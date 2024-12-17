Powershiple ışık oldu sırada smartship var

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Bayrağı Rauf Bey’den devralan aile üyeleri Türkiye’de elektrik sektörünün özelleştirildiği 1996 yılında elektrik toptan ticareti, üretimi, uluslararası elektrik ticareti alanlarında lisans alan ilk Türk şirketi olmuş. Arkadan, Türkiye’nin ilk elektrik ihracatını Irak’a, Silopi’de bulunan santralleri üzerinden gerçekleştirmiş. Tam da bu esnada, birçok ülke ve şirketin normalden çok daha hızlı ve güvenilir elektriğe ihtiyaç duyduğu fark edilince Powership projesi doğmuş.

Geçtiğimiz hafta gazeteci arkadaşlarımızla beraber ziyaret ettiğimiz Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi söze tam da böyle başladı ardından “Afrika’ya Işık olduk” diyerek, holdingin geldiği noktayı adım adım şöyle anlattı:

YÜZEN GÜÇ

- İlk Powership projesini 2010 yılında hayata geçirdik. O günden bugüne filomuz çok hızlı bir şekilde büyüdü ve bugün 40 adet hazır Powership’ten oluşan bir filoya sahibiz. Yüzer santrallerimizin kurulu gücü 7 bin MW’tan fazla.

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- Mevcut filomuzla Karayipler’den Batı Afrika’ya, Güney Amerika’dan Okyanusya’ya kadar çok farklı bölge ve ülkede elektrik sağlayıcısıyız. Dominik Cumhuriyeti, Brezilya, Gambiya, Gana, Sierra Leone, Gine Bissau, Senegal, Fildişi Sahili, Mozambik, Sudan ve Yeni Kaledonya gibi birçok ülkenin yüzde 10’undan yüzde 100’üne varan elektrik ihtiyacını şirket olarak biz karşılıyoruz.

BÜYEMEYE DEVAM

- Yakın gelecekte kurulu gücümüzü ise 10 bin MW’a çıkarmayı planlıyoruz. Yine kendi tasarım, mühendislik, sermaye ve tersanelerimizle bu planlarımızı hayata geçireceğiz.

- Endonezya’da beş adadaki ihaleyi kazandık. Altı ay içinde kurulması gereken gücü 54 günde kurarak santralleri devreye aldık. Limanda bekleme süresi 40 gün olmasaydı 14 günde devreye girebilecektik.

YENİ KALEDONYA’DA

- 2021’de Yeni Kaledonya projemizi hayata geçirdik. Avustralya’nın kuzeydoğusunda Fransa’ya bağlı bu takımadalar, dünya nikel madeninin yüzde 10’nuna sahip. Yeni Kaledonya’da şu anda 200 MW’lık kurulu güce sahibiz. Yeni Kaledonya bizim için özel sektörle uzun vadeli kontrat yaptığımız bir anlaşma olduğu için çok önemli.

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- Güney Amerika’da Brezilya, Ekvador, Guyana, Dominik Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteriyoruz. Dominik Cumhuriyeti’nde 200 MW gücümüz bulunuyor; yeni bir ihale açıldığında buna 200 MW bir güç daha eklemeyi planlıyoruz.

- Brezilya şu anda amiral gemisi projemiz. Brezilya projemiz dünyanın en hızlı hayata geçen “LNG-to-Power” projesi olarak ön plana çıkıyor. Brezilya’da dört Powership, bir de FSRU’dan oluşan toplam beş gemimiz bulunuyor. Bir adet 258 MW, iki adet 115 MW, bir adet de 79 MW kapasiteli gücümüzü altı ayda devreye aldık.

SIRADA SMARTSHIP VAR

Enerjiye yönelik gemi yatırımlarının kara yatırımına göre çok daha hızlı ve ekonomik olduğundan yola çıkıp sürekli geliştirme yatırımları yapan Karadeniz Holding’in yeni projesi ise data merkezlerine enerji sağlamak. Zeynep Harezi, “Dünyadaki elektrik ihtiyacı, bugüne kadar yapılmış bütün enerji yatırımlarının önümüzdeki dört senede ikiye katlanmasını gerektiriyor. Günümüzde bir data merkezinin ihtiyacı ortalama 800 megawatt, bu nedenle artık daha yüksek kapasiteli santrallere ihtiyaç var. Dijitalleşme, enerji tüketimini de paralel bir şekilde artırıyor. Data merkezleri, yapay zekâ, IoT gibi teknolojiler özellikle gelişmiş ülkelerde önemli bir enerji talebi doğuruyor, aynı şekilde elektrikli araçların giderek artan yaygınlığı da bu talebi körüklüyor. Biz de “akıllı gemi-smartship” tasarımımızla özellikle veri merkezlerine kesintisiz elektrik sağlamayı hedefleyen projeler üzerinde çalışıyoruz. Ar-Ge ekibimiz bu projeyi en iyi şekilde tamamlamak için çalışıyor. Hatta şu anda ABD’de altı noktada lokasyon izinleri için görüşmelere başladık. 2025’te daha geniş bir coğrafyada olacağımızı düşünüyorum.”

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POWERSHİP NEDİR

Zeynep Harezi Powership’i şöyle tanımladı: “Powership bir enerji santralidir. Bir platform (barge) ya da gemi üzerine kurulu; LNG, doğalgaz ve düşük kükürtlü sıvı yakıt ile çalışabilen yüzer enerji santrallerimiz öncelikle gelişmekte olan ülkelerin ilgisini çekti. Ardından dünyanın birçok farklı noktasından talepler almaya; ülkelerin açtığı enerji ihalelerine girmeye başladık. Kurduğumuz iş modelinin en önemli karakteristiklerinden biri, powershipleri henüz bir kontrat ya da ihale olmadan inşa edip, operasyona hazır hale getirmemiz. Bu sayede, dünyanın herhangi bir ülkesindeki ihaleye hazır tesislerimiz sayesinde girebiliyoruz. Normal koşullarda, bizimki gibi şebeke ölçeğinde elektrik üreten bir santral kurmak, en az üç-beş yıllık bir inşa ve finansman sürecini gerektirir. Biz, tersanemizde hazır bekleyen powershipleri, istenilen kapasitede hemen devreye alabildiğimiz için, ihaleyi kazandıktan ve gerekli izin ve lisansları aldıktan sonra sadece ‘seyir’ vaktini hesaplayarak devreye alabiliyoruz. 40 powershiple bu alanda dünya lideriyiz.”

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YETİMLERİN, KIZ ÇOCUKLARININ VE KADINLARIN YANINDA

KARADENİZ Holding, kurulduğundan bu yana gerçekleştirdiği toplumsal fayda sağlayan projelerini “Tek Dünya Karadeniz Vakfı” ile tek bir çatı altında topladı. Vakıf çatısı altında bugüne kadar 55 bin öğrenciye eğitim desteği sağlıyor, kız çocukları ve kadınlara dönük çalışmalara öncelik veriyor. Bu konudaki çalışmalar sadece Türkiye ile sınırlı değil. Pek çok ülkede eğitimin yanı sıra kadınların ekonomiye katılımını destekleyecek faaliyetlerini de her geçen gün artırıyor.