bu yüzden tonoz sayısının kısıtlı tutulduğu öğrenildi.