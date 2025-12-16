 Paranızı yapay zekâya mı uzaya mı yatırırsınız

Haberin Devamı

Haber, Elon Musk’ın yönettiği roket ve uydu üreticisi SpaceX’in aynı gün çalışanlarına ve hissedarlarına gönderdiği gizli bir mektubu gün yüzüne çıkarmıştı. SpaceX’in Finans Direktörü Bret Johnsen imzalı mektubunda, şirket ve yatırımcıların mevcut hisse sahiplerinden hisse başına 421 dolardan, yani önceki şirket içi hisse fiyatının neredeyse iki katı fiyatla, 2.56 milyar dolarlık hisse satın almayı planladığını belirtiyordu.

Bu hisse geri alım teklifi SpaceX’in değerini bir anda 800 milyar doların üzerine fırlatıyordu. Çalışanlardan hisse satın alma teklifi SpaceX’i dünyanın en değerli özel şirketi haline getiriyor ve şu anda yaklaşık 500 milyar dolar değerinde olan yapay zekâ şirketi OpenAI’yi de geride bırakıyordu .

Mektupta başka bir ayrıntı daha vardı. Johnsen, hisse alım teklifinin yanı sıra 2026’da gerçekleşecek olası bir halka arzdan şu sözlerle bahsediyordu:

“Bunun gerçekten olup olmayacağı, ne zaman olacağı ve hangi değerlemeyle gerçekleşeceği hâlâ oldukça belirsiz. Ancak düşünce şu ki, eğer mükemmel bir şekilde uygularsak ve piyasalar işbirliği yaparsa, halka arz önemli miktarda sermaye sağlayabilir.”

SpaceX halka arz edilirse, muhtemelen şimdiye kadarki en büyük halka arzlardan biri olacak ve hissedarlar şirkete muazzam bir servet yaratacak.

Ancak halka arz arenasında SpaceX’i önemli ve dişli bir rakip bekliyor. Son yılların gözde yapay zekâ şirketi OpenAI. Geçtiğimiz ekim ayında OpenAI’ın şirketi 1 trilyon dolara kadar değerleyebilecek bir halka arz için hazırlık yaptığı ve bu yolla en az 60 milyar dolar toplamayı hedeflediği ortaya çıkmıştı. Reuters’ın konuyla ilgili haberinde şirketin 2026’nın ikinci yarısında başvuru yapmayı ve 2027’de borsaya açılmayı planladığı öne sürülmüştü.

Anlayacağınız, iki şirket yatırımcılardan milyarlarca dolar toplamak için de yarışmak zorunda kalacak. OpenAI’ın hedefi 60 milyar dolar. SpaceX’in ne kadarlık bir halka arz planladığı henüz bilinmiyor. Ancak Johnsen’in, mektuptaki şu sözleri şirketin hayli ciddi bir halka arz geliri hedeflediğini ortaya koyuyor:

“Bu, Starship’in uçuş hızını inanılmaz bir seviyeye çıkarmamızı, uzayda yapay zekâ veri merkezleri kurmamızı, Ay Üssü Alpha’yı inşa etmemizi ve Mars’a insansız ve mürettebatlı görevler göndermemizi sağlıyor; nihayetinde, yaşamı bizim ömrümüz içinde çok gezegenli hale getirme olasılığını artırıyor.”

Yapay zekâ mı uzay yolu mu... Bakalım yatırımcılar milyar dolarlık para toplama yarışında hangisini öne çıkaracak....

YATIRIMCININ ZOR KARARI

SPACEX ve OpenAI’ın halka arz yarışında sanırım risk faktörü oldukça öne çıkacak.

OpenAI yazılım temelli, hızlı ölçeklenen ama regülasyonlar konusunda oldukça riskli bir şirket. Buna karşın SpaceX’in fiziksel altyapısı çok kuvvetli, sermaye yoğun bir şirket. Hedeflerin başarıya ulaşmasında riskler var.

Yapay zekânın önümüzdeki 10-20 yılın en büyük teknoloji dalgasını getireceğine kuşku yok. OpenAI’ın ChatGPT benzeri yeni ürünler çıkarması, Microsoft gibi devlerle güçlü entegrasyon sağlaması çok büyük avantaj. Buna karşın veri gizliliği, telif hakları, yapay zekâ güvenliği vs büyük belirsizlikler var. Ülkelerin yapay zekâ konusunda getireceği regülasyonlar an itibarıyla tam bir muamma. Olası yasakların nerede başlayacağı nerede biteceği bilinmiyor.

Spacex’in ise giderek rakipsiz bir şirkete dönüştüğünü söyleyebiliriz. Yeniden kullanılabilir roketler maliyet devrimi yarattı. Uydu interneti konusunda Starlink’in gelir makinesine dönüştüğü biliniyor. SpaceX’in NASA, Pentagon vs kuruluşlarla işbirlikleri çok büyük avantaj. Ancak şirket her zaman aşırı sermayeye ihtiyaç duyuyor ve her zaman nakit yakit yakma riski var. Ama hepsinden önemlisi en büyük risk Elon Musk. Musk’ın ne zaman ne yapacağını, faydasını zararını kestirmek çok güç.