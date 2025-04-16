Otomobil satışında para satıcının hesabına yatmaz

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Sahte ilanla araç satan dolandırıcılar, 5 milyon TL’lik vurgun yapmış. Olmayan aracı satın almak isteyen mağdurlar, dolandırıcıların hesabına cazip fiyata araç bulduk sevinciyle hemen para yatırmışlar. Oysaki otomobil satışlarını daha güvenli hale getirmek için geliştirilen sistem 27 Eylül 2024’ten itibaren zorunlu olarak uygulamaya konuldu. Sahtekârlıkları önleyen sistemin nasıl çalıştığını bir kez daha özetleyeyim:

Önce satıcı e-devlet üzerinden TC kimlik numarası ve satmak istediği aracın plakası ile diğer bilgileri beyan ederek satış sürecini başlatıyor.

Aracın satış bedeli, bu bedelin yatacağı IBAN numarasını da girdikten sonra anlaştığı alıcının da adını soyadını, TC kimlik numarasını sisteme giriyor.

- Sonrasında bu bilgiler alıcının e-Devlet’ine yansıyor. Alıcı, aracın satış süreciyle ilgili bilgileri ve anlaşılan meblağı onaylıyor. O da parayı göndereceği IBAN numarasını paylaşıyor.

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- Daha sonra alıcının telefonuna Takasbank’tan bir mesaj geliyor. Bu mesajda Takasbank tarafından bir IBAN numarası paylaşılıyor. Alıcı toplam bedeli bu hesaba yatırıyor.

- Dikkat edin bu hesap satıcının hesabı değil. Para, geçici olarak tarafsız konumdaki Takasbank hesabına park ediyor.

- Noterde satış işleminin gerçekleşmesi ve yeni ruhsatın çıkmasıyla birlikte yeni bilgiler sisteme yansıyınca, Takasbank otomatik olarak parayı satıcının hesabına yatırıyor.

- Sistemin temel hedefi alışverişlerde nakit taşıma, sahte para kullanılması, satış bedelinin ödenmemesi gibi riskleri ortadan kaldırmak.

- Maliye’nin de artık araç satış bedellerini ve sürecini daha sıkı kontrol edebildiğini hatırlatalım.

‘Önce parayı yatır, sonra imzayı atayım’, ‘önce imza at, sonra parayı yatırayım’ kavgalarını da bitiren bu sistem varken hâlâ dolandırıcıların hesabına doğrudan para yatıranların olduğunu öğrenmek ‘pes’ dedirtiyor!

ÇİNE NASIL DOLANDIRILDI

BU sayfalarda onlarca kez dile getirdik; kimse durup dururken size para kazandırmaz. Kazanılacak bir para olsa zaten ona buna bırakmaz, kendisi kazanır.

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Tosuncuk olayı, saadet zincirlerinden mağdur olanlar ortada... Onu geçtim futbol dünyasını sarsan yüksek kazanç vaatli fon krizi hâlâ hafızalarda. İşin içinde mantık dışı bir kazanç varsa bir şekilde duvara toslanacağı çok açık. Ancak ne yazık ki insanımız dolandırıcılara kanmaya devam ediyor.

Gazetelere yansıyan son örnek Aydın Çine’den geldi. 49 bin nüfuslu Çine’de her 100 kişiden biri ‘az parayla çok kazan’ vaadine kanıp parasını dolandırıcılara kaptırmış. Yemleme yöntemi ile önce 490 kişi kandırılmış. Vurgunun toplam boyutunun 100 milyon TL olduğu ifade ediliyor.

Bir kez daha uyaralım. Sosyal medya veya uygulama ile para toplayıp yüksek kazanç vaadinde bulunanlara aldanmayın. Yapay zekâ ile oluşturulan ekonomist videolarına kanıp hiçbir hesaba para yatırmayın.

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HİNDİSTAN’IN BÜYÜK DERDİ KALİFİYE ELEMAN YOKLUĞU

DÜŞÜNÜN 1.5 milyar nüfuslu bir ülke olacaksınız ve en büyük dertlerinizden biri kalifiye eleman bulmak olacak. Evet yanlış okumadınız, Hindistan da aynen bizim gibi kalifiye eleman sorunu ile boğuşuyor. ABD Başkanı Trump’ın getirdiği süper vergiler sonrası Çin’e alternatifler masaya yatınca Hindistan, dünyanın yeni fabrikası olma hayaline kapıldı. Ancak ülkeden gelen son haberler, üreticilerin kalifiye eleman bulmak, güvenli komponentler üretmek ve bürokratik engelleri aşmak için çabaladığına işaret ediyor. Batı’dan gelecek paralar ile fabrikalar kurulur, komponentler bir şekilde bulunur, bürokratik engeller de bir şekilde aşılır ama iş kalifiye eleman bulmaya gelince karışır. Hatırlasanız geçen haftaki yazımda Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan’ın kendisine mavi yakalı işçi getirene altın hediye ettiğini yazmıştım. Anlaşılan yeni dünya düzeninde gümrük tarifeleri vs bir tarafa en büyük savaş kalifiye elaman bulmakta yaşanacak. Geleceği mavi yakalı işçilerin şekillendireceğine kuşku yok.